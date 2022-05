Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Exigen investiguen posibles apoyos del ayuntamiento a la Fiona Eloina …

Habitantes de Ciudad Hidalgo (Suchiate) exigen al órgano fiscalizador de la federación y del estado frenen a la alcaldesa sustituta quien, al decir de los ciudadanos y trabajadores de ese mal logrado ayuntamiento fronterizo, si conceder, la Fiona Eloina edil con licencia, sigue gobernado utilizando recursos de la administración municipal de esa población para andar haciendo su campaña para su posible reelección. Habitantes de esa población de Suchiate, denuncian que la Fiona Eloina anda realizando eventos en lo oscurito, reuniones en diferentes restaurantes en Tapachula con supuestos líderes, al parecer, sin conceder, cargando las facturas al ayuntamiento que desgobernó. Según los denunciantes de Ciudad Hidalgo, sin conceder nada al respecto, la Fiona Eloina, al parecer, utiliza recursos del ayuntamiento donde dizque gobierna la regidora que dejo la inútil alcaldesa con licencia, la Fiona Eloina. Ante esas denuncias los diputados del estado, órganos de fiscalización federal y estatal deben investigar al respecto…sin comentarios

EXHORTA LLAVEN A ABARCA A EDILES A TRABAJAR CON TRANSPARENCIA…

Al inaugurar la Casa de la Cultura y de las instituciones de Protección Civil, en el municipio de Ángel Albino Corzo, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, exhorto a las y los alcaldes para trabajar con transparencia en la rendición de cuentas y a fortalecer las estrategias en el combate frontal a la corrupción y la impunidad que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El funcionario estatal ahí mismo remarco que las autoridades tienen la responsabilidad y el compromiso de rendirle cuentas al pueblo de Chiapas. En ese sentido Llaven Abarca adujo, “Hoy más que nunca la transparencia de los gobiernos es una cualidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas son dos servidores públicos comprometidos con la transparencia y el combate a la corrupción y a la impunidad, las autoridades deben rendirle cuentas a la ciudadanía”, al mismo tiempo subrayo el responsable de la impartición de la justicia en esta entidad lanzó un exhorto a todos los presidentes municipales a que continúen trabajando bajo las políticas públicas que impulsa el mandatario estatal para mantener la gobernabilidad y la estabilidad social en todo el territorio chiapaneco, es por ello -dijo- “debemos trabajar en unidad con todos los rubros del gobierno, hoy tenemos el acompañamiento de la Guardia Nacional que desde su llegada en las 13 regiones de la entidad han contribuido a la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos”. El inquilino del inmueble del libramiento norte donde se imparte justicia agrego que, quiero decirles que seguimos reafirmando nuestro compromiso de trabajar de la mano con los 124 Ayuntamientos como lo ha instruido el jefe del Ejecutivo, así como de garantizar el Estado de derecho y una procuración de justicia cercana a la gente con una política de cero tolerancia y cero impunidad…ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

TAPACHULA…La alcaldesa de allá mi pueblo la otrora Perla del Soconusco, mi bella Tapachula dio a conocer que, Organismos empresariales y asociaciones civiles, iniciaron una campaña de reforestación con árboles frutales y maderables en el boulevard del parque “Los Cerritos”. Rosa Urbina edil de Tapachula agregó que Mujeres empresarias, integrantes del Club Rotario Latinoamérica, Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Asociación de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo Tapachula y Cámara de Comercio, entre otras, emprendieron las acciones acompañadas de sus hijos, ya que se trata de fortalecer la cultura de la protección ambiental, ojala las cuiden porque luego llega gente perniciosa a afectar y nadie les dice nada…sin comentarios…COMITAN…Resulta que por una foto que se tomó Mario Boquitas el día de su cumpleaños con su “compadrito” el senador, ya anda como siempre (haciendo honor a su apodo), de bocón diciéndole a todo el que se encuentra que su compadre el senador le dijo, le prometió, juro y perjuro que el sería el candidato de una alianza que encabezará MORENA, si como no Chon y su paleta de que la ira a querer el Mario Boquitas, si ya perdió una ocasión, es un perdedor, el gallo ahí seria Toño Aguilar, o el Paniaguado Paco, porque Jesús y segundo Guillen no nacieron para ese tipo de acciones, pero si está pensando en Mario Boquitas, sin duda alguna ya lo vendió, sino al tiempo…veremos y comentaremos…CHIAPAS HUNDIDO… de la noche a la mañana el dizque partido político, “Chiapas Hundido” ya empezó a pintarrajear bardas con sus logotipos, solo les falto dibujar una “cerveza” como símbolo de lo borrachales que es el remedo de líder de ese destartalado y mal logrado partido, comentan que en sus visitas, no solo en Tapachula, en sus reuniones siempre terminan como Sodoma y Gomorra, en bacanales, pero bueno, cada quien con su cada cual…sin comentarios…COSTA SOCONUSCO… Fuentes extraoficiales informaron a Linotipe@ndo que al menos tres jenízaros de la ministeriales han desaparecido como arte de magia en la Costa-soconusco en esta entidad, al parecer se supo que pudieran ser los muertitos que aparecieron calcinados este lunes en un carro calcinado cerca del predio denominado El Montero, del municipio de Mapastepec, por lo que las autoridades decidieron acordonar toda ese superficie donde se supo encontraron una arma larga, sin decir que son exactamente o precisamente los tres ministeriales los que encontraron calcinados en ese vehículo, otros indican que la unidad incendiada fue localizada cerca de ese predio y no al interior, pero bueno serán las autoridades correspondientes en esclarecer y disipar todas las dudas que hay al respecto de ese caso…Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK