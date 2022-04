Letras Desnudas

Mario Caballero

Evitemos morirnos

La desinformación, la polarización y las teorías conspirativas, que se han vuelto común en estos tiempos de pandemia, hacen mucho daño a las sociedades. Son capaces de desestabilizar gobiernos, levantar protestas irascibles que terminan en caos, saqueos, vandalismo e, incluso, en la muerte de personas. Como la de una joven mujer con la que tuve cierta amistad y que por desgracia perdió la vida hace poco por Covid.

Llamémosla Lourdes por respeto a su memoria y al duelo de su familia. La conocí a finales de los noventa. Estudiábamos el bachillerato. Era la segunda hija de un matrimonio que se destruyó por el alcoholismo de su padre.

Cuando se inscribió a la preparatoria era ayudante en una tienda de abarrotes. Acomodaba los productos en los estantes y despachaba a los clientes. Con los ingresos que de ese empleo obtenía pagaba sus estudios, y si ahorraba lo suficiente hasta le alcanzaba para comprarse un par de zapatos, decía. Después consiguió un trabajo de medio tiempo en un cibercafé. Y cursando el quinto semestre comenzó a foguearse en un despacho contable, donde confirmó su vocación por la contaduría.

A Lourdes le gustaban mucho los deportes. Fue seleccionada del equipo de fútbol de la preparatoria y en una ocasión estuvo en el de voleibol. Sin embargo, no por ello descuidaba sus estudios y el trabajo en el despacho, que le duró hasta casi culminar la licenciatura.

No fue una alumna de dieces, pero su promedio final era más que aceptable. Sobre todo, viniendo de una joven que tuvo que trabajar desde su adolescencia para al final ver su sueño materializado en un título profesional. Luchó por lo que quería y lo logró.

No supe nada de ella hasta hace algunos días, cuando un amigo de ese tiempo me dijo que había muerto por coronavirus. ¡Qué tristeza!

Lourdes comenzó a presentar los síntomas y acudió a la Clínica de Atención Respiratoria Covid-19 del Polifórum, donde le fue diagnosticada la enfermedad, pero no quiso quedar internada como se lo habían sugerido los médicos. Su madre y su esposo la apoyaron en esa decisión que quizá fue la que acabó con su vida.

Por comentarios de algunos amigos en común y de su hermano me enteré que Lourdes era una de esas gentes que dedican demasiado tiempo al Facebook. Las últimas semanas se dedicó a ver y compartir entre sus familiares y amigos videos de supuestos doctores que explican que el coronavirus es falso y que sólo se trata de una estratagema de los gobiernos para lucrar con la muerte de las personas. Ella decía que el empresario Bill Gates había creado el virus sólo para vendernos la vacuna y que en los hospitales estaban de acuerdo los médicos para asesinar a los enfermos poniéndoles algo en el suero.

“No miren las noticias, ahí dicen puras mentiras”, decía. Por eso cuando ella salía a la calle no guardaba distancia con las demás personas, nunca usó el cubrebocas, ni gel antibacterial y acudió a su trabajo todos los días desde que se declaró la pandemia en México y hasta el día que la enfermedad se lo impidió, a pesar de que su patrón le había dado la oportunidad de trabajar desde casa.

“Ya ven por qué les digo que el coronavirus no existe. Miren al presidente (López Obrador), anda besando y abrazando a la gente como si nada. Y todavía dice que salgamos a los restaurantes con la familia y que nos abracemos”, comentó en cierta ocasión.

Cuando empezó a ponerse mal fue con un médico particular, éste después de revisarla le recomendó que mejor fuera a la clínica del Polifórum porque era posible que tuviera coronavirus. El doctor fue honesto y le dijo que no la podía tratar. Y si fue a dicha clínica fue por insistencia de su esposo, pero al final ni él ni su madre hicieron algo para convencerla de que se quedara internada. Según ella, ahí la iban a matar.

Murió el 30 de mayo. Dejó un niño y una niña, de diez y siete años respectivamente.

¿A QUÉ LE ESTAMOS PRESTANDO ATENCIÓN?

Nadie puede asegurar que el despunte en el número de contagios y en el lamentable número de muertos por Covid que estamos viviendo en Chiapas es culpa del gobierno. Muchos de los que se contagiaron y fallecieron fue probablemente porque prestaron más atención a lo que vieron, leyeron o escucharon en redes sociales o porque ignoraron las recomendaciones de las autoridades sanitarias. De ahí que muchos no crean que la pandemia exista o que crean que los gobiernos de los países están matando gente por causas que nada tienen que ver con el Covid-19.

Ciertamente, es responsabilidad del gobierno proporcionar la información necesaria para que la gente esté atenta y al tanto de la contingencia sanitaria, asimismo establecer las medidas y estrategias para enfrentarla. Es de reconocer que la administración de Rutilio Escandón actuó a tiempo en la instauración de medidas de prevención y en la preparación del sistema de salud estatal para hacer frente a la pandemia. Pero, al final, es la gente la que tiene que cuidarse.

Sin duda, las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Es en éstas donde los gobiernos demuestran capacidad para tomar medidas que en tiempos ordinarios resultarían impensables o donde revelan su incompetencia y sus verdaderos objetivos.

Es claro que las crisis también son momentos propicios para los oportunistas, quienes buscan sacar ganancias políticas o económicas a través de la desinformación, el chantaje o la manipulación mediática. Ejemplo de ello es lo que sucedió en días pasados en el municipio Venustiano Carranza, donde un grupo de personas quiso crear un conflicto entre las autoridades y la sociedad diciendo que el coronavirus no existe y que el gobierno municipal estaba rociando un polvo químico que seca los pulmones para matar a la gente. O aquella otra farsa que decía que en el IMSS había una pila de cadáveres.

Qué hubiera pasado con Marcelino “N”, por ejemplo, un conductor de transporte público de la ciudad de Palenque que estuvo 16 días internado por neumonía aguda grave por Covid-19, insuficiencia renal aguda, infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, síndrome postinfarto y obesidad, ¿de no haber aceptado internarse creyendo que en el hospital lo iban a matar? Tal vez hoy estuviera muerto y no se hubiera convertido en el primer paciente en Chiapas en recuperarse de coronavirus. Y lo mismo hubiera pasado con las otras casi 900 personas que se han recuperado de la enfermedad en el estado.

NO ES MENTIRA

A la verdad, me entristece mucho que alguien a la que conocí y con quien compartí ciertos momentos de mi vida haya muerto por la tontería de no creer que el coronavirus es algo serio. Murió, digámoslo de este modo, por la desinformación, por hacerle caso a charlatanes que aseguran que la pandemia es una mentira, un invento de empresarios inhumanos, por informarse por los medios equivocados. Y por eso mismo dejó huérfanos a sus dos nenes y hasta ahorita no se sabe si ellos también están infectados. He ahí un ejemplo que la enfermedad no es mentira.

Es de reconocerse que el Gobierno de Chiapas haya ampliado la suspensión de actividades de la burocracia (salvo las esenciales) y sostenido las medidas de vigilancia de la pandemia en el estado debido a que el riesgo sigue presente. Es un acto de extrema responsabilidad. Pero recordemos que no enfermarnos es cosa nuestra. Por favor, cuidémonos. Evitemos morirnos. ¡Chao!

@_MarioCaballero