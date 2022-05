Opinión

¡fin de la revolución mexicana!

Se acabó la historia y la epopeya nacional

Se pone fin a los héroes que nos dieron patria

Por mayoriteo se aprueba el “si reelección)

Jorge Enrique Hernández Aguilar

De por sí, por la evolución natural de las generaciones de mexicanos, ya muchos datos precisos de la historia nacional se han poco a poco ido olvidando, o borrando a propósito.

En concreto los mexicanos disfrutan de una jornada de labores, de prestaciones, de la libertad de asociarse; pero, nadie recuerda a los que dieron su vida para que esto fuera posible en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pregunten si saben los trabajadores en la actualidad, quiénes fueron Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón

Los campesinos tampoco recuerdan a todos aquellos que lucharon por la tierra, por el reparto agrario.

Lo más terrible es que para hacer la diferencia con la Cuarta Transformación, se ha terminado por aniquilar principios básicos de la democracia mexicana, como el de la no reelección.

De nada sirvió el sacrificio de la vida de Francisco I. Madero, José María Pino Suárez y de Belisario Domínguez, ya que en una sola votación de la Cámara de Diputados se ha dado un borrón total al principio de la No Reelección.

El actual proceso político, se viene pareciendo al que iniciara en 1888, el General Porfirio Díaz, cuando en su afán de sacar del poder a los liberales José María Iglesias, Valentín Gómez Farías, José María Luís Mora y demás, enarbolara la bandera de “Sufragio Efectivo No reelección”, y se quedara en el poder cerca de 30 años.

Así está el registro de la historia actual, poco a poco se ha ido desdeñando y por eso se advierte que este es el ¡Fin de la revolución mexicana!

Se acaba la tercera transformación, de acuerdo al esquema lopezobradorista, los llamados héroes de la revolución, ya se han extinguido. Ninguno ha tenido tanta fuerza como para resistir el embate de la Cuarta Transformación.

Hablar de procesos democráticos, bajo el principio de la “reelección”, ya es otra versión muy alejada de los principios de la revolución mexicana.

Qué podría pensar Don Francisco I. Madero, si se enterara de lo que acaba de pasar en la Cámara de Diputados, para facilitar el proceso de reelección de los diputados.

Don Belisario Domínguez se quedaría prácticamente mudo, ante esta propuesta que por lo menos, de entrada, habrá de garantizar la dictadura de los legisladores.

Con estas decisiones de los legisladores, se saca prácticamente a patada en la vida nacional, a todo un proceso histórico que se sustentara en miles de muertos, por el cambio político en el siglo XX.

No fue una revolución barata, ya que incluyo momentos cruciales en la lucha de los mineros de los campesinos, de los intelectuales.

No tiene precio el actuar de tantos hombres y mujeres, los mexicanos no podrían pagar lo que con la entrega de la propia vida se consiguió, como el principio de la No Reelección, los derechos de los trabajadores, y de los campesinos.

Es precisamente a partir del Plan de San Luís que se declara la revolución, la lucha armada, los sacrificios humanos, las persecuciones políticas a los líderes de esa época, es cuando se debate y aprueba la Constitución Política de 1917.

Francamente todo eso se tira a la basura, por el interés de continuar en el cargo de representación popular, y se arroja al olvido toda la memoria histórica.

¿Estos son los tiempos nuevos? ¿Esta es la Cuarta Transformación Política?

Desafortunadamente nadie se pronuncia, nadie dice nada y la sociedad política se convierte en cómplice de los que han terminado por acabar con la historia nacional.

Es tan democrático el proceso de los legisladores de Morena, que esta iniciativa fue aprobada, cuando todo el país está metido en el debate del Coronavirus.

¿Cuántos ciudadanos fueron consultados en los respectivos distritos de los diputados de Morena?

Les preguntaron si estaban de acuerdo, en que los diputados y senadores se reeligieran, mediante este mecanismo aprobado en la cámara baja.

Es evidente que ningún ciudadano fue consultado, y por eso se observa como un madruguete legislativo el hecho de que ya esté lista la reforma. Se observa tal desesperación por mantenerse en el poder, que no les está importando reconocer que en materia política “la forma es fondo”. Es decir, no se trata de atropellar el principio, sino de reconocer que se está atentando en contra de los principios básicos de la vida nacional.

Con este posicionamiento de la “SI REELECCION”, lo que se está pensando entre los ciudadanos, es que el siguiente paso, para agradar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, es aprobar la posibilidad de la reelección presidencial.

De tal manera que como dijera un analista político “este es el fin de la historia, y de la revolución mexicana”,

Son los signos de la devastación, ya que, a partir de la desaparición de este principio, ya poco o nada queda de la epopeya de la revolución nacional. Ya no hay reparto agrario, ya queda poco de la defensa de los derechos de los trabajadores, y sencillamente ya nadie cree en los principios emanados de la revolución.

Menos que se acuerden de quiénes participaron, y de aquellos que ofrendaron su vida por los derechos de los campesinos, de los obreros, de los grupos indígenas.

La revolución que una vez institucionalizada, dio vida al México moderno, sustentada la república en los principios y valores políticos de la revolución francesa. Ya nadie se acuerda de que nadie está por encima de la ley, de que hay una división de poderes que cumple funciones de contrapeso.

Todo esto se ha acabado, a golpe de votos y mayoriteo se sigue extinguiendo, es el fin de la república y del “sufragio efectivo no reelección”. Comenzamos a escribir otra historia.