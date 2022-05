Asesoría Legal

Farmacias deben ser atendidas por médicos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La mayoría de las farmacias que se encuentran a lo largo y ancho del país son atendidas por personas que nada saben de la medicina, incluso, se atreven a inyectar a personas usando únicamente su conocimientos básicos y simples de inyección, pero en realidad los tenderos de las farmacias no son doctores ni enfermeros ni nada de eso, ellos simplemente son tenderos y solo eso, y es que cuando se extiende una receta firmada por un médico y las personas acuden a las farmacias les pueden llegar a cambiar los medicamentos precisamente por su falta de conocimiento en la materia de salud, los tenderos lo único que quieren hacer es vender y vender, importándoles poco lo que a las personas les pase con el cambio de medicamentos, incluso, ha llegado a suceder que cuando no hay un medicamento los tenderos se atreven a decirle a la persona que no hay el medicamento que buscan pero que ellos le pueden dar otro y que es lo mismo, según ellos, esto no se debe permitir en ninguna farmacia del país, los que están detrás de los mostradores no son más que unos simples empleados contratados por el dueño o dueña de la farmacia quien le da una bata blanca para que atienda, pero, el hecho de portar una bata blanca no quiere decir que son médicos, ellos solo son empleados que se dedican a vender, esa es su función, hay personas que se atreven a inyectar aun sin tener siquiera buen pulso o el conocimiento para inyectar, todo esto se debe acabar ya y de inmediato, los tenderos ponen en riesgo la salud de las personas al cambiarles de medicamentos y opcionarles algo mejor según ellos, el Congreso de la Unión por medio de la Comisión de Salud debe proponer mediante una iniciativa donde las farmacias deben ser atendidas por personal donde demuestren ser enfermeros y tener amplios conocimientos en el campo de la medicina, de lo contrario, que las farmacias que no cumplan ese requisito sea clausurada, ya que los tiempos no están para estar jugando con la salud de las personas y menos con los de la tercera edad, y acabar con los actos de los tenderos de que si no hay el medicamento que la persona busca darle otro, ningún tendero de farmacia tiene la facultad de proponer un medicamento a cambio de otro, incluso, hay farmacias que han vendido medicamentos caducados, para que la gente no vea la fecha de caducidad le ponen el precio encima de la caducidad, los tenderos de farmacias y muchísima gente que usa medicamentos con frecuencia no saben que los medicamentos caducados deben ser destruidos, ya que sus compuestos son altamente contaminantes, pero, hay personas que los cientos de medicamentos los llevan al mercado negro y ahí los venden, la Ciudad de México y el Estado de México encabezan la lista de ciudades donde el volumen de medicamentos y fármacos caducados es alto, incluso, en los clásicos tianguis tienen a la venta en plena calle los medicamentos, hay gente que por lo regular guardan celosamente sus medicamentos y quedan olvidados en cierto lugar y podría pasar más de 20 años y ahí siguen, cuando los encuentran los regalan a otras personas, más no se debe hacer eso, todo medicamento caducado debe ser destruido, en sí, la Secretaría de Salud Federal ni siquiera se preocupa por realizar campañas para prevenir el uso de medicamentos caducados, se deben usar los medios de comunicación contratados por parte de Gobierno Federal y de cada Estado para hacer conciencia sobre medicamentos caducados, en nuestro país hace falta mucha cultura de destrucción de medicamentos, los laboratorios farmacéuticos y las empresas distribuidoras por Ley son responsables de que los medicamentos que están en los hogares y ya caducaron se recuperen y sean destruidos de forma adecuada y correcta para evitar ser mal utilizados, pero no lo hacen, poco les importa, jamás se ha recolectado medicamentos caducados, los más altos funcionarios responsables de la salud ni siquiera se han dignado a convocar a cada uno de los titulares de salud de cada Estado del país para llevar a cabo una campaña de recolección de medicamentos caducados, por todos los medios de comunicación se tiene que informar a la gente que depositen sus medicamentos caducados en una bolsa y que el sistema de salud pasará por ellos, pero no solo es levantarlos y ya, se debe llevar un control de lo que se recoge para evitar su mal uso, se debe hacer uso de las unidades automotoras de los hospitales o de los DIF del país para la recolección, dentro de alguna campaña de recolección de medicamentos caducados hay que concientizar a la gente en general de no tirar los medicamentos a los drenajes para no contaminar el medio ambiente, por los químicos que tienen los medicamentos, es por ello, que muy atenta y respetuosamente se le pide a la Comisión de Salud del Congreso de la Unión que preside la Diputada Miroslava Sánchez Galván para que tome la iniciativa de mandar a comparecencia al Titular de la Secretaría de Salud Ante el Congreso y que exponga que han hecho con los medicamentos caducados, y de igual forma, comentarle que tenga reunión con cada uno de los titulares de las Secretarias de Salud de cada Estado para iniciar una campaña de recolección de medicamentos caducos, debido a que la gente en estos tiempos está muy alterada y con facilidad pueden venderles medicamentos caducos, hay dos cosas, la primera es que la pandemia no ha ayudado en nada para que los mexicanos y mexicanas se recuperen económicamente, y la segunda, es que precisamente por lo anterior la gente tendría poco dinero para comprar medicamentos y es ahí donde les pueden vender medicamentos caducados, hay que cuidar mucho esa parte, es un riesgo a la salud de medicamentos caducados, de hecho, hace unos años, el Gobierno de Veracruz se vio envuelto en problemas legales por la compra de medicamentos pirata y caducados, y así se los suministraron a personas y niños, se abusó de la ignorancia de las personas y de su necesidad a la salud, ya que a niños y niñas con cáncer también les suministraron medicamentos falsos por parte del mencionado gobierno, tal vez los gobernantes de ese entonces le echarían la culpa a los administradores que tenían, pero, la primera autoridad de un Estado es el responsable de lo que pase ante sus gobernados, y es que, en esa situación hubieron personas fallecidas a consecuencia de los medicamentos caducos y quimioterapias falsas, es importante tomar cartas en el asunto inmediatamente, tal vez algún titular de Salud de algún Estado puede decir que ellos si recolectan medicamentos caducos, pero, no se ve, no se ve que realmente hagan algo al respecto, es importante que a nivel nacional se recolecte los medicamentos caducos y entregados a las fuerzas armadas para su destrucción, porque a final de cuentas son drogas con un alto contaminante de químicos, y quien mejor que las Fuerzas Armadas puedan destruirlo, hay que hacer algo ya, NOTA: si algún familiar de un enfermo o enferma duda de los medicamentos aun y con la caducidad actual, pueden llevar su medicamento a revisión a cualquier laboratorio para que les digan si es o no caducado, es mejor pagar unos pesos por el análisis que pagar una vida humana por consecuencias negativas y mala administración, es por ello que ante las farmacias debe haber una revisión muy minuciosa, y en cuestión legislativa se debe modificar de que quienes tengan farmacia y las atiendan como preparación mínima deben tener la licenciatura en enfermería, y no una persona sin preparación en materia de la salud, porque en algunas farmacias se podría vender medicamentos caducados.