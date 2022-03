A Fuego Lento

Alberto Ramos García

Gobierno de Tuxtla se olvida de la seguridad

De entrada…

“No podemos disminuir la inversión en seguridad y menos en prevención de la violencia, cuando el Observatorio Nacional Ciudadano ha presentado serios estudios que recomiendan a México invertir 5 veces más de lo que hoy se hace a seguridad para revertir la percepción de inseguridad”, comenta la regidora Adriana Guillen Hernández

¿A qué le juega el alcalde Carlos Morales? En plena Fase 3 de la Pandemia dota a los policías del equipo de protección para su salud cuando debió hacerlo desde hace mucho antes; cuando tuvo tiempo de planificarlo y cabildearlo. No son tiempos de política señor alcalde, es tiempos de sumar esfuerzos, pues es una irresponsabilidad que el Gobierno de Tuxtla le quite recursos a la seguridad.

Iniciamos…

El presidente municipal Carlos Morales Vázquez se ha olvidado de que la capital es una de las ciudades más inseguras, o al menos es lo que percibe la ciudadanía; al igual que Tapachula, la segunda ciudad del país con mayor percepción de inseguridad pública, los tuxtlecos se sienten inseguros al acudir a cajeros automáticos, en el transporte público, al caminar por las calles que habitualmente, en el mercado, en el parque o centro recreativo, o al conducir su automóvil.

Y es que de acuerdo al vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al evaluarse en Tuxtla y Tapachula, la efectividad del gobierno para resolver principales problemáticas, las ubican en las más bajas a nivel nacional, por su parte Tuxtla Gutiérrez con 23.3 y Tapachula con 26.5 por ciento.

En el caso de la capital, los robos a casas, comercios, cuentahabientes y vehículos están a la orden del día, con o sin COVID-19 la problemática en la que se encuentra sumida Tuxtla en materia de seguridad ni para atrás ni para adelante; y si a eso sumamos la falta de coordinación y sensibilidad de la autoridad municipal, a dónde vamos a parar.

El gobierno municipal es terco, no escucha, no dialoga.

Hoy, con la contingencia sanitaria los comercios están a la deriva, tanto en materia de seguridad como de estabilidad económica; en Tuxtla no contamos con los elementos policiacos suficientes que realicen la prevención del delito, sin embargo, ahora el alcalde tuxtleco se anotó una puntada mayor: reprogramó los recursos destinados a programas de prevención social para el equipamiento de policías ante el COVID-19, lo cual no es malo, pero no la forma.

En este punto, la Regidora Adriana Guillén Hernández dijo algo muy cierto a través de su cuenta oficial de Facebook, “la prevención social de la violencia es la única vía para ir consolidado una cultura de seguridad ciudadana. Con la seguridad no se juega.”

Como menciona en un video la Regidora Adriana Guillén Hernández, hay suficiente margen para reducir gastos superfluos y destinarlos a la emergencia, como los más de 3.6 millones de pesos en remodelación del Parque Central que fueron autorizados en diciembre pasado y que aún puede ser cancelados; o aplazar el proyecto municipal de modernización de catastro autorizado en febrero de este año por 18.7 millones de pesos.

El año 2020, es el año con menos inversión federal en 8 años en materia de prevención social, mientras que marzo ha sido el año más violento, pues se ha duplicado el número de violentando intrafamiliar y violencia de género. ¿Por qué? Porque la gente está en casa, los problemas sociales se están recrudeciendo en problemas económicos.

La seguridad no puede ser descuidada, en donde la descomposición del tejido social pende de un hilo, como dice la regidora tuxtleca.

Entre Líneas…

La situación se agrava cuando el número de infectados aumenta en las últimas horas y lo más lamentable, que el personal médico, efectivamente si está en riesgo de contraer la grave enfermedad tal cual sucedió con la trabajadora de la salud y enfermera de Chiapas Beatriz Verdugo Robledo trabajadora del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, que fue canalizada al nosocomio del ISSSTE, pero lamentablemente ya no pudo superar los flagelos de la enfermedad COVID-19. Fue contagiada por un enfermo de Coronavirus, el cual atendió con profesionalismo y responsabilidad, dejando en su labor todo su empeño. Dejó de existir lamentable y tristemente.

Son 97 casos y seis defunciones el último reporte del Secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos.

La calamidad, está arrasando con vidas humanas, pero también con la economía plural y particular de sectores comerciales, empresariales, prestadores de servicios, agencias de viajes, publicidad, constructores y una tasa alarmante de desempleos a causa del cierre de negocios.

Por lo anterior, el sustento económico y la comida se ha convertido igualmente en una preocupación, mientras en las escuelas, miles de docentes, buscan mecanismos de continuidad a sus ejercicios profesionales, antes de que su ausencia en las aulas, mate toda esperanza de subsistencia económica (sueldo y salarios) en escuelas públicas y privadas.

Finalmente: Dice José Antonio Crespo, Muñoz Ledo ha sido muy polémico, e incluso ha tenido tropiezos cuestionables. Pero terminará su carrera con dignidad al defender muchos de sus principios. En cambio, muchos impulsores de la democracia por años, terminarán como lamentables comparsas del poder.

Nos leemos en la próxima cita, Dios mediante: #QuédeseEnCasa