Evaluar al sistema de salud

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante no dejar desapercibido absolutamente nada con la actual pandemia, no hay que confiarse de que si el año se acaba también se irá la pandemia, no es así, de hecho, el Covid llegó para quedarse, lo que sí, en su momento oportuno será reconocida la vacuna que le dará batalla al coronavirus, mientras tanto es importante seguir las instrucciones sanitarias, no acudir a fiestas ni cualquier tipo de eventos para evitar contagiarse, pero, algo que también es importante y se debe poner en marcha es que una empresa externa a la Secretaría de Salud debe monitorear las instituciones médicas de salud tanto públicas como privadas, evaluar a los pacientes mediante las encuestas para medir la satisfacción e incluso, dentro de las mismas mediciones se pueden encontrar ciertos problemas los cuales es importante hacerlas de su conocimiento a las más altas autoridades de Salud, evaluar también en las comunidades de todo el país quienes sí y quienes no tienen acceso a la salud, de hecho, el INEGI levanta esos datos pero solo es una vez por año, y lo que se podría hacer en concreto es evaluar constantemente los centros de salud, hospitales privados y públicos, hay que innovar constantemente, no se trata de hacer quedar bien a nadie, sino, hacer una verdadera evaluación, ha habido casos donde los doctores y enfermeras han realizado prácticas inusuales dentro de la materia de la salud, un caso es el siguiente, en el Hospital General de Palenque Chiapas una familia denunció que el personal del mencionado hospital les entregó un ataúd con basura, ya que dentro de esa misma carnicería se les murió un bebé, como burla, los médicos le dieron un ataúd con basura a los familiares, abusando en el ejercicio de sus funciones los médicos y el titular de dicho hospital el cual debe ser denunciado y puesto a disposición de las autoridades judiciales para que respondan por el delito de negligencia médica, retirarles las cedulas profesionales e inhabilitarlos por más de 20 años para que no presten ningún tipo de servicio en ningún hospital público ni privado, en algunos medios de comunicación erróneamente las autoridades de salud y el gobierno federal se burlaron de los y las mexicanas al sacar publicidad barata donde se les debe aplaudir a los doctores por su “heroísmo” de combatir el coronavirus, originalmente los doctores de todo México no saben ni siquiera como combatir el coronavirus, lo único que saben es matar bebés y personas que entran a los hospitales de gobierno que más bien parecen carnicerías, tanto los hospitales privados como los públicos practican con sus pacientes actos inusuales, en Cuautitlán Estado de México hay ginecólogos que sus consultorios reciben mujeres para practicar los abortos y los cuales deben ser revisados investigados y revisados minuciosamente, dichos consultorios parecen ser casas de seguridad porque ni letreros de ginecología ni el nombre del doctor responsable se encuentra visiblemente, MERCADOTECNIA DE MEXICO visitó uno de los consultorios de Ginecología en Cuautitlán Estado de México y se encuentra que las enfermeras que más bien son chamacas vestidas de bata blanca y por la forma de conducirse parecen chicas de antro o prostitutas por la forma de sentarse arriba del escritorio del supuesto ginecólogo, en esos lugares se practica el aborto silenciosamente, es por ello que MERCADOTECNIA DE MEXICO propone que los hospitales públicos y privados sean visitados, y no únicamente los que se encuentren registrados, sino, hacer un barrido general conforme al mapa de Google Maps, lo más seguro es que nos vamos a encontrar con muchas actividades inusuales por médicos de hospitales y consultorios que operan en la clandestinidad, relacionado al tema del bebé que mataron los médicos del Hospital General de Palenque Chiapas debe ser mandado a llamar ante el Congreso Local el Secretario de Salud del Estado para que rinda informes de la situación y de cómo operan los hospitales públicos y privados de la entidad chiapaneca, lo mismo se debe hacer en el resto del país para que los y las mexicanas tengan acceso a la salud, no solo es cesar a las personas que trabajan en los hospitales por negligencia médica y actos inusuales, sino, ponerlos a disposiciones de las autoridades judiciales para que respondan por el abuso en el ejercicio de sus funciones, porque ahorita los cesan y mañana ya están trabajando en otro hospital como si nada hubiera pasado, los centros médicos y hospitales siempre han practicado negligencia médica y no son denunciados correctamente, debe haber reformas también al sector salud y legislarse inmediatamente desde el Congreso de la Unión, de hecho, las secretarias de los hospitales públicos se sienten las dueñas y tratan con la punta del pie a los usuarios y de paso les niegan las medicinas siendo que ellas ni pagan los medicamentos porque es el gobierno quien debe atender las demandas de los medicamentos, se ha encontrado también que la mayoría de las secretarias de los hospitales y centros de salud son amantes de los doctores y directores de los hospitales para conservar su empleo o ascenderlas de puesto, esto también por siempre se ha practicado, no solo es escribir grandes tomos de como evaluar a los centros de salud sino llevarlo a cabo inmediatamente, en el campo de la salud pública, el término evaluación, abarca distintos procesos de medición, principalmente se utiliza para indicar los procesos por los cuales se mide el estado de salud individual y colectivo y la eficacia de un programa con respecto al logro de los objetivos para los que se concibió, de hecho, se propone una metodología que permite evaluar la calidad, utilizando para ello la selección de actividades o problemas de salud que puedan ser considerados como trazadores para el proceso, y métodos participativos para la selección de criterios, indicadores y estándares a utilizar en la evaluación, en los que no podrían intervenir personal de las instituciones para no alterar los datos o maquillarlos y presentar resultados distintos al verdadero, debe ser forzosamente una empresa encuestadora encargada de evaluar el sistema de salud correctamente en todo el país, y es que, tener un sistema de salud de calidad hace que los mexicanos y mexicanas tengan acceso a un buen servicio tanto público como privado.