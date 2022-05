Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Éxodos de migrantes que cruzan el rio Suchiate y transmigrantes un peligro mortal

Cada vez más la frontera sur de México, se convierte en un asunto exponencial ante las enfermedades que pudieran venir de Centroamérica, y hoy que vivimos esta pandemia mundial y con los infectados en países de América del Sur y de la propia Centroamérica, somos más sensibles y al menos hay dos vertientes sobre esta tesis.

La Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Relaciones Exteriores, deben asumir sus responsabilidades ante el problema vulnerable del covid 19 de la frontera sur. Más allá de que Guatemala nos cerró la frontera sur y no México a Guatemala, a los mexicanos que van al país del quetzal, los “checan” de sus temperaturas para que no vayan enfermos, mientras que, de Guatemala al país azteca, siguen ingresando éxodos y grupos de migrantes que a través del rio Suchiate, se cruzan de la manera más fácil y sin ninguna vigilancia de salud pública.

Sin embargo, a eso hay que agregarle otro problema grave, que podría arrastra problemas con la enfermedad del coronavirus, el de los transmigrantes, esos que provienen de Estados Unidos, cruzan todo el país para llegar a los límites fronterizos de Chiapas-México para poder entrar con vehículos por Ciudad Hidalgo y Talismán. El problema que hay en esas regiones fronterizas es que cientos de transmigrantes que quedaron “varados” ante el cierre de la frontera guatemalteca con México y el toque de queda implementado por el vecino país como medidas contra el coronavirus mantienen varados a transmigrantes centroamericanos en el lado mexicano. Algunos llevan más de 7 días y no se sabe a ciencia cierta el estado de su salud y la temeridad es que con uno que de positivo la situación podría empeorar la situación.

Éxodos de extranjeros que siguen cruzando por el rio Suchiate y transmigrantes que viven en los Estados Unidos, donde el coronavirus ha sido letal para el pueblo norteamericano y no se ha podido hasta ahora que la enfermedad se detenga, por el contrario ciudades del norte y sur del país de las estrellas sigue brotando la enfermedad y muchos de estos transmigrantes han cruzado el territorio nacional, se quedan “varados” en el límite fronterizo y no sabemos su situación personal de salud pública, porque son a los 15 días de que se empiezan a sentir los síntomas del coronavirus.

Lamentablemente México, no ha querido “cerrar “su frontera sur, y ya no las cerró Guatemala, Belice y parte los Estados Unidos. La operación hormiga de extranjeros Centroamericanos y africanos rumbo a nuestro país azteca, sigue siendo tan normal como sucedía antes de que apareciera el covid 19, porque el afluente del rio Suchiate esta libre y no hay una política formal de detención, es más no hay los elementos necesarios del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, para que cumplan su papel de detener a estos grupos de extranjeros. Lo único que desapareció es la palabra “caravana”, pero el flujo sigue en todo su esplendor tal vez con un número de rebaja, pero sigue el papel de buscar el sueño azteca y americano.

Urge restricciones o asumir mayor responsabilidad ante esta puerta fronteriza mexicana, y hasta ahora gobernación y relaciones exteriores han dicho esta boca es mía. Pareciera que México, solamente tuviera una frontera y no dos, y a la que se le hace caso y se atiende con prontitud es la frontera rica con los Estados Unidos y se olvidan completamente de la frontera pobre con Guatemala. Que brutos.

Se castigarán a los que convoquen a la violencia en las ciudades de Chiapas

Por lo pronto en la ciudad de México y Veracruz, se han dado los primeros saqueos y desvalijamientos a grandes tiendas comerciales, donde a través de las redes sociales, los facinerosos y salteadores convocan a la gente, para que, en determinado negocio comercial, se presenten y lleven a cabo el saqueo descomunal, aprovechándose de la situación difícil por la que atraviesa el país con la epidemia del coronavirus.

Hay sospecha que este fenómeno de violencia y robos se multiplique por el territorio nacional aprovechándose de la situación del plan de emergencia de salud que se vive, y que la maldad humana se le está dando la oportunidad para cometer un sinfín de fechorías y atracos y que no necesariamente debe de ser un comercio, sino que, y ojalá nos equivoquemos, podrían aparecer grupos de asaltantes y atracadores que se metan con violencia a la casas y fraccionamientos.

Aquí en Chiapas, muestras autoridades estatales se pusieron ya la camiseta para prevenir este tipo de delitos y para ello, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, inició carpeta de investigación relativa a la provocación de un delito (incitación a la violencia) en los municipios de Tapachula y Huixtla. Luego de conocer la noticia criminal, esta Fiscalía en coordinación con la Policía Cibernética, logró ubicar e identificar a la persona que desde la red social Facebook incitaba a la violencia y hacía apología del delito.

Trascendió que después de haber realizado las diligencias correspondientes en materia informática y tecnológica, peritos pudieron detectar a la persona que manejaba la cuenta desde la que se incitaba a la población a realizar saqueos en centros comerciales en el marco del Plan Estratégico Estatal para Prevenir el Covid-19 en Chiapas.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, aseveró que las diligencias de investigación y los patrullajes cibernéticos continuaran para detectar más cuentas falsas, con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos. Así las cosas.

Recomendación del Colegiado de Psicología Colombiano.

(Por ser de interés público y que esta una buena lección de vida a continuación transcribimos algunos puntos importantes para contrarrestar la psicología de la enfermedad del coronavirus. Son lecciones que provienen de un Colegiado Colombiano. Hela aquí).

*1* Aislarte de las noticias referentes al virus. (Todo aquello que debemos saber ya lo sabemos). *2*. No busques información adicional en internet, eso debilitará tu estado mental y puede causar somatización. *2.1*. Evita mandar cadenas y mensajes fatalistas. Algunas personas no tienen la misma fuerza mental que la tuya (antes de ayudar podrías activar patologías como la depresión). *3*. En lo posible coloca música en casa a un volumen agradable. *4*. Consigue juegos de mesa para entretener a los chicos, cuenta anécdotas y proyectos futuros. *5*. Mantén la disciplina en casa de lavarse las manos, coloca un letrero o una alarma para todos en casa. *6*. Tu estado de ánimo positivo ayudará a que tu sistema inmune se proteja, mientras está demostrado que los pensamientos negativos deprimen tu sistema inmune y lo vuelve débil frente a cualquier virus. *7*. Siendo lo más importante, cree firmemente que esto pasará y que el universo y un ser superior llamado Dios es de amor y no de castigo. *Dios les bendiga*

PD: Estados Unidos sumó casi 10,000 casos de coronavirus en menos de 24 horas, acumulando 51,542 contagios, además de que las autoridades reportan 674 muertes