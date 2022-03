Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Exigen organizaciones sociales investigar tráfico de armas en la Frontera Sur

Se difundió nivel nacional un informe en la Cámara de Diputados que reveló que en México ingresan ilegalmente cada día, 567 armas, desde ligeras hasta los impresionantes fusiles Barrett; los AR-15 y los AK-47. Por ello, representantes de organizaciones civiles exigieron este viernes que se investigue el trasiego de armas en la Frontera Sur de Chiapas, luego de que consideraron “es una puerta abierta de par en par para todo tipo de contrabando”. El Río Suchiate es el punto por el cual ingresa de manera ilegal mercancía, armas, migrantes, sin que las autoridades realicen una vigilancia permanente que detenga ese tráfico.

En el informe se señala que cada hora ingresan a México un promedio de 22 armas; es decir, 567 al día y que van desde armas ligeras hasta fusiles Barrett, AR-15 y AK-47. Los legisladores buscan la actualización de la ley modelo de armas de fuego del 2008, y ven una oportunidad para enfrentar el tráfico de armas, que consideran es un grave desafío que no distingue fronteras.

Ante ese panorama, Cruz Alfredo Salinas Barcelot, presidente del Frente Nacional Contra la Inseguridad dijo que hubo una reunión con los representantes de sectores productivos en la entidad, para tratar ese tema.

«Estamos muy preocupados por la situación que priva en la Frontera Sur, principalmente porque carece de regulaciones y de una policía que cumpla con su trabajo. Actualmente es un gran boquete por donde entra de todo», señaló. De igual forma, que la franja limítrofe entre México y Guatemala sirve para la introducción de personas que buscan llegar a los Estados Unidos, «y en los que se cuelan delincuentes y gente que traen enfermedades, como el coronavirus». (El Orbe).

Definió a esa región que divide a las dos naciones como «una entada abierta para las armas al país, que incluyen pistolas y metralletas, las que han servido para incrementar la inseguridad en Tapachula y en el resto de la región». Por lo mismo, según reveló, han presentado un expediente relacionado a esa problemática a la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

En el caso de la región fronteriza con Guatemala, consideró que se requiere de la actuación de los diputados federales y locales, «quienes deberían de ponerse a trabajar y alzar la voz para efecto de que se haga lo necesario para frenar el contrabando, porque entra de todo».

Luego se refirió a que en la Frontera Norte hay 24 mil efectivos cuidando esos límites, «pero el sur es letra muerta».

En realidad, puntualizó, «en la frontera con Centroamérica solo hay presencias fugaces de cuatro o cinco elementos que llegan para tomarse la foto y reportar que están trabajando, pero permiten que entre todo tipo de armamento e indocumentados».

El gobernador entrega aparatos de Resonancia Magnética Nuclear a hospitales de Tuxtla y Tapachula.

El gobernador Rutilio Escandón, este fin de semana inauguró el Servicio de Resonancia Magnética Nuclear del Hospital General Tapachula, donde sólo hay dos equipos con estas características en el país, uno en Tuxtla Gutiérrez, y el que se entregó a este nosocomio. Son equipos de alta especialidad, auxiliar importante de diagnóstico y de apoyo al quehacer médico, del cual únicamente hay dos en su tipo en el país. El mandatario aseguró que no habrá nada que impida a su gobierno continuar la inversión en materia de salud: “No escatimaremos ningún recurso que sea para que la gente esté mejor; trabajamos día con día para sacar adelante los reclamos más sentidos de Tapachula y de Chiapas”.

Luego de precisar que este servicio de Resonancia Magnética Nuclear también se instalará en Comitán y Palenque, agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el esfuerzo que se hace para el bienestar de las familias chiapanecas, y afirmó que, si hay voluntad, no hay desafío que no pueda vencerse, como pasa en esta contingencia sanitaria, en la cual además de reforzar el rubro de salud, se entrega ayuda humanitaria.

Escandón Cadenas aplaudió al personal de salud por su labor y al pueblo de Chiapas por la actitud responsable ante la pandemia de COVID-19, pues gracias a esto se ha logrado aplanar la curva; asimismo, reiteró la invitación a utilizar cubrebocas y volverse promotores de su uso, así como a no salir si no es necesario, para evitar el rebrote de esta enfermedad.

Entre los beneficios de la Resonancia Magnética, destacan que no es invasiva y no usa radiación, el agente contrastante es menos probable que produzca una reacción alérgica, da imágenes extremadamente claras y detalladas de las estructuras de los tejidos suaves que otras técnicas para ver imágenes no pueden lograr, igualmente, puede determinar si un cáncer se ha extendido, y ayuda a determinar el mejor tratamiento.

Las elecciones del 2021 contra violencia política contra mujeres, y paridad de género.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, celebró la aprobación de los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, sancionen y erradiquen la violencia política contra las mujeres. Además, remarcó que en las elecciones del 2021 se refrendará el compromiso con la paridad de género.

“Quiero felicitar el trabajo de mis compañeras y compañeros en el Consejo General del INE para dar este importante paso ante una demanda sentida de la sociedad como lo es la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer, la elección 2021, las más grande y compleja de nuestra historia también será una elección en donde se refrende el compromiso con la paridad y busquemos que sea una elección sin violencia ni discriminación contra las mujeres”, indicó.

En sus redes sociales, Córdova Vianello publicó un video en el que da a conocer los lineamientos aprobados y las acciones que las fuerzas políticas tendrán que emprender para que no haya violencia de género dentro de sus filas.

“La iniciativa de varias organización de la sociedad civil y de legisladoras de varios grupos parlamentarios los lineamientos incluyen un mecanismo tres de tres contra la violencia, mediante el cual, los partidos obligan a solicitar a los aspirantes a una candidatura a firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad que no hayan sido procesados o sancionados por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales contra la libertad sexual o intimidad corporal y que no encuentren en el registro de deudores alimentarios o morosos”, destacó.

Poder Judicial amplía suspensión de labores por emergencia sanitaria del 3 de noviembre al 3 de enero.

La buena noticia es que en el marco de la contingencia mundial por Covid-19, el Poder Judicial del Estado de Chiapas atendió con responsabilidad las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ampliando la suspensión de términos, pero multiplicando acciones jurisdiccionales y administrativas en rubros civiles, mercantiles, familiares, penales y mixtos, para garantizar la impartición de justicia en Chiapas. Para esta nueva fase y derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se contempla, entre otras acciones, la ampliación del periodo de suspensión de labores, del 3 de noviembre de 2020 al 3 de enero de 2021, restableciéndose las actividades a partir del 4 de enero de 2021, por lo que continúan suspendidos los términos y plazos procesales.