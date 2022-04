Puntos Fiscales

Faramallas Políticas como Distractor

José Luis León Robles

Muy buenos días estimados lectores , ahora sin mayor preámbulo arrancamos con el tema de la famosa BOA, aunque usted no lo crea el presidencialismo que vivimos creó una buena cortina de humo en relación con el tema de Zoé Robledo actual Director del Instituto Mexicano del Seguro Social que ha sido señalado como Nepotismo su actual administración al frente de dicha dependencia y no se diga con la Secretaria de Trabajo Luisa Alcalde en la que se le ha venido señalando que tiene muchos familiares trabajando en la actual dependencia, sin embargo la famosa BOA cumplió con su cometido, los temas que estaban en el ojo del huracán quedaron a un lado, hoy se habla del Bloque Opositor Amplio que busca destruir a la llamada cuarta transformación, sin embargo déjeme decirle que esta bomba mañanera no existe, deje comentarle como a través de un documento “ultra confidencial” el vocero del gobierno federal, presentó a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador dicho documento llamado Rescatemos a México, hasta título de novela para acabar, explicando que el objetivo es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y retirar a AMLO de la Presidencia de la República en 2022 mediante la revocación del mandato, digo a mi criterio personal no es nada nuevo que los partidos de oposición busquen ganar escaños en la cámara de diputados buscando debilitar la estructura que hoy tiene a modo, sin embargo lo extraño de todo es que existiendo temas pendientes por aclarar como el caso de Nepotismo de Zoé Robledo más allá que si efectivamente le dio el COVID-19 o simplemente utiliza esta vieja estrategia para calmar las aguas, pero sigamos con la boa, los reporteros cuestionaron el origen de la fuente al presidente a lo cual simplemente dijo que dicho documento llegó por un simpatizante que a lo mejor debe estar trabajando con ellos, sin embargo vuelvo a señalar que no es posible de tantas irreverencias que puedan ser creadas al vapor y lo vuelvo a señalar de nueva cuenta, no es posible la veracidad que otorgó la Presidencia a un documento sin una fuente conocida, por eso lo llamo lo titulé así el día de hoy mi columna porque esto no es más que una faramalla política que busca desviar la atención sobre temas de interés nacional que deben ser aclarados por sus protagonistas, dejo a un lado el tema de la Secretaria de Trabajo Luisa Alcalde ya qué se supone está siendo investigada por la Secretaria de la Función Pública lo cual de antemano estoy casi seguro que no procederá la investigación ya que cuando se le cuestionó al ejecutivo federal de esta situación tajantemente dijo que no es nada cierto pero que dicha dependencia ya había tomado nota de la investigación, algo así como es mentira lo que dicen pero para que los inconformes o denunciantes estén a gusto se realizará la investigación, y digo que nada pasará en esa investigación toda vez que la secretaria de trabajo es una de las personas más allegadas al presidente de la República, recuerdo que en la época de las campañas presidenciales pasadas era Luisa María Alcalde la que ponía la cara ante los medios de comunicación cuando se le cuestionaba sobre la plataforma política del entonces candidato presidencial y hoy presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, así que tampoco esperemos una noticia relevante con este tema, no va a suceder nada, y si bien tampoco lo será para el Político Chiapaneco Zoé Robledo Director del IMSS, lo cierto es que las pocas voces que se alzan para cuestionar con elementos probatorios a la llamada Cuarta Transformación en relación a lo que pregona en Teoría pero en la Práctica sigue bajo los mismos esquemas de corrupción, nepotismo e influyentísimo queda a la opinión pública que nada es lo que se pretende crear como una realidad, en el caso del director del IMSS, ya tiene una denuncia interpuesta por una posible utilización de recursos públicos a favor de sus familiares durante la adjudicación directa de contratos a sus familiares por contratos por 142 mil y 287 mil pesos en beneficio de la empresa Medios de Comunicación y Publicidad, propiedad de Gabino Robledo Aburto, hermano del titular del IMSS. Sabemos que tampoco va a prosperar esta denuncia, lo mismo que en el Gobierno de Peña, Calderón , Fox, y demás antecesores, se sigue observando las misma malas costumbres arcaicas en relación a la honestidad y transparencias de los servidores públicos en donde llegan al poder, simplemente la llamada cruzada contra la corrupción declarada por el ejecutivo federal quedó en el mero discurso, es mejor vivir en la realidad a veces cruda y cruel que en un mundo lleno de fantasías, no podemos ser soñadores de nuestra propia realidad, hasta aquí mi columna el día de hoy les deseo un excelente día.