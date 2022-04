Asesoría Legal

Feliz Año Nuevo 2021

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Fue un año muy difícil para la humanidad entera, no solo para nuestro país, nadie se lo esperaba, hay quienes perdieron seres queridos, otros perdieron sus empresas, comercios, trabajos, incluso, hasta familia, ya que el estar confinado en una casa trae problemas familiares y se incrementa la violencia intrafamiliar, hubo atrasos en los trámites realizados ante las dependencias y por estar en cuarentena todo queda totalmente parado, hay quienes se enfermaron y se recuperaron, nada volverá a ser como antes, los que perdieron seres queridos cayeron en la depresión total, la economía mundial fue afectada severamente, curiosamente cada 100 años sucede algo igual, hace 100 años el mundo fue azotado por la gripe española, se extendió entre 1918 y 1920 y los científicos de aquel entonces creen que fue contagiada al menos un tercio de la población mundial de esos años calculada aproximadamente en 1.800 millones de habitantes, y la cual, causó más muertes que la primera guerra mundial que estaba terminando justo cuando inició la pandemia, en ese tiempo fue catalogada como la madre de todas las pandemias ya que causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas de todo el mundo, los cálculos fueron sacados de la Organización Mundial de la Salud, y hace 200 años la fiebre amarilla agravó las desigualdades sociales en Estados Unidos, ya que la mencionada fiebre fue causa de epidemias devastadoras en el pasado, fue transmitida por primera vez a los humanos por primates africanos, después se propagó a otros continentes, al que le daba fiebre amarilla en ese entonces moría, en esta ocasión nos tocó vivir la pandemia denominada CORONAVIRUS, mas no viviremos la próxima pandemia que muy probablemente salga entre 2118 y 2120, ojalá que la ciencia médica avance más que hoy y que estas historias que estamos atravesando sirvan para las nuevas generaciones y no los tome por sorpresa, el coronavirus sí que deja huella para este año, será recordada por el mundo entero, millones de personas quedaron muy dolidas por la partida de sus seres queridos, otras personas quedaron asustadas porque fueron infectados y se recuperaron pero temen volver a caer, hay personas que tienen Covid pero no tienen los síntomas y creen que no lo tienen o que no se pueden contagiar, aun en la mayoría de los Estados de nuestro país hay millones de personas inconscientes que no usan el cubre bocas, otros se burlan de que portan cubre bocas, otros no se lo quieren poner porque se quejan de que los asfixia o que tienen mucho calor, la mayoría de las personas siguen tocando las superficies externas pensando que no hay coronavirus, claro, no lo ven, creen que no lo hay, las personas que no tienen los síntomas pueden contagiar a personas vulnerables como de la tercera edad, enfermos como la diabetes, a los que están desprotegidos por falta de vacunas, etcétera, lo cierto es que debemos hacer conciencia, hay que cuidarnos, no seamos egoístas, el hecho de que termine el año no quiere decir que se va a terminar el Covid, no hay que estar como si no existiera, el coronavirus no tiene piedad de nadie y se sigue llevando a la gente a la tumba, muy probablemente al principio del 2020 el tema del coronavirus la gente lo tomaba a broma, incluso, hay quienes ni se enteraron o si lo vieron por las noticias ni caso le hicieron pensando que China está muy lejos de México, estas son las consecuencias, ya nada será como antes, el coronavirus llegó para quedarse, millones de personas van a recordar el 2020 como el peor de todos los tiempos que vivimos, ningún líder de nación supo siquiera como maniobrar el coronavirus porque es algo nuevo en su vida, ni siquiera los científicos tuvieron tiempo de hacer algo a tiempo, a todos nos agarró totalmente desprevenidos, pero más cuando no se pone atención a las noticias y lo dejamos como si nada, en México no existe el semáforo verde ni el naranja, solo existe alarma diariamente de las personas que se mueren por el Covid, el aire, la tierra y todo, totalmente todo está