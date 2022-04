Letras Desnudas

Mario Caballero

Fue un insulto a los mexicanos

El segundo Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un insulto a la inteligencia de los mexicanos.

Para empezar, no sorprendió a nadie. El presidente no se separó del libreto que lo vemos interpretar todas las mañanas en las conferencias de prensa. Habló de que México se está transformando, de que se acabó la corrupción, de que lo malo del país es culpa de los pasados gobiernos neoliberales y de que la economía va creciendo, aunque los “conservadores” y sus adversarios digan lo contrario por estar enojados, ya que se les terminaron los privilegios y la robadera. Lo mismo de siempre.

Por otro lado, su Informe ya no es siquiera ese remedo de rendición de cuentas a los que estuvimos acostumbrados durante el régimen priista, cuando los mandatarios cumplimentaban solemnemente el trámite constitucional ante nuestro Congreso bicameral. Ahora lo que tenemos es un monólogo, sin cuestionamientos, sin murmullos, sin reproches, ni debates posteriores, con invitados que garantizan reverencia. Y si en algo se pareció el acto que representó AMLO el 1 de septiembre con los viejos informes presidenciales, es que fue un texto leído en cadena nacional no para reseñar lo que el gobierno realizó en el año, sino una ceremonia para la autoglorificación del presidente.

Pero el insulto no radica precisamente en eso, sino en la obstinación que tiene por negar la realidad del país. López Obrador no nada más mintió, se dedicó a describirnos un México que sólo existe en su cabeza. Dio cifras que contradicen a las de su gobierno. Muchas veces se vio que dejaba de leer lo que su gobierno había escrito para decirnos lo que brotaba de su imaginación: números, acciones, beneficios y obras inexistentes que pronunció como reales y con la ambición de darle sustento a su discurso de la Cuarta Transformación. Y todo el rato que duró su Informe no se conformó con querer vernos la cara, quería que aplaudiéramos sus mentiras.

CRÍTICA Y NO APLAUSOS

Andrés Manuel López Obrador dijo que había sido de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción, y que por eso se había propuesto erradicarla, convencido de que transformar es moralizar. Eso no es cierto.

Uno de los primeros fue el expresidente Miguel de la Madrid, quien promovió una reforma constitucional para combatir la corrupción entre los funcionarios y con base a una “renovación moral”, que quedó plasmada en su Plan de Desarrollo 1983-1988. También Enrique Peña Nieto abordó el tema, y fue él quien comenzó a construir el Sistema Nacional Anticorrupción que en nada sirvió para combatir la corrupción de su reprobable administración y el cual no ha tenido continuidad durante el actual gobierno.

“Mi gobierno no será recordado por corrupto”, fue otra de las frases en el Informe. Sin embargo, funcionarios de su gabinete como Manuel Bartlett y su familia han sido señalados por actos de corrupción y tráfico de influencias. Recientemente, su hermano Pío López Obrador fue evidenciado recibiendo dinero no fiscalizado de David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil, para financiar las actividades de MORENA. El presidente llamó esas entregas como “aportaciones”, pero bajo la lupa de la ley es corrupción.

Otro tema criticable es aquello que dijo de que su administración no ha emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, y que tampoco iba a encubrir a nadie ni permitiría la impunidad. Falso.

En agosto de 2019, su antigua colaboradora y exsecretaria de SEDESOL en el gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, fue detenida y enviada a prisión por un juez y sin que la Fiscalía presentara pruebas irrefutables del delito por el que se le acusa.

Y ¿no encubriría a nadie ni permitiría la impunidad? El caso de Emilio Lozoya dice todo lo contrario. Hay evidencias de que el exdirector de PEMEX recibió sobornos por entregar contratos a Odebrecht, pero como aceptó colaborar con el gobierno federal recibe un trato preferente durante su proceso judicial que hasta el momento lo ha librado de pisar la cárcel.

Ahora bien, ¿qué gana con disfrazar las cifras? López Obrador aseguró que el daño a la economía por la pandemia de Covid-19 fue de 10.4% del Producto Interno Bruto y que fue menor comparado con Italia, España, Francia y Reino Unido. No obstante, según reportes del INEGI la economía mexicana se desplomó 18.9% en el segundo trimestre de este año, mientras que en Italia fue de 17.7%, por mencionar algo.

Aunque, a la verdad, la pandemia y sus secuelas han puesto contra la pared a los gobiernos del mundo. En 2020 todas las economías retrocederán, excepto la de China. México tendrá una caída de casi 10%, el peor en muchas décadas, pero no será enteramente culpa de López Obrador, sobre todo considerando que la crisis sanitaria está vapuleando a economías mucho más robustas que la nuestra.

Una mentira más fue lo que dijo acerca de que su gobierno cuida el medioambiente, de que no se permite el uso del maíz transgénico ni el fracking (técnica agresiva para la extracción de gas y petróleo que conlleva un alto consumo de agua e inyección de químicos tóxicos al subsuelo, que pueden contaminar los mantos acuíferos). Pero los 195 mil barriles diarios de petróleo que se extraen en el país es mediante fracking, según informes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Además, manifestó que ya había pronosticado que la crisis económica derivada de la pandemia sería transitoria y que habría una recuperación en forma de “V”. Asimismo, que lo peor ya había pasado y que ahora el país va hacia arriba, mientras se regresa poco a poco a la normalidad productiva. Insisto: ¿qué gana con querer engañarnos?

El sábado pasado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó a los diputados de Morena que la situación económica no es buena. Lo cito:

“Entre este año y el próximo, México vivirá la crisis más fuerte desde 1932. Es casi el peor momento económico para el país en el último siglo. El primer trimestre pasó prácticamente fuera de la pandemia, pero en el segundo la economía cayó 18.7 por ciento.

“Vamos a tener que convivir con el covid. Los restaurantes sólo podrán dar servicio a 30 o 35 por ciento de su capacidad. Los negocios, las empresas y las fábricas tendrán que poner distancia entre sus trabajadores. La economía no llegará a su potencial.

“Teníamos fondos para choques de ese tipo: el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. La mayor parte van a ser utilizados este año. No vamos a tener el año que entra ese colchón, ni un conjunto de guardaditos que había por todos lados, fundamentalmente en fideicomisos.

“Aunque no se contrate nueva deuda, ésta se incrementará entre 10 y 17 puntos del PIB, por efecto del tipo de cambio. No vamos a tener espacio para pedir más, vamos a tener que poner a la economía en una trayectoria descendente”.

Con esas declaraciones del responsable de Hacienda, ¿de dónde saca el presidente López Obrador que el país va hacia arriba?

Por último, fue una grosería el que haya afirmado de que ya no hay torturas, desapariciones ni masacres como en gobiernos anteriores. Pero, nada más como dato, desde que AMLO asumió la presidencia ha habido 63 mil 523 reportes de personas desaparecidas. ¡Chao!

