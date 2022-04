FGR y SEDENA incineran droga en el estado

Linotipe@ndo

FGR Y SEDENA INCINERAN DROGA EN ESTE ESTADO…

Pasando a otros temas amigo lector déjame decirte que la delegación de La Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas que atinadamente está bajo el mando de Alejandro Ignacio Vila Chávez, informo que en un ejercicio conjunto contando con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevaron a cabo la incineración de más de 270 kilos de droga y la destrucción de objetos del delito, relacionados con averiguaciones previas y carpetas de investigación, iniciadas por la probable comisión de delitos contra la salud, en sus distintas modalidades y por el delito de violación a la Ley de Propiedad Industrial. El fiscal de la federación en esta entidad agrego que esa actividad de incineración de narcóticos se llevó a cabo en las instalaciones del XX Batallón de Infantería, en el Campo Militar No. 31-C “El Sabino”, en el municipio de Berriozábal, Chiapas, en coordinación con la SEDENA. Así mismo Vila Chávez adujo que por lo menos unos 75 gramos 600 miligramos de Clorhidrato de Cocaína, un kilo 55 gramos 400 miligramos de Cocaína, 210 gramos 600 miligramos de sustancia que contiene Cocaína, 273 kilos 670 gramos 950 miligramos de Marihuana, 272 gramos 750 miligramos de Metanfetamina, dos kilos 447 gramos 900 miligramos de plantas de Marihuana y 352 gramos 100 miligramos de resina de Marihuana, al mismo tiempo el funcionario federal en esta entidad aseguro que, además de 13 unidades de Anfetamina, 29 unidades con Cocaína, una unidad de Dietilamida del Ácido Lisérgico, dos unidades de Efedrina, 157 unidades de Metanfetamina, 28 unidades de Plantas de Marihuana, 0.014 litros de Nafazolina y 36 objetos del delito. En ese sentido el fiscal federal acantonado en Chiapas informo que, a lo que se refiere a los objetos del delito destruidos fueron mil 210 pares de calzado deportivo de diferentes marcas, que fueron decomisados luego de que la Policía Federal Ministerial (PFM), llevara a cabo cateos en distintos locales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cabe destacar que, En el desarrollo de la diligencia, se contó con la presencia del Ministerio Público Federal (MPF), que coordinó la identificación y realizó las diligencias de conteo, pesaje e incineración de narcóticos y destrucción de objetos del delito; además, de la asistencia de autoridades militares, peritos oficiales y representantes del Órgano Interno de Control de la FGR, para verificar que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable. Al finalizar acoto, con esas acciones la FGR dio cumplimiento al Programa de Destrucción de Narcóticos y objetos del delito, dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la destrucción de drogas aseguradas y los objetos que son instrumentos del delito…ver para comentar

FUNCIONARIA DE LA DELEGACION DEL IMSS, ABANDONA SU CHAMBA…

Trabajadores de la delegación del IMS en Chiapas solicita la presencia de las autoridades del sector Central para que investiguen la actuación de soberbia y prepotencia con la que se ha venido desempeñando la titular de los servicios administrativos en esa delegación, además. Denuncia los trabajadores que la señora María Juliana Elvira Pérez, sintiéndose mujer de horca y cuchillo se pasa dos días únicamente en Tapachula y los demás se inventa comisiones y ya no la vuelven a ver, con esas acciones, señalaron, se “chinga” los viáticos que al decir de los empleados del IMSS no están programados, pero por si esto fuera poco, la señorona se da el lujo de utilizar los vehículos oficiales para atender sus asuntos personales. Lo mismo hacen los otros nuevos funcionarios de finanzas, jurídicos, abastos y administrativos, sin que exista persona humana que los pueda frenar en esas acciones que lesionan la economía de la delegación del IMSS en esta entidad. Bueno pues el director general Zoé Robledo debe atender esta denuncia porque según se dice, la funcionaria pregona que ella está bien sostenida y no hay fuerza que la pueda cambiar, de ser así negros nubarrones se presagian en esa delegación, la pregunta obligada es ¿qué dirá al respecto el nuevo delegado?, a mí que les importa, ahí se la dejamos al amigo Zoé Robledo para el análisis e investigación, seguiremos dando más de este tema el lunes y bueno amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK