¿Fiesta en el INM, cae la “monja diabólica” y su clan que habían sentado un feudo?…

· Desmienten la noticia y dicen que todo es un FAKE NEWS – FAKE NEWS

Como reguero de pólvora ha corrido la noticia o se ha soltado el run, run, allá en los corrillos de la estación Migratoria siglo XXI, con referente al relevo de la inútil delegada de ese instituto de la federación perteneciente a la secretaria de gobernación. Si amigo lector desde el pasado viernes se venía rumorando el relevo de la nefasta Yadira “N”, conocida como la Monja Diabólica en la delegación del INAMI y según se supo la Monja diabólica, ya preparaba sus maletas para irse a responder una serie de acusaciones y denuncias que los defensores de los derechos humanos de los migrantes han interpuesto desde hace ya varios meses y que al parecer, sin conceder, la Fiscalía general de la república (FGR) ya le dio entrada y aseguran que todas las investigaciones que se han hecho alrededor de la perversa ex funcionaria de Migración ya están bien documentadas en las oficinas centrales de la mencionada fiscalía federal. Como ya es sabido por todos y no es un secreto a voces la Monja Diabólica desde que llego a la delegación del INAMI en esta entidad se dedicó a rodearse de familiares y amigos que hizo por su paso por el ayuntamiento municipal de allá mi pueblo, cometiendo todo tipo de atrocidades, actos de corrupción y nepotismo, según denuncias de los defensores de los derechos humanos que las hicieron llegar ante las autoridades federales y al parecer, sin conceder, hasta que les dieron entrada y según se dice, sin conceder, las investigaciones que la FGR han realizado en el círculo de la Monja Diabólica las han documentado muy bien y no tarda en que se haga justicia a los defensores activistas de las defensorías de los migrantes, toda vez que algunos de ellos recibieron amenazas y amedrentamientos luego de armarse de valor y presentar sus denuncias contra la ex funcionaria de Migración en Chiapas. Por otra comentarles amigos lectores que algunos empleados de Migración en Chiapas de igual forma han denunciado una serie de arbitrariedades que la Monja Diabólica y su círculo de rémoras hicieron en contra de algunos de sus compañeros trabajadores en esa delegación migratoria. Pero la “carnita Asada” o la fiesta se logró armar en la delegación del INAMI, cuando el run, run, que se corrió sobre la salida, cese, relevo, cambio, o renuncia de la mal lograda Monja Diabólica, “supuestamente” se confirmó mediante un “supuesto”, boletín, sin conceder nada, de la SEGOB donde se daba a conocer el supuesto cambio anhelado por los trabajadores de la migra. Camilo Capri de la Torre, es el nuevo delegado federal en Chiapas del Instituto Nacional de Migración (INM), en esta entidad y se hace cargo de esa destartalada delegación con la encomienda y responsabilidad de fortalecer la transparencia, atención, protección y respeto de los derechos humanos. El boletín oficial de la SEGOB marca que el INM da seguimiento con puntual eficacia a sus acciones para el respeto, atención jurídica y protección de los derechos humanos, con el respaldo de políticas públicas que salvaguarden a grupos en vulnerabilidad, además de garantizar la regulación ordenada y segura. Así mismo reitera, que renueva sus áreas de atención integral y coordinación interinstitucional con perfiles de vasta experiencia como el ingeniero Camilo Capri de la Torre, como delegado federal en Chiapas del INM, hombre de experiencia en la administración, cooperación, coordinación, manejo jurídico, vinculación, relaciones diplomáticas y tratamiento de asuntos migratorios en México y países centroamericanos. Pero, déjame decirte amigo lector que los defensores de los derechos humanos dicen que no basta el cambio o le cese de la gris ex funcionaria de migración en esta entidad, sino que es necesario que sea investigada por una serie de acciones que ellos mismos (los defensores de los derechos humanos, los activistas denunciaron ante la FGR) documentaron…CABE DESTACAR, que de igual forma circuló en redes sociales que la noticia o el run, run, sobre el cese o cambio de delegado del INM en Chiapas, fue puro chorizo, un borregaso, para confundir a la población, fue un FAKE NEWS- FAKE NEWS – FAKE NEWS – ¿Cierto o Falso?… cuando el rio suena, es que algo trae arrastrando, y a mí que les importa…sin comentaros

NO ME VENGAN A DAR CLASES DE HONESTIDAD, YA TUVIERON SU MOMENTO…

A continuación, damos a conocer un texto que según fue manifestado por el sub secretario de Salud el Gato, perdón el Hugo López-Gatell, he aquí parte de ese coraje y encono del servidor público, “Con toda la sinceridad te lo digo, Soy un servidor público al servicio del pueblo y si el pueblo me cree incapaz de llevar mi cargo, respetaré su opinión. pero no me vengan a dar clases de honestidad siendo ratas, sus tiempo lo tuvieron e hicieron del pueblo un guiñapo, ahora no quieran enseñarme como hacer mi trabajo siendo que tuvieron muchos años para apoyar y ayudar a quien debieron servir…si el pueblo me juzga, aceptaré lo que decida el pueblo y no unas cuantas cucarachas que se sienten desplazadas y ahora se tienen que arrastrar…levanta el rostro pueblo mexicano hay mucho por hacer, pero unidos… no dejes que unos cuantos parásitos envenenen tu alma en mi contra. ya somos adultos y podemos pensar por sí solos…actúa y con la frente muy en alto que los servidores públicos estamos para servirles y no para servirnos… protégete y únete al cambio!!…ver para comentar

ASISTIMOS Y VOTAMOS EN EL INE A FAVOR DE LA TRANSPERENCIA: RUBIO

El diputado federal Roberto rubio Montejo dio a conocer que acudió puntualmente a la cámara de diputados a participar en el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE, y asevero que en el partido verde estamos a favor de que este proceso cumpla con toda la transparencia y equidad que necesita nuestra democracia. Agrego el legislador federal que el INE es la institución electoral más importante de nuestro país y es uno de los mejores de américa latina, por eso cada perfil que hoy se postula, debe ser evaluado por sus capacidades, sus principios y sus valores, para que lo fortalezcan. Por ello confiamos en esa maquinaria y ya hoy en día contamos con los 4 nuevos consejeros…sin comentarios

PROFECO: CIEGA, SORDA, MUDA Y PARALITICA…

Con eso de la pandemia siguen los hambrientos empresarios elevando sus precios en los productos alimenticos, y el desabasto de pollo ha hecho que el precio llegue a su nivel más alto que ha tenido en la historia de la producción avícola en la región del Soconusco, comercializadores e introductores avícolas allá en Tapachula. “en estos momentos el precio del pollo se ha ido hasta las nubes, un pollo está costando en cualquier mercado o establecimiento alrededor de 190 casi 200 pesos, el pollo está caro y el margen de utilidad es tan bueno que nos permitiría sobrevivir a la contingencia sanitaria que se vive por el coronavirus, pero no hay producción en el Soconusco y Chiapas”, es por eso que ahora se aprovechan a vender muy caro. Los consumidores por aparte señalaron que no hay ni una autoridad que pueda frenar esa voraz ambición y como siempre la PROFECO permanece ciega, sorda, muda y paralitica…carajos…ver para comentar

AYUNTAMIENTO TAPACHULTECO INICIA OBRA EN EL EJIDO ACAXMAN…

Por otro lado, informó amigo lector que allá en mi pueblo Tapachula la alcaldesa Rosa Irene Urbina, señalo que El Ayuntamiento que ella dirige dio inicio a la obra de construcción de un puente vehicular en cantón Acaxman, la cual -dijo- tendrá una inversión de 1 millón 487 mil 926 pesos del Programa de Inversión Municipal-2020 aprobado por el Cabildo. Agrego la edil huacalera que, el puente será de ocho metros de claro que incluye tramos preliminares como obras de drenaje, estribos, barandales, aleros, estructura con vigas tipo IPR, lozacero, acero de refuerzo, concreto, aproches, entre otros elementos técnicos, explicó el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Flores Ozuna, precisando que se incluyen trabajos de desazolve con el objetivo de prevenir encharcamientos en la vía por el que salen las cosechas de toda esa zona. Cabe destacar que el banderazo de inicio de esa importante obra estuvo a cargo de los integrantes del Cabildo encabezados por su presidenta Rosa Irene Urbina Castañeda, los regidores, y directivos de la comunidad. Ahí la edil destaco el manejo eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, aprobados en el Cabildo que analizan cada una de las propuestas en beneficio de las comunidades rurales del municipio, teniendo como objetivo primordial el bienestar de todos los ciudadanos sin distinciones de ningún tipo…sin comentarios…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK