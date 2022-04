Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Fallo de “Xalapa”, sobre el caso “Tapachula, reafirma a edil huacalera…

Luego de que se conociera la noticia sobre la resolución emitida por la Sala Regional del TRIFE de Xalapa, que regreso el caso “Tapachula”, al Tribunal Electoral del Estado, Rosy Urbina Castañeda sigue más firme, y sus detractores, como La Mafafa Musguito, conocida como Laura García Arjona y su mimoso ratón, Chilo Ovando, andan todos totorecos y desesperados porque resulta que, sus perversidades les ha salido como el chirrión por el palito. La grilla sucia y barata que interpusieron no fue fundamentada y por esa razón no ha prosperado la ambición desmedida de ese par de remedos de políticos que traicionan a la 4T. Lo cierto es que el gobernador deberá poner orden en ese tema porque se le está saliendo del aro las cosas ya que se dice existen manos perversas que mecen la cuna, es decir atrás de toda esa ambición desmedida de la Mafafa y su mimoso hay otras gentes buscando la ingobernabilidad, pero, a mí que les importa, lo cierto es que la alcaldesa de allá mi pueblo Tapachula no le da importancia y continua con su trabajo y es por eso que habitantes de la colonia Doroteo Arango, avalaron la inversión realizada por el Ayuntamiento en materia de obra pública, que se caracteriza por generar mayor infraestructura que detona el progreso y desarrollo de más sectores, como el caso del inicio de la construcción de pavimentación hidráulica de vialidades que con una inversión de 2 millones 995 mil 125 pesos se realiza en dicho en las acciones transparentes y honestas del gobierno municipal, que dirige Rosy Urbina Castañeda que invierte recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM- 2020) en una pavimentación que completará un importante circuito vial en camino La Joya entre puente Río Texcuyuapán y calle Agua Marina, lo cual se ve reflejado en acciones que benefician a los más necesitados, por eso hoy celebramos el arranque de esta obra de pavimentación hidráulica, que estamos seguros concluirá en tres meses y transformará totalmente la imagen de este sector. Así es que el tema Tapachula Xalapa al parecer ya le dio sentencia condenatoria…ver para comentar

CONTINÚAN DESMANES Y ATROCIDADES EN EL INM: LRV…

Luego de manifestar que el cartel que se ha apoderado del Instituto Nacional de migración en Chiapas, el activista Luis Rey Villagrán señalo que, la delegada de esa dependencia federal en esta entidad Yadira de los demonios conocida como la “Monja Diabólica”, ha infringido la Ley en todos los aspectos y rubros. Agrego el activista que ha sido amenazado por sicarios o esbirros de la Monja Diabólica que, no hay cambio de condición, a pesar de que en todo el país se sigan concediendo excepto en la República Independiente del Soconusco, las VISAS HUMANITARIAS solo son para Tapachula, -dijo- contrario al numeral 52, y ahora les cierra el paso a los trabajadores temporales de la región fronteriza de Guatemala, con decisiones ilegales. Así mismo dijo que un caso es el que da conocer a continuación, «Buenas noches disculpen quisiera que me oriente alguien que le haya sucedido un caso similar al mío. Remarco Luis Rey al continuar el relato de un caso, Les cuento soy de Guatemala y siempre había tenido mi permiso de trabajo, sin embargo, el 3 de marzo inicié mi tramite de mi residencia permanente, por vínculo familiar, pero hasta hoy en día no tengo resolución y hoy fui al INM a ver sobre mi tramite y resulta que me lo desecharon. Subrayo más adelante sobre el mismo caso; no me notificaron nada. Alguien sabe que tengo que hacer. Para volver a ingresar mi papelería». Así las cosas, en la delegación del INM en Chiapas comento Luis Rey Villagrán, al tiempo de enunciar que, y van abrir las fronteras y entonces se vendrá una feria de irregularidades del equipo 1 de Nepotismo solapado por la 4T, que poca manera de hacer las cosas, acoto…sin comentarios

