Cafetómano

Bernardo Figueroa

Firma del T-MEC

AMLO celebró que el presidente Donald Trump firmara el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y aseguró que el acuerdo comercial ayudará a que lleguen inversiones, se generen empleos y haya bienestar. “Ayer se firmó el tratado, lo firmó el presidente Donald Trump. Es un avance importante, consideramos que esto ayuda a la economía de los tres países, es un buen pronóstico para la economía del país”, destacó durante su conferencia matutina.

El mandatario aseguró que el T-MEC garantiza al país tener acceso al principal mercado del mundo para poder exportar los bienes que producimos, algo que, afirmó, “hace muy atractivo a México para que puedan llegar nuevas inversiones”.

Además, aseguró que la relación con el gobierno estadunidense no ha presentado problemas, salvo el incidente ocurrido en junio del año pasado, cuando Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos si no se frenaba el flujo migratorio.

Ayer el presidente Trump firmó el acuerdo comercial de América del Norte y aseguró que ha desarrollado una “amistad increíble” con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sólo resta la ratificación en Canadá para su entrada en vigor.

Adiós a los inspectores

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre su propuesta para eliminar la figura de inspectores en los negocios, por lo que pidió a los comerciantes que actúen de manera responsable para que se erradique la extorsión «Empresas que bajo protesta de decir verdad no van a ser fiscalizadas para que no haya inspectores en las calles, no haya supervisores. Que todos actuemos de manera responsable y que se puedan inscribir en un padrón y la fiscalización se haga por sorteo», dijo en conferencia matutina

Adelantó que el 20 de febrero entrará en vigor el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana para las empresas; sin embargo, aclaró que en las gasolineras se mantendrá el sistema de verificación. «En el caso de la verificación de las gasolineras o el gas, ahí sí se va a mantener el sistema de verificación, pero si vemos que va bajando porque nos ayudan los concesionarios y no hay alteraciones de precios y que todo mundo se porta bien, se quita la inspección en general», agregó. También, consideró enviar al Congreso una iniciativa preferente para que se eleve a rango constitucional la entrega de pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, así como becas para estudiantes.

Semáforo Delictivo

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dio cuenta en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno que, de acuerdo con el último reporte del Semáforo Delictivo Nacional, Chiapas se encuentra debajo de la media nacional en percepción de inseguridad, manteniéndose entre las entidades más seguras del país, junto con Campeche, Nayarit y Aguascalientes.

El responsable de la procuración de justicia reconoció los resultados contundentes de la estrategia estatal que encabeza el jefe del Ejecutivo, logrando el restablecimiento del Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco. En ese sentido, indicó que, derivado de la coordinación de los tres niveles de gobierno en el Semáforo Nacional de Alto Impacto, que corresponde a los delitos de homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos, Chiapas es de los estados mejor evaluados y comparte el primer lugar nacional junto con Nayarit, Campeche, San Luis Potosí, Durango y Yucatán.

“Estos resultados son gracias al liderazgo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para trabajar de la mano con las autoridades municipales, estatales y federales, y que hoy colocan a Chiapas como uno de los estados más seguros y eso nos compromete a continuar en la misma ruta”, declaró Llaven Abarca.

Finalmente, indicó que es fundamental redoblar esfuerzos en las estrategias para prevenir y combatir la comisión de delitos, lo que ha permitido garantizar la seguridad y la paz en todos los municipios, esto a través de la Mesa de Seguridad Estatal, donde participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, Guardia Nacional, Policía Federal, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Protección Civil, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Delegación Federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, entre otros.

Desde el café: Las estufas ecológicas, particularmente el modelo Enerchia, desarrollado por docentes y alumnos del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables (IIIER), contribuyen a la mejora de la calidad de vida de familias de zonas suburbanas y a la reducción en el uso de leña, por lo que su instalación masiva en las periferias de las ciudades constituye una alternativa viable desde el punto de vista ecológico, económico y de salud. Así lo constató Genaro Hernández Gordillo, alumno de la licenciatura en Energías Renovables de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), quien desarrolló una investigación para medir el impacto económico, ecológico y en la salud de este dispositivo en la zona suburbana de Tuxtla Gutiérrez. Para ello, con recursos de docentes y alumnos del IIIER donaron una estufa Enerchia a una familia de nueve integrantes que habitan en la colonia La Condesa, la cual por sus pocos recursos económicos cocinaban sus alimentos en un fogón abierto, quedando expuestos a las partículas nocivas que genera la combustión de la leña.

Para terminar: “Si no tienes fuerza para imponer tus propias condiciones a la vida, debes aceptar las que ella te ofrece. Lo dijo el Poeta, dramaturgo y crítico literario T. S. Eliot.

