Fiesta popular con la llegada del nuevo líder estatal del PRI*

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

EL PES y Sergio Rivas se quieren colgar medallas de las peticiones de estímulos fiscales en Chiapas.

Resulta increíble, que muchos ahora en Chiapas, buscan colgarse los beneficios que ha ordenado el Presidente de México López Obrador, en función de apoyos con estímulos fiscales para la zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala. Es siniestro y hasta infame que diputados locales como Sergio Rivas, argumente y declare en Tapachula, que fue el protagonista principal de las peticiones para que el Presidente de México, López Obrador, prometiera que, a principios de enero, del 2021, en algunas regiones de Chiapas, tengan beneficios fiscales en cuanto a la reducción del 16 a 8 por4 ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), entre otros.

Sergio Rivas Vázquez, sin la menor moral y honestidad pública de que sabe que es un “acto deshonesto e inmoral” el que hace al decirle a los medios locales que, por él, y su partido político el PES, ahora Chiapas tiene la oportunidad de estímulos fiscales, es donde se muestra la calidad moral e integridad de que está hecho. Lo que más impacta es que un personaje que se supone es cristiano, tiene el libro de cabecera a la Biblia, canta coros e himnos religiosos, los domingos predica la palabra de Dios en su iglesia en Tapachula, es propietario de librerías cristianas, engañe con el “petate del muerto” de que es el “Mesías del IVA” en la frontera sur, y su partido estatal sea la plataforma de lanzamiento, cuando se trata un escenario eminentemente federal.

Nadie olvida aquel viernes 26 de junio de este año, cuando el Partido Encuentro Social (PES) presentó al Congreso de Chiapas una iniciativa de decreto para que se declarara el 26 de agosto día estatal de la oración. El documento estuvo firmado por los diputados Cinthya Vianney Reyes Sumuano, Silvia Torre Blanca Alfaro, Kalynamaya de León Villar y Sergio Rivas Vázquez, integrantes del grupo parlamentario del PES. Se dijo en aquel entonces, que los legisladores proponían que para la celebración del día estatal de la oración se lleve a cabo una variedad de eventos en todo el estado, y con ello los seguidores de todas las religiones encuentren las similitudes que tienen entre sus creencias.

Evidentemente no se aceptó la petición del Congreso del Estado, porque no se puede combinar la religión con la política, y sobre todo que la oración es algo de cada uno de las personas sea religioso o no; al no favorecerle esta petición que el PES creyó votarían a su favor, Sergio Rivas y Maya de León Villar, empezaron armas propuestas de peticiones excelsas de ripley, solamente para el protagonismo puro, como fue peticiones a la CFE para que se bajaran las tarifas eléctricas, la reducción del IVA y el ISR, todas esas peticiones son de carácter federal, y le corresponde a la Cámara de Diputados y Senadores el realizarlas, pero los del PES, ansiaban reflectores y de qué manera, que ahora son tan “frágiles en sus mentes”, que como King Kong se golpean el pecho con sus puños de que fueron ellos los mesías delos estímulos fiscales que llegaran el otro año a Chiapas.

Verdaderamente desmemoriados, despistados, extraviados y casi “somatados”. El PES en Chiapas es sinónimo de locura. Ver para creer.

Fiesta popular con la llegada de nuevo dirigente estatal del PRI, Rubén Zuarth Esquinca.

El edificio de Santo Domingo, el emblemático edificio de los priistas chiapanecos con sede en Tuxtla Gutiérrez, volvió a estremecerse y sacudirse ayer, cuando asumió la dirigencia estatal del tricolor el joven político Rubén Zuarth Esquinca, quien aglutinó un buen número de priistas que se aglomeraron para festejar a su nuevo líder de partido, que recibió la ovación de la militancia entre porras y vivas, que rememoró aquellos tiempos de poder político del priismo chiapaneco.

Un evento diferente pues la totalidad de los priistas de diversos lugares de la entidad, con su cubrebocas, no fue impedimento para hacer vibrar el inmueble de las siglas del PRI. Se pudo observar un rictus diferente entre los congregados donde escucharon un discurso muy humano y estratégico del delegado Eruviel Alonso Que, quien entregó el documento oficial que amparaba la encomienda estatal partidista de Zuarth Esquinca, que pronunció un discurso de fraternidad priista, unidad partidista, pero sobre todo de mucha enjundia para echarle ganas al trabajo que se viene al interior del PRI chiapaneco, donde también se miraran con lupa los candidatos a Presidentes Municipales, donde muchos de ellos pretenden llegar con regalos y dadivas para ocupar esos cargos de representaciones populares municipales.

Zuarth Esquinca, mostró sus tablas de buen político, experiencia, y orgullo priista, y algo que llamo la atención su carisma, porque la gente como nunca se le entregó en el magno evento que mostró que todavía en Chiapas hay PRI para la cuarta y quinta trasformación si alguna vez llega.

Un día antes en la capital del país, fue el propio líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, quien designó a Rubén Antonio Zuarth Esquinca como nuevo presidente del partido a nivel estatal. “Estoy convencido de que su experiencia y capacidad abonarán enormemente al trabajo de todo el priismo de Chiapas”, escribió en su cuenta de red social de Facebook. Por otra parte, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, Olga Isabel Grajales y el presidente del Instituto Reyes Heroles, Roberto Jiménez Alegría, entregaron nombramientos a estructuras territoriales del IRH.

Con la llegada de Zuarth Esquinca al PRI de Chiapas, se respira un nuevo auge y pasión entre los seguidores de este instituto político que buscan la democratización contundente al interior del tricolor, y evitar que sigan llegando a las candidaturas de las alcaldías personajes fuereños o apadrinados, y fuera del contexto de la auténtica y verdadera militancia en cada uno de los municipios chiapanecos. Así las cosas.

El combo conejo.- Manuel Sobrino, Juan Carlos Calymayor, Willy Ochoa, Emilio Salazar, Jorge Martínez, Paco Rojas, integrantes del “combo conejo” con sus respectivas siglas partidistas, han jurado amor eterno para llevar a cabo una encuesta local, y quien logre salir avante en ella, se erigiera en el candidato único a la Presidencia Municipal con sus respectivas siglas, y lo demás ya se repartirían con las diputaciones locales que en Tuxtla Gutiérrez son tres, y además la diputación federal. Hay cargos de elección popular para tirar para arriba, donde su único adversario será MORENA y si lleva de coaligado al PVEM, las cosas se pondrían más interesantes.

Promoción de convocatoria para expresidentes. – El Senado de la República aprobó la modificación de la Convocatoria de la Consulta Popular para llevar a juicio a los expresidentes de México para que entre en vigor el 15 de julio de 2021. La cámara alta avaló con 54 votos a favor y 16 abstenciones, el artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la convocatoria de Consulta Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020. Con dicha aprobación iniciará su promoción desde la entrada en vigor y se votará el 1 de agosto, además de que no interfiere en la organización de la jornada de que el Instituto Nacional Electoral (INE).