FGR EN CHIAPAS ASEGURA A DOS EX SERVIDORES PUBLICOS: VILA CHÁVEZ…

Estamos trabajando mediante estrategias y mecanismos que están enmarcadas en las políticas del gobernador Rutilio Escandón cadenas, manifestó el delegado de la fiscalía general de la república en esta entidad Alejandro Vila Chávez, al tiempo de informar que en los últimos meses se ha logrado obtener resultados significativos efectuando acciones donde se han asestado fuertes golpes a la delincuencia organizada, Vila Chávez informó que hace unos escasos días el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en este estado dieron inició a una carpeta de investigación en contra de dos personas de sexo masculino por el delito de usurpación de funciones y fraude, después de que los policía federales efectuaron un cateo en un inmueble en la capital chiapaneca. Según datos instaurados en la carpeta de investigación -dijo- Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Bienestar hizo del conocimiento a la Policía Federal Ministerial (PFM), que en los primeros días del mes de septiembre recibió una denuncia anónima, en la que mencionaban que un grupo aproximado de 12 personas se hacían pasar por servidores públicos, de la Secretaría de Bienestar. Así mismo comento el fiscal de la federación que los malos servidores públicos, según las investigaciones, daba cita a sus víctimas en un inmueble tipo salón de fiestas, al norte oriente de la capital chiapaneca, para supuestamente recibir el beneficio de becas, para lo cual les pedían documentos personales y la cantidad de 320 pesos. Ante todo, ello, -adujo- el Ministerio Público Federal, inmediatamente solicitó y realizó la diligencia de cateo, con el apoyo de los efectivos de la Policía Federal Ministerial (PFM), así como de personal de la Guardia Nacional y Policía Estatal, en la colonia Las Delicias, de Tuxtla Gutiérrez. Mas delante el fiscal federal en Chiapas aseguro que luego de tener ubicado el salón o inmueble donde hacían sus fechorías o transas los hoy detenidos llevaron a cabo la orden de cateo, librada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, al estar al interior de ese inmueble los policías federales lograron el aseguramiento de un folder de color amarillo con un listado del número uno al 25, en el cual se apreciaban nombres, número telefónicos y la leyenda de “pagado”, al parecer del programa de becas que ofrece la Secretaría de Bienestar, por lo que detuvieron a Carlos “L” y Jorge “A”. Al final Vila Chávez acoto, “Los malos ex funcionarios o ex servidores públicos fueron puestos a disposición del Fiscal Federal, quien continúa con la carpeta de investigación, por su probable comisión en el delito de usurpación de funciones y fraude…ver para comentar

ALCALDE DE CACAHOATAN ANDA PREOCUPADO NEGOCIANDO SU SALIDA…

Desde la otrora Villa de las Hortensias nos informan que el paniaguado presidente de esa población fronteriza Julio Sen, anda con el dios ayúdame en la boca, debido a que sus cuentas y acciones no son nada claras y agradables. Al decir de varios líderes de oposición en esa población el edil se ha mostrado de manera irresponsable siendo un inútil para gobernar su pueblo, y por eso anda temeroso, como cuaco desbocado suelto buscando a quien dejar en su lugar para que le cubra todas sus atrocidades e irregularidades que dejara. por esa razón -dicen- en lo oscurito sostiene relaciones con algunas gentes del gobierno estatal buscando su impunidad por las atrocidades y corruptelas que dicen dejara en la presidencia cacahoateca, que en mala hora recayó bajo su irresponsabilidad. El edil se le ha visto algo ojeroso, triste, cansado y de mal humor, buscando “padrinos” en el gobierno de Escandón Cadenas. El edil Sen, dicen busca desesperadamente a gente que este cercana al gobernador para negociar su salida, entregando la alcaldía, aunque para ello tenga que traicionar a “su partido”, el PRI que lo llevo a ser alcalde, donde ha logrado amasar fortuna. Julio Sen, le está engañando a varios jóvenes como es al hijo del ex tinto Juan Inchon, así como otros dinosaurios como Jesús Castillo Milla, al “Conta” el chinito ex edil de esa población, Julio Sen el edil Cacahoateco, busca desesperadamente ayuda de otros partidos del gobierno, traicionando al PRI y sino, ahí lo verán, por lo pronto ya sostiene reuniones en lo oscurito con gente del Gobierno. Traidor, inútil, embustero y nefasto, resulto el edil cacahoateco…por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK