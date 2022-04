#HASHTAG DE LA SEMANA

#FRACASA ALBAZO EN EL CONGRESO DE URIEL EL AUDITOR. No cabe duda que en ocasiones la ambición provoca que “los aprendices de la política”, se tropiecen y fracasen en sus intentonas por ejercer el poder sin saber. Esto es lo que ha estado pasando con el Auditor Superior de Fiscalización, Uriel Estrada Martínez, que imaginando que puede ocupar el cargo de su amigo el Lic. Ismael Brito Mazariegos, en la Secretaría General de Gobierno, se dispuso a operar una serie de reformas en el Congreso del Estado. Su desconocimiento estuvo a punto de embarcar a los legisladores en un proceso muy parecido al “Bonillazo” de Baja California, pero sin la experiencia zorruna de Amador Rodríguez Lozano y sin el apoyo del gobernador de Chiapas. De pronto a alguien se le ocurrió que debía de modificarse el artículo 27 de la Constitución Chiapaneca, para que la elección de los presidentes municipales se realizara en fechas distintas a las de presidente de la república, gobernador y legisladores federales. Pareciera que Uriel Estrada fue a la misma escuela del ratón de Orlando, ya que estaba proponiendo prácticamente la reelección de alcaldes en automático. Al caerse esta iniciativa también se declaró improcedente la modificación del artículo 81 que proponía ampliar el período de duración del encargo de los integrantes del ayuntamiento a 3 años y 3 meses. No estar atentos a las lecciones de la historia y no documentarse es lo que provoca que la ambición pueda más que la razón. El Lic. Brito Mazariegos no debe delegar este tipo de operaciones políticas, sobre todo cuando el que recibe la confianza no es capaz de advertir que puede provocar efectos y consecuencias políticas innecesarias. En lugar de soñar con ser operador político, debe dedicarse a sus tareas de auditor. ¿Cuántos errores habrá de cometer con miras al proceso electoral del 2021? Este Albazo intentaba ser una demostración de músculo, para impresionar al número uno. Cómo si no los conociera. La confianza es para Brito Mazariegos y hay una gran distancia con el dichoso auditor.

#VIOLENCIA DE GENERO CAMPAÑA SUCIA DE CARLOS. Categórica señala la regidora Adriana Guillén, “No conseguirán mi silencio”, quien denunció las prácticas ilegales en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al otorgar licitaciones directas. Dijo “Todo acto de violencia contra las mujeres es inaceptable y no debe quedar impune, mucho menos cuando se violentan disposiciones federales”. Por haber puesto en evidencia a Carlos Morales Vázquez, quien insiste en violar el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado, al otorgar adjudicaciones directas y contratos millonarios a discreción, beneficiando con ello a personas que le son afines, la regidora Adriana Guillén Hernández se ha convertido en objeto de ataques que lastiman su imagen pública y la integridad de su familia. La maquinaria de bajezas que este fin de semana echaron en su contra, demuestra los oscuros intereses que están siendo afectados por lo que ella expuso, la única del Cabildo tuxtleco que en repetidas ocasiones ha pedido durante las sesiones que el recurso público se maneje con transparencia y honestidad, contrario a las costumbres de Carlos Morales Vázquez. Adriana Guillén se convirtió en una integrante incómoda del gobierno de la ciudad, al pedir reiteradamente que se investiguen señalamientos por acoso sexual y laboral, por pronunciarse a favor de una política de puertas abiertas, respeto y responsabilidad. También por haber acompañado las manifestaciones de locatarios, trabajadores administrativos del Ayuntamiento y hasta de policías, a los que Carlos Morales desprecia, como lo hace con todo aquel que lo muestra tal y como es: un personaje gris, que sólo busca beneficiarse del cargo público, pese a su probada incapacidad para estar al frente de la capital de Chiapas. Por supuesto las reacciones no se dejaron esperar, tanto de personajes de la clase política, como de organizaciones de mujeres, así como de ciudadanos por la campaña de que fuera objeto de parte de Carlos Morales y sus incondicionales. Se espera la intervención de la autoridad correspondiente, para que estos agravios a la dama no queden impunes. Valdría la pena que el auditor Uriel Estrada se ocupara de revisar los contratos por la compra de los contenedores de Veolia sobre 28 millones sin concursos de licitación.

#TODA UNA COMEDIANTE KARLA DANIEL ARAMOS REYES. No cabe duda que Carlos Morales Vázquez se ha sabido rodear de “extraordinarios colaboradores”, que van desde músicos hasta comediantes. Así como de un equipo que lo único que quieren es ganar bien, pero sin trabajar. Sin embargo, la que se voló la barda fue la Directora de la Clínica de la mujer de la zona Oriente, Karla Daniela Ramos Reyes al mandar a la verga a los tuxtlecos, al proponer que se mueran los que se tengan que morir. Cuestión que no debe tardar ante el abandono sanitario en que se encuentra la ciudad capital. Se dice que ya renunció la aspirante a comediante, pero el agravio fue cometido. Que hicieron los tuxtlecos para merecer esto. Contrario al papel histórico que viene realizando en Tamaulipas la Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, médico egresada de la UNACH y que se desempeña actualmente como secretaria de salud del estado de Tamaulipas, que por cierto ya va en el semáforo de salud por el color naranja.

#COVID19 VULNERA ESTRUCTURA DE GOBIERNO. Con toda la claridad y sencillez que caracterizan al secretario de gobierno, Lic. Ismael Brito Mazariegos, informó que resultó positivo al covid 19, por lo que siguiendo el protocolo habrá de permanecer en aislamiento, pero seguirá atento y trabajando a distancia. También se menciona que la C.P. Adriana Grajales Gómez, titular de la secretaría de Bienestar, y el Lic. Emilio Ramón Ramírez Guzmán, secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas, ya se encuentran cumpliendo por este motivo, la cuarentena correspondiente. La invitación para quedarse en casa, sobre todo en estos días no es una ocurrencia, es una necesidad para que todos se puedan cuidar de cualquier contagio. Por lo que se sabe el virus ya salió a las calles y esto debe preocupar a todos.

#PREOCUPAN INSTALACIONES Y HACINAMIENTO DE OFICINAS PUBLICAS. Al acercarse la posibilidad de reintegrarse a sus oficinas, algunos servidores públicos, como por ejemplo los del poder judicial, están preocupados por algunas oficinas que fueron construidas con el servicio de aire acondicionado integrado y al paso del tiempo como no han recibido mantenimiento, pueden ser factores de contaminación. El hacinamiento en algunos juzgados también puede convertirse en zonas de contagio. Son cuestiones que deben prevenirse, para evitar desgracias mayores. Ojalá y los titulares de las oficinas públicas estén m ocupados en la sanitización de las instalaciones y en crear condiciones adecuadas de trabajo.