contaminado del mortal virus, hay que recordar que el mundo no mejora después de un desastre, tiende a empeorar, que este fin de año nos haga reflexionar todo lo vivido a lo largo del 2020, las fechas de celebración no son para hacer fiestas ni mucho menos para emborracharse, es para dar gracias a Dios de que llegamos al final del año, pero que vamos a tomar las cosas con más madurez, nos tenemos que cuidar por nosotros, por los nuestros, y por los demás, no hay que empeorar las cosas, el año 2020 se va, pero nos deja una huella imborrable en nuestras vidas y varias enseñanzas a la vez, descubrimos que se puede besar con la mirada y que los abrazos se extrañan, de algo también estoy muy seguro, cuando el mundo se une y hay voluntad y consciencia somos capaces de lograr algo que neutralice a nuestro enemigo tan agresivo como el coronavirus, hoy sabemos que el cubre bocas no tapa sonrisas, ni la distancia enfría los afectos, este coronavirus puso al mundo entero a prueba, ya que con muchas acciones logradas por la humanidad entera damos a entender que estamos más unidos que nunca, debemos pedir por las almas que se han ido, por todas las personas que trabajan en el sistema de salud que nos han ayudado y que sean bendecidos ellas y ellos y sus familias enteras, el 2020 sí que nos sirvió de mucha experiencia, en este año que hoy se va vamos a reflexionar, y de cómo desearíamos que fuese el año entrante, no pensemos únicamente en nosotros, sino en la humanidad entera, hay quienes no tienen un techo donde vivir y pasar las inclemencias del tiempo, hay quienes no tienen que comer, quienes ya no tienen trabajo, los niños, niñas y bebés que se quedaron huérfanos, hay que pensar y pedir en oración por quienes están enfermas y enfermos para que su salud sea restaurada, pensar en que fallamos y nuestros errores para no volverlos a cometer, aprendamos a ser hospitalarios, que aunque un gobierno nos enseñe a alejarnos de las personas enfermas, más debemos solidarizarnos con ellos, darle gracias a las buenas doctoras y doctores de diversas ramas de la salud que diariamente se esfuerzan por salvarle la vida a los demás y que incluso pedir en oración por los que han dado su misma vida por la pasión a su trabajo en materia de la salud, los deseos de fin de año que sean para la humanidad entera, mucha gente necesita incluso palabras de aliento, unamos esfuerzos, combatamos entre todos al peor enemigo de mundo, al coronavirus, valoren por favor a quienes más los quieren, por ellos, por sus hijas, hijos, nietas, nietos, madrecitas, por los padres que una vez nos cargaron pero que ya están grandes, para este 2021 que está a punto de comenzar hay que luchar y esmerarse cada día de nuestra vida, seamos agradecidos, aún tenemos vida y podemos lograrlo, tal vez en este 2020 perdimos una ilusión, pero vendrán nuevas para anidar nuestro corazón, es un triunfo total el haber despedido este año, estamos preparados para recibir este 2021 y sabemos de antemano que las cosas van a mejorar para nuestra salud y nuestro bien económico, vienen cambios muy buenos en nuestra vida diaria, el año nuevo está llegando, pero que este que se está yendo que se lleve arrastrando todo lo malo, un año muy difícil, en donde millones de personas vivieron con el corazón encogido de la angustia, los bebés nacidos en el 2020 son la esperanza de que todo va a estar muy bien, no desistamos, amemos a nuestras familias, sacar esas palabras difíciles de nuestra boca y sacar lo que nuestro corazón nos dicta, el amor, decirle diariamente te amo a sus hijas, hijos, esposas, parejas, vivir en armonía, no esperen a que el coronavirus se los lleve sin decirles esas palabras de amor a quienes con el corazón aman, en lo personal, MERCADOTECNIA DE MEXICO, el Lic. Julio Cesar Zamudio y esta importante casa editorial les desea de todo corazón que para este año que está por llegar sea lleno de abundante salud, prosperidad económica, estabilidad emocional, llena de amor con sus familiares, y sobre todo, que DIOS PADRE tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, les deseo dos cosas a la humanidad entera, todo y nada, que todo los haga felices y nada los haga sufrir, FELIZ AÑO NUEVO 2021, BIENVENIDO.