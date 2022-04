Ronda Política

Víctor Lara

Fuego amigo o incendio institucional

Edil de Carranza reprobado en transparencia y rendición de cuentas

Fuego amigo práctica desleal que se presenta continuamente en el ámbito político de primer nivel de gobierno, que emanan de personajes siniestros alentados por intereses personales y mezquinos, mismos que pretenden realizar la máxima: “Quítate tú pa ponerme yo”.

Todos hablan de lealtad, pero pocos la practican, el hacer grilla barata y alimentar la tenebra, solo debilita la presencia del ejecutivo.

Que lamentable que el gobernador confió en ciertos personajes, les concedió el honor de poder servir no solo al estado, sino de servir a un proyecto político el propio del ejecutivo.

Pocos son los que han respondido a esa confianza, a esa responsabilidad y sobre todo pocos son también los que han respondido con lealtad.

El pertenecer a cierto grupo de poder político, los aleja de cuidar las espaldas y respaldar las labores del ejecutivo.

Se han cegado y han bloqueado sin querer el trabajo y el proyecto al que fueron invitados, no entienden esas personas que le hacen daño no a otros funcionarios de otro grupo, claro que no, pues directamente es ataque frontal al propio gobernador.

Y es que de repente están los ataques de un grupo y de otro, no desaprovechan una oportunidad, tal y como pasó con él desalojo de los padres de los 43 de Ayotzinapa, eso fue caldo de cultivo para sonarle galán a un grupo.

De manera indirecta operaron para exigir renuncias y para dar rienda suelta a los rumores de renuncias incluso del propio gobernador.

Quien más ha sido agredido con estos ataques es el segundo de abordo, el inquilino de segundo piso, el responsable de la política interior, después redirigieron sus ataques hacia el auditor superior del estado.

Uriel Estrada Martínez no es del agrado de ciertos personajes políticos, lo atacan por qué saben no es un improvisado, saben que no es manipulable y saben que es leal al proyecto del ejecutivo, su trinchera, su búnker es impenetrable para posibles actos de corrupción, lo saben, lo han sentido, algunos y algunas funcionarias, Uriel es difícil de corromper.

Si hay auditorías y revisiones a ciertas dependencias y a órganos desconcentrados, no es por mala leche, tienen que entender que es parte de la filosofía de trabajo del gober, es por normatividad y rutina, no es por joder, ahora si ellos no andan bien, pues que regularicen lo que tengan que regularizar.

Lo dijo muy claro Estrada Martínez “Es muy importante que conozcan el nuevo régimen de responsabilidades administrativas, ello les permitirá atender de mejor manera las auditorías que se practiquen y de ser el caso, solventar de modo eficiente las observaciones que se formulen. Esto con el único fin, de que la gestión y administración al frente de los organismos públicos sea lo más transparente y puedan rendirse buenas cuentas a la sociedad” resaltó Estrada Martínez.

Y bueno hablando de transparencia y rendición de cuentas, quien está REPROBADO ES EL EDIL DE VENUSTIANO CARRANZA, De acuerdo a una resolución del Instituto de Acceso a la información Pública del Estado de Chiapas, el ayuntamiento de Venustiano Carranza encabezado por Amando Madaín Trujillo Ancheyta, es uno de los municipios del Estado más opacos y poco transparente en el manejo de los recursos públicos, las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos a ese municipio, no es atendida por el munícipe a pesar que el acceso a la información es un derecho humano de acuerdo a tratados internacionales, además de estar consagrado en el artículo 6 Constitucional.

Los rubros que no dan respuesta según el análisis del Instituto son:

1. Quiénes son las personas físicas o morales que les están otorgando la obra.

2. Forma de adjudicación de la obra.

3. Se niega a dar la nómina, se sabe que tiene muchos de los llamados «aviadores».

4. Manejo de los recursos con fines electorales.

5. Adjudicación de obras a incondicionales.

6. Adjudicación de las ferias a conocidos.

7. Sobre precios en la compra de insumos.

8. Viáticos.

Todo este manejo de recursos debería ser transparentado por Ley, sin embargo, no son públicos, esto pudiera tipificarse como delitos que la Auditoría Superior del Estado debería prestar atención.

Ahí habría que apretar un poco no solo a ese municipio, por cierto, el natal del ejecutivo, sino a todos los demás.

La misma pregunta de hace pocos días, que hace la Presidenta de la comisión de vigilancia al respecto, sabrá la Diputada Ana Laura Basurto que es parte de sus funciones velar por la transparencia en la rendición de cuentas… Estos y otros temas podemos seguir comentándolos en Café “La Lechería” de Pradel, junto a Zureco entrada a plan de Ayala, bueno pues hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

