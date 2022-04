Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Facinerosos utilizan la figura del coronavirus para crear desorden y caos en Carranza.

Lamentable los sucesos violentos que ocurrieron en el municipio de Venustiano Carranza, la madrugada de este jueves, donde el oscurantismo, la barbarie y el atraso originó disturbios y sublevaciones que afortunadamente no fueron fatales, pero si con muchos menoscabos y daños, todo porque la gente le informaron que un dron estaba volando el espacio de Venustiano Carranza para dispersa el virus del covid 19, para que se muriera la gente, ocasionando la trifulca y el escandalo popular con los resultados funestos. Pero es más lamentable que personas hasta ahora no identificadas a través de las redes sociales y con las invenciones y chismes lograron incrustar y alojar el engaño y la artimaña entre la población.

Los facinerosos y ladrones que lograron juntarse ante el llamado de la falsedad del peligro del covid, no solamente destruyeron parte del Palacio Municipal, sino destruyeron al menos otras tres casas, entre ellas los suegros del alcalde Amando Trujillo, y la de la madre del gobernador, así como una tienda comercial que fue vaciada. Fue justamente en el municipio de Venustiano Carranza donde hace varias semanas también se censuró por la opinión pública que las autoridades locales habían organizado grandes romerías y festejos religiosos donde poco les importó la epidemia del coronavirus. Hasta a nivel nacional e exhibió estas peregrinaciones que implicaron riesgos, y ahora se sabe también que en ese municipio aumenta los contagios.

Evidentemente que la exigencia de la sociedad chiapaneca es que el escenario de destrucción y desgracias no quede impune en Venustiano Carranza, y se actué con todo el rigor de la ley, porque más allá de la perversidad que manejaron los bandidos organizadores, también las investigaciones deben de ir hacia la figura del alcalde Amando Trujillo Ancheyta, quien al parecer trae muy fracturado y dividido a la sociedad de Venustiano Carranza, y que estos hechos lamentables arrastran también “tufo de politiquería municipal” de frente a las próximas elecciones en Chiapas.

Muy perversamente se difundió por días que a través de un dron se regara el virus del covid 19, para que muriera la gente, y que era culpa de Trujillo Ancheyta, lo que muestra que fue orquestado la estratagema violenta con los resultados anunciados. Prácticamente se observa que es un pleito entre rijosos de Carranza contra el controvertido alcalde. Advertimos esto, porque si no se investiga a la autoridad municipal las cosas podrían salirse de control más adelante, porque hay determinados grupos que durante años han manipulado ese municipio, que podrían echarle más gasolina al asunto.

Hay que aplicar la ley a los destructores, pero también hay que jalar orejas, y tomar medidas sabias, porque el problema pudiera ser eminentemente político apuntando a la Presidencia Municipal. Ojalá se trate con agudeza e inteligencia este caso, porque nos informan que la gente si está caliente, los grupos están al “toque de cacho” de sus dirigentes, y a nadie le conviene que regrese el Venustiano Carranza bronco y rudo que privó en la tercera trasformación. Hoy afortunadamente la gente fue moderada y no se prestó a la jugarreta, pero la maldad humana ahí está.

El análisis y la reflexión debe de ser general, y ver los pro y contras, pero sobre todo dejar un precedente que en Venustiano Carranza que no hay impunidad ni libertinaje. Chiapas es ejemplo nacional de “Cero impunidad”, y la labor dentro de la aplicación de la justicia lo reconoce la sociedad chiapaneca, y en otros entornos del país. El cero impunidad ha funcionado con creces y pareciera mentira que la población lo haya asimilado, y esto ya es bastante en nuestra idiosincrasia local. Cambiar paradigmas no es fácil, y Chiapas en este rubro lo ha hecho muy bien.

Hay muchos grupos dispersos por toda la entidad, que buscan promover la camorra y el altercado para crear inconvenientes y problemas, y algo que se empezara a poner de moda, es que se utilizaran las redes sociales para fomentar el desbarajuste y la anarquía. Vienen tiempos difíciles y por eso la figura de la ley es imprescindible, porque ya no se está gobernando con todos esos ingredientes de control que había en la tercera trasformación, donde el chantaje era la carta de presentación. En fin.

El gobernador promete que enfrentaran a la justicia los responsables del vandalismo en Carranza

Desde la mesa de seguridad que se lleva a cabo todos los días en Tuxtla Gutiérrez, el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas, fue categórico al señalar que en Chiapas hay un gobierno que trabaja por la paz y la seguridad de las familias, por ello, aseveró que los hechos de vandalismo ocurridos en el municipio de Venustiano Carranza la madrugada de este jueves, no quedarán impunes y los responsables se enfrentarán a la justicia. Detalló que, de acuerdo a la investigación, en estos actos participaron aproximadamente 30 personas, y la convocatoria se dio mediante redes sociales, intentando confundir a la población con el falso argumento de que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no existe y fue creada para afectar a la gente humilde.

“Este acto fue protagonizado por vulgares ladrones y cobardes. Queremos decirle al pueblo de Chiapas y de Venustiano Carranza que no están solos, hay un gobierno legítimo que los respalda y en la Mesa de Seguridad trabajamos los tres órdenes de gobierno todos los días. Les garantizamos que este acto de vandalismo no quedará impune, se van a enfrentar a la justicia», advirtió.

Luego de pedir a los chiapanecos no dejarse engañar respecto a este virus, ya que es muy peligroso y continúa atacando al mundo, a México y a Chiapas, el gobernador reiteró que aún no hay vacunas ni medicamentos, y la única forma de combatirlo es tomando en cuenta las indicaciones de expertos en la salud, sobre la sana distancia, lavado de manos constante, no tocarse la cara y extremar precauciones en actividades fuera de casa.

Al final Escando Cadenas, textualizò: “Estoy seguro que pronto vamos salir delante de esta pandemia, porque somos un gran pueblo, con la suficiente capacidad y disciplina para derrotar a este enemigo que tenemos enfrente. No te dejes engañar, la única medicina para vencerlo es cuidándonos”. Así las cosas.

Interesante conferencia virtual próximamente.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, que dirige el ombudsperson Juan José Zepeda Bermúdez, llevara a cabo el próximo 2 de Junio, a las 12 horas, la presentación del libro “Relatoría sobre desplazamiento interno en Chiapas”, cuya autoría es de Martha Sánchez Flores, Visitadora General Especializada en Atención de Asuntos Indígenas (CEDH Chiapas), donde a través de las redes sociales participaran el propio Ombudsperson chiapaneco, Zepeda Bermúdez el representante de la Oficina del ACNUR en México, Mark Manly, el Presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, el secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, y la propia autora. Un tema interesante y habrá que estar pendiente. En fin.

PD: Hoy el cubrebocas recobra vida, después que el Doctor Ramírez Gatell, poco le interesó inducirlo en la sociedad mexicana.