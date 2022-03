Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Facebook: El que emita contenido político en la elección de 2021, debe decir quién es y cuánto pagó

Esta semana fue clave para los contenidos de las redes sociales y las grandes plataformas digitales como Facebook, twitter o Instagram en otras, porque se anunció enormes avances para que la propaganda dentro rubro político disfrazado y alterado, además de los fake news ahora serán vigilados estas plataformas virtuales para transparentar más el juego democrático y evitar que la maldad humana se aprovecha para confundir y desorientar la buena fe que puede haber en las redes sociales de México y Chiapas.

Ante una nueva visión con absoluta honestidad pública y de no incurrir en trampas y actos corruptos, Facebook presentó una nueva herramienta para combatir estas prácticas con miras a la elección de 2021 en México. Las redes sociales son un factor cada vez más determinantes en los procesos electorales en todo el mundo al convertirse en herramientas para difundir propaganda e información, aunque esto ha tenido como consecuencia la propaganda disfrazada y las fake news. Para el próximo proceso electoral de México, Facebook apostará por la transparencia en la propaganda política: la plataforma habilitará a partir del día de hoy nuevas reglas para identificar claramente los anuncios políticos para que los usuarios conozcan quién pagó por esa información, cuánto y a quiénes va dirigido.

Facebook, señaló que estas etiquetas permitirán crear registros que permitirán realizar mediciones e investigaciones sobre el dinero y el contenido que se invierte en esa red social en periodo de campaña y estarán disponibles por siete años. Al mismo tiempo se buscará combatir la desinformación y dará la oportunidad al usuario de distinguir entre el contenido orgánico y el propagandístico. Todos los usuarios podrán acceder a la información para identificar quién paga por la difusión de cierto mensaje, ya que Facebook solicitará a quien compre propaganda un registro emitido por el país en donde será difundida la información y verificará y confirmará su identidad para realizar campaña política.

En la elección intermedia de 2021, cobra importancia por la cantidad de puestos que se definirán: estarán en juego 21 mil 368 cargos y 15 gubernaturas (Guerrero, Colima, Campeche, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Tlaxcala, Michoacán, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro). Además, se renovarán la Cámara de Diputados y serán electos 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal.

De acuerdo con la presentación a prensa de la nueva herramienta, Facebook utilizará una serie de señales para determinar si los anuncios fueron originados por un usuario autorizado y localizado dentro del país. De no cumplir con esos requisitos, la publicidad podría ser suspendida. La etiqueta que aparecerá al usuario en el post será “Pagado por” y aparecerá lo que los anunciantes hayan decidido, que puede ser a sí mismos, una página que administren o la organización a la que pertenezcan. Tanto la página como la organización deberán tener públicos un número telefónico, un correo electrónico y una página web.

“Este lanzamiento forma parte de una expansión de la herramienta de transparencia a 33 países, con el objetivo de proteger la integridad de la publicidad política en nuestras plataformas. La solución fue puesta en práctica en junio de 2018 en Estados Unidos y actualmente está disponible en más de 190 países y territorios”, agregó la empresa en un comunicado de prensa.

Marcos Tourinho, líder del equipo de elecciones para América Latina en Facebook, explicó en la presentación que se busca agilizar la remoción automática de cuentas falsas y contenido mañoso, ya que tienen identificado que la gran mayoría de los intentos de manipulación inician con cuentas falsas. En este sentido se estima que el 97.7 por ciento de este tipo de cuentas se puedan dar de baja incluso antes de que sean reportadas. Agregó que además de bajar contenido que promueva el discurso de odio, acoso o bullyng, los esfuerzos en el periodo electoral se centrarán en combatir la desinformación y el contenido que pueda llevar a una persona a no votar o a “votar mal”.

Se trabajará con los más 70 verificadores que tiene Facebook alrededor del mundo, que son los encargados de detectar contenido falso a buen tiempo para reducir el alcance de ese contenido en la plataforma. También se contará con la colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE) para la generación de información referente al proceso que ayude a la gente a conocer dónde votar o lo que necesita para hacerlo. La colaboración con el INE se extenderá a la verificación de contenido ilegal. Tourinho explicó que Facebook tomará la decisión de bajar cierto contenido, pero con la orientación del INE, “es el papel del estado decirnos si algo es legal o no en la plataforma. Nosotros atendemos la plataforma, pero las autoridades lo legal o no, porque quizá haya cierto contenido que no viole nuestras normas, entonces Facebook no debe tener el poder de decir qué es legal y qué no, es inadecuado y es demasiado poder”. (Con datos de Sin Embargo). –

Rapiditas. – La Presidenta del PVEM en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, le tomó la protesta como nuevo Secretario de la Juventud de este instituto político, a Cesar Artemio del Valle Ruiz, señalando que hoy más que nunca el partido Verde le apuesta a los jóvenes de acuerdo con la mística del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Se dijo también que el PVEM está sumando jóvenes líderes que tienen el entusiasmo de trabajar en pro del desarrollo de Chiapas, lo que sin duda fortalecerá las estructuras de lavase juvenil. El nuevo dirigente de la juventud es un personaje juvenil que ha mostrado bríos y arrestos para ejercer la política partidista. Así las cosas…Se vincula la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap), con empresas relacionadas con los diversos programas educativos que se ofrecen en esta institución, al iniciar la presente semana se firmó convenio con la empresa LEAN PROGRESS, S.A.S de C.V., de la rama automotriz, este evento se realizó a través de video conferencia en la que participaron representantes de ambos organismos. El Rector de la UPTap, Gonzalo Vázquez Natarén, refirió que, a pesar de la contingencia, la universidad, continúa sus actividades en forma exitosa relacionándose con las empresas, como en este caso cuya actividad es la de proveer refacciones de diversas marcas relacionadas con el área profesional de Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISA), de esta manera se impulsa a los alumnos a pensar en alcances de mayor magnitud.

Albricias: Vacuna contra COVID lista en noviembre.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la vacuna que producirá México se encuentra en fase 3 y será presentada a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para su evaluación y eventual aprobación. El canciller mexicano reveló que se trata del proyecto de producción más avanzado en el mundo, “es una vacuna que está en fase 3 y se estima que para el mes de noviembre se presentarán los resultados, a la Cofepris para su evaluación y en su caso aprobación”. Ebrard explicó que se trata de una colaboración con el laboratorio AstraZeneca y la Fundación Slim, y la Universidad de Oxford y la vacuna tendrá un costo de 4 dólares.