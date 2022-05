Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Fiscales del Ecolocolo Morales golpean a niño indígena

Nos informan que los esbirros del edil capitalino Carlo Ecoloco Morales sigue haciendo de las suyas, de por sí que la administración del sucio y puerco alcalde capitalino ha sido multiseñalado por ser la más putrefacta de la historia de esta capital, ahora denuncian que algunos fiscales municipales agredieron a un niño que se encontraba vendiendo frutas para poder llevar el sustento a su casa. Según la denuncia que nos llegó hasta nuestro buzón de entrada y que recorre varios lugares por las redes sociales, los energúmenos fiscales con agresiones a un menor de edad por el simple delito de estar vendiendo frutas en la calle para poder alimentar a su familia. Se dice que los llamados Fiscales municipales del ayuntamiento que en mala hora cayó bajo la irresponsabilidad del edil Carlos Ecoloco Morales, agreden a menor de edad luego de haberle quitado por la fuerza su mercancía que estaba vendiendo sobre la calle central del zócalo de esta capital estatal. De todos es sabido cómo se las gastan estos dizque fiscales municipales, (inspectores callejeros) sin misericordia han golpeado a gente adulta inventándoles una serie de faltas a la autoridad, leyéndoles artículos inexistente con tal de que les den una lana o robarles sus mercancías, pero de eso a golpear a un menor de edad indígena por estar vendiendo frutas es algo que no tiene madre, así lo expresaron curiosos que dieron cuenta de esa atrocidad que los fiscales municipales hacían con el niño indígena. Al decir de los curiosos esos animales fiscales municipales le arrebataron los productos al niño al mismo tiempo que lo golpeaban por lo que la gente al ver esa aberración y al niño golpeado llamaron a paramédicos de la benemérita cruz roja que llegaron al lugar de los hechos y atendieron al niño que fue herido en su pie derecho. No se vale que pese a continuar con la crisis que ha generado la pandemia provocada por el COVID dijeron los curiosos, el ecoloco mande a su bestias o animales fiscales a agredir a cuanto comerciante se les atraviese y en este caso a un niño indígena que se ve en la necesidad de vender en la calle para poder llevar sustento alimenticio a su casa. No se vale -decía le gente- que continúen con esa política de hostigamiento contra personas que intentan ganarse la vida honradamente, donde están los derechos humanos, donde está el gobernador para que frene este tipo de acciones que el edil no puede ver y si lo ve se hace tonto…ver para comentar

CELEBRA ERA FALLO DE LA SCJN

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, al celebrar el fallo de la Corte, que fue un resolutivo apegado a la legalidad, informo que será en esta semana que en el senado discutirá el tema de la consulta popular para decidir si podrían ser investigados los ex presidentes de México, señaló el presidente de la Mesa Directiva de este organismo. Ramírez Aguilar agrego que de aprobarse esa consulta popular va a ser un tema histórico para la nacional, porque se habrá de dar una franca y seria democracia participativa que no se ha dado en nuestro país, toda vez que si antes se habían dado las decisiones a través de la democracia representativa.

En ese sentido el senador adujo, “Este es un ejercicio democrático que le hace bien a México y a la política mexicana, en donde todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de opinar sobre el destino de nuestro país”. Así mismo Ramírez Aguilar apunto que, Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor sobre la legalidad y constitucionalidad de la pregunta para dicha Consulta, fue enviada de nueva cuenta al Senado para ver si se dictamina a favor en las Comisiones correspondientes y posteriormente se someterá ante el Pleno. Al final el senador chiapaneco acoto, de aprobarse el dictamen en el Senado, será la Cámara de Diputados la que notificará al Instituto Nacional Electoral (INE), para que sea el responsable de llevar a cabo la logística de este ejercicio ciudadano…sin comentarios

BENEPLACITO QUE LA IPN LLEGUE A CHIAPAS: VALLS ESPONDA

Jaime Valls Esponda ex rector de la máxima casa de estudios de nuestra entidad y titular de las ANUIES informo que el mes pasado, festejaron el inicio de actividades de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIP) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el municipio de Palenque, en esta entidad, donde se atiende a una comunidad estudiantil de por lo menos 121. En un evento sin prescindentes -dijo- tomaron parte, el Secretario de Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, entre otras. Valls Esponda añadió que La UPIIP, tiene como objetivo responder a las necesidades en materia educativa superior de excelencia que demanda la edificación del Tren Maya, principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible del país. Agrego más adelante el ex también alcalde capitalino que ese nuevo instituto podrá recibir alrededor de 3, 500 estudiantes y ofrecerá las carreras de ingeniería ferroviaria, ingeniería civil, ingeniería biotecnológica y licenciatura en turismo sustentable, e integrará posteriormente el posgrado, la educación continua y el campus virtual, además de desarrollar las funciones de investigación, innovación, servicios tecnológicos e incubación de empresas. De igual adelanto que ya dio inicio sus actividades de manera provisional en la sede que alberga el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, mientras que se concluya de construir las propias instalaciones de ese nuevo instituto el cual se tiene contemplado inicie a toda su capacidad en tres años. Al final el titular de la ANUIES acoto que para ellos los de la institución que representa es un beneplácito poder ver la llegada de la IPN al sur del país, toda vez, que vendrá a contribuir a la expansión de la educación superior de calidad en Chiapas…ver para comentar

LLAVEN EXHORTA A EDILES A SUMARSE A CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA

Luego de presidir la inauguración del Centro Integrador para la Atención y Prevención de Violencia Familiar y de Género en el municipio de Chiapa de Corzo, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, comino a los ediles del estado para fortalecer las estrategias en el combate frontal de ese flagelo que atenta principalmente a mujeres, niños y niñas de Chiapas. El funcionario estatal de igual forma delante de los ediles destaco la política de cero impunidad a toda conducta delictiva, enmarcada en las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Llaven Abarca agrego gracias a las estrategias planteadas en la mesa de seguridad Regional, “hemos logrado acuerdos intermunicipales para con ello enfrentar el delito de violencia familiar que es de mayor índice en esta entidad, o es el que más se comete. En ese sentido el impartidor de justicia en esta entidad aseguro que, “El Centro Integrador para la Atención y Prevención de Violencia Familiar y de Género es un proyecto integral con alcaldes de los 18 municipios que integran la Región 11 para atender un problema que existe en todos los municipios, y entre todas las autoridades erradicar y prevenir este flagelo que lastima el tejido social”. Por último, el fiscal estatal acoto, hay que remarcar que para el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la Fiscalía del Estado la violencia de género es una prioridad y trabajar de manera seria y responsable para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las y los chiapanecos: “exhorto a los presidentes municipales y a la ciudadanía a sumarse a estos esfuerzos, sólo juntos erradicaremos la violencia de los hogares”. —sin comentarios

EL VERDE, CONTRIBUYE A LAS POLITICAS PUBLICAS DEL GOBERNADOR: VSB

“El desarrollo por el cual camina hoy nuestra entidad, es sin lugar a dudas el resultado del trabajo coordinado del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos”. Luego de manifestar lo anterior la diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos. Así mismo comento Santiago Barrientos, quien también preside el comité estatal del partido verde ecologista que, el progreso, bienestar, desarrollo y progreso de nuestra entidad, es el resulta, de la interrelación, esfuerzo coordinado que el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas sostiene con todos los alcaldes del estado. Por ello -dijo- esto nos ha llevado a que en Chiapas exista una paz, tranquilidad, pero sobre todo seguridad, basado en ello los del partido Verde estamos coadyuvando con las políticas públicas que ha puesto en marcha Rutilio Escandón. Acoto… Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK