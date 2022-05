Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Gobernador: En Chiapas no se solapará a ningún funcionario corrupto, ni con ambiciones electorales

El gobernador Rutilio Escandón es el gobernador que más ha hablado del combate a la corrupción y de la honestidad publica electoral, y ha sido propositivos estos llamados para todos aquellos funcionarios públicos estatales que todavía siguen haciéndole al “lelo”, a que no tienen oídos para escuchar ni ojos para ver las cosas, y lo peor que se sospeche de escenarios de corrupción en algunas oficinas públicas estatales. Ni corrupción ni ambiciones electorales, porque hay servidores públicos de la 4T que se jactan de hasta manejar y maniobrar partidos políticos, algo que nunca se había visto en Chiapas con rumbo al proceso electoral del 2021.

Desde el mismo día que el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, anunció la cuarta transformación en Chiapas -8 de diciembre de 2018- como mandatario estatal, dejó cincelado y labrado su forma de gobernar en torno a lo que será su administración sexenal respecto al fantasma de la corrupción y descomposición dentro del servicio público en Chiapas. Textualmente dijo en su toma de posesión como gobernador: “No solaparé a ningún funcionario corrupto, ni familiares traficantes de influencias. Soy un hombre formado en la cultura del Derecho y se aplicará la ley sin distingo alguno, no habrá tregua contra la corrupción y la impunidad”. Y se fue al grano:

En presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en aquel memorable día de toma de posesión, Escandón Cadenas, fue muy templado y claro en su discurso al trazar su tesis política de honestidad pública. El sello y cuño de la honestidad y virtud trasparente quedó marcado en la tierra donde se comprometió que arrancaría la cuarta trasformación.

Desde ese 8 de diciembre, ha sido el mandatario estatal, incesante respecto al combate a la corrupción y el mismo lo ha dicho: “No es discurso para llamar la atención, es nuestra responsabilidad, todos unidos debemos actuar como un solo frente para defender los intereses del pueblo”.

Que denuncien los ciudadanos los actos de corrupción.

Inclusive el gobernador de Chiapas, Escandón Cadenas, ha pedido un par de veces a la población denunciar para que se aplique la ley, pues cuando el gobierno es deshonesto y pide incentivos para la realización de la obra, la gente paga las consecuencias, porque se incrementa el costo y disminuye la calidad. “Hagamos obras que perduren y cumplan con las expectativas”.

Fuera las ambiciones electorales en Chiapas.

Sin embargo, lo que dijo el gobernador Rutilio Escandón, con dedicatoria a los funcionarios públicos de Chiapas, desde el pasado miércoles 10 de Julio del 2019, -acaba de hacer un año- , durante la entrega de prótesis a personas con discapacidad en un evento del DIF, no deja de ser histórico, porque aparte de los llamados en contra de la corrupción, ahora iba directamente a un llamado poco común, “a las ambiciones electorales”: “Que los funcionarios públicos del estado de Chiapas, que tienen aspiraciones a algún cargo político, deben ponerse a trabajar y cumplir con su responsabilidad: “apenas está empezando el gobierno, y ya quieren ser alcaldes, diputados, senadores y hasta gobernadores, y no están dando resultados. Hacer proselitismo es perder el tiempo, la mejor política es procurar el bien común y solidarizarse con quienes menos tienen”.

Y escribimos en Diario de Chiapas en aquella ocasión: “Fue un golpe a la mesa estruendosa, pero también confirma que en el llamado de atención va implícito que desleales servidores públicos, no solo buscan ser senadores, sino que también ya andan atrás de la figura de la candidatura a gobernador, cuando apenas se lleva siete meses. Nadie puede negar que hay legiones y tribus de MORENA; que andan desatados y libertinos dentro de los escenarios electorales de la cuarta trasformación Chiapaneca, cuando falta mucho para el 2021”.

Por pandemia: Algunos todavía son corruptos y se tendrán que enfrentar con la justicia.

El 26 de Mayo, pero de este 2020, ya en plena pandemia, fue contundente el gobernador Rutilio Escandón, cuando volvió a señalar el grave problema del fantasma de la corrupción, sin embargo ahora fue directo para todos aquellos servidores públicos que se estaban aprovechando de la pandemia, y le estaban metiendo duro las manos a los presupuestos de la gente, pero hay otra figura que también se ha multiplicado en Chiapas, que es el asunto electoral para aprovecharse de la pandemia para promocionar su imagen mediante la repartición de despensas y otros regalos.

Escandón Cadenas, a través de un video que circulo en las redes sociales ese día , fue preciso al advertir textualmente: “Algunos todavía son corruptos y algunos que están todavía en el gobierno, de todos niveles, todavía los hay que no han entendido, que las cosas ya cambiaron, y que tenemos los gobernantes la misión de servir al pueblo, y que hay algunos que no tienen vocación, que no les gusta su trabajo, que solamente están por el afán de aprovecharse, pero más tarde que pronto, se van a notar, y se van a enfrentar a la justicia, porque cada uno es responsable de sus actos y no se vale que se aprovechen de los recursos públicos tan necesario para nuestra entidad, pues muchos se están aprovechando de la necesidad”.

En aquella ocasión también escribimos: “Lo cierto es que hay muchas denuncias públicas en contra de servidores públicos chiapanecos que han sido sindicados de aprovecharse de la emergencia nacional en contra del coronavirus, algunas han llegado al propio Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, (IEPC), otras a los medios impresos y otras más en las redes sociales. Los hay del estado, municipales, y hasta federales, y evidentemente el desliz y la falta que cometen los persigue “doble pecado”, la primera por corrupción, y la segunda que se aprovechan de la pandemia, lo que los hace mayores funcionarios públicos irresponsables, perversos e infames”.

Pide lealtad de funcionarios estatales el gobernador.

Este fin de semana viernes 2 de octubre, durante la reunión quincenal con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, el gobernador Rutilio Escandón, enfatizó que no se tolerará el uso de programas sociales, recursos y espacios públicos para hacer politiquería, por lo que, enfatizó, que los funcionarios que deseen participar en el próximo proceso electoral deberán retirarse de sus cargos y actuar en el marco de la ley.

“Pido a todas y todos los que conforman mi gobierno trabajar con lealtad y sentirse orgullosos de servir a Chiapas. No cualquiera tiene la oportunidad de estar al frente de la dirección de los destinos de nuestro querido estado. Sigamos en la búsqueda del bien común”, apuntó al tiempo de exhortar a dejar atrás las malas prácticas que por mucho tiempo impidieron avanzar hacia el desarrollo y el progreso.

Lo que no se puede negar, y lo ha dicho el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es que la gente ya no es tonta y sabe en efecto que funcionarios estatales tienen doble trabajo, su función y la función electoral hasta con partidos manipulables algo que jamás se había observado en Chiapas, ni en ningún lugar del país, por eso es

importante digerir el llamado del gobernador para evitar la politiquería electoral con ayudita oficial y ahora con plato a la mesa con siglas partidistas. Increíble. Dixe.