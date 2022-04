Poder y Dinero

Gobiernos también usaban factureras

? Justifican de miles de millones de pesos

? Ligas con empresas privadas y dependencias

? La trampa laboral de Morena en San Lázaro

#Factureras #Gobiernos #Estados #Municipios #Sobrecostos #UIF #SantiagoNieto #Fraudes #Impunes #Concursos #Corrupción #EmpresasFantasma #Diputados #Morena #Outsourcing #FranciscoDomínguez #Cabify

El dinero no nos puede hacernos felices, pero es lo único que nos compensa de no.

Jacinto de Benavente, 1866-1954; dramaturgo y critico español.

Víctor Sánchez Baños

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto, al echarse un profundo clavado a las factureras encontró que una sofisticada red de empresas proporciona facturas por bienes y servicios a diferentes dependencias federales durante los últimos 10 años, incluido el pasado donde gobierna la Cuarta Transformación.

La información se guarda bajo siete llaves, en espera del momento preciso para sacarla a la luz y dar a conocer las dependencias, especialmente en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que realizaron operaciones con factureras para justificar gastos de bienes y servicios que no se realizaron.

Estiman que el daño al gobierno federal asciende a alrededor de ¡40 mil millones de pesos! Aunado a todo esto, también se da seguimiento a actividades de factureras con empresas como los gobiernos estatales y, por si fuera poco, hasta organismos autónomos, donde también se detectaron operaciones.

Las factureras, según me informaron, eran como la humedad; se esparcía por todos lados, y el gobierno no era la excepción. Incluso se tienen los nombres de los políticos y responsables de las finanzas que autorizaban hasta concursos ficticios donde participaban varias empresas factureras del mismo dueño, para servicios que no se necesitaban. Esto ocurre en varios estados y municipios del país.

Incluso, en gobiernos de Morena, se tienen datos de esas actividades. Sin embargo, también se sabe que los gobernadores y algunos alcaldes fueron avisados para dejar de operar con esas empresas y exigir la devolución del dinero al erario.

El mecanismo es sofisticado, pero no impune. Se puede dar seguimiento a cada paso de esas empresas. Existen elementos suficientes para encarcelar a cuando menos mil personas por fraude fiscal. Eso sí es delincuencia organizada.

Todo ello, independientemente de las operaciones de las factureras en empresas privadas que utilizaban esas empresas para evadir y defraudar al fisco. El daño al fisco es monumental y la administración de Andrés Manuel López Obrador, va por el perdón a cambio que paguen lo defraudado. Sin embargo, “algunos” casos que se llevarán a los tribunales como casos representativos. Este asunto, que está en manos de Santiago Nieto, va a las profundidades que dañan el patrimonio de los mexicanos.

PODEROSOS CABALLEROS: Muchos morenistas saltaban de gusto el martes pasado luego de que Mario Delgado, presidente la JUCOPO de la Cámara Baja diera a conocer que ese organismo cancelaba las contrataciones vía outsourcing, de los empleados de limpieza en el recinto. Es una decisión administrativa, pero sería saludable saber cuánto es el dinero que se ahorran. Para contratar directamente, los actuales empleados serían despedidos. Varios cientos y sus familias resultarían afectados. Sin embargo, se tendrían que contratar a más empleados administrativos destinados al control de personal. Así darán más chamba a los simpatizantes de Morena. Eso es lo que hay detrás de esos movimientos administrativos. Los nuevos empleados recibirán, según Delgado un pago 9 mil 500 pesos mensuales, a los cuales se sumarán prestaciones como ayuda para transporte, vales de despensa, aguinaldo, vacaciones y un seguro de vida. Los de Morena aprendieron rápido y superaron a los priistas y panistas en el manejo de trampas. *** El gobernador Francisco Domínguez encabezó la ampliación de las operaciones de la Planta Brose Aeropuerto, que representa la generación de mil 100 nuevos empleos de alta especialización; aunado a ello se firmó un convenio para la creación de 250 nuevos puestos para su centro de diseño, desarrollo y pruebas. La inversión de capital alemán asciende a 3 mil 500 millones de pesos, lo que impulsa la economía de las familias queretanas y favorece el desarrollo productivo de la región del Bajío.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La empresa de movilidad Cabify, a través de su líder, Juan de Antonio se comprometió en la Cumbre del Clima en España, organizada por la ONU, a que sus servicios puedan neutralizar sus emisiones de carbono en Europa y Latinoamérica. Cabify, que llegó a México en 2012, planea la transición progresiva hacia una flota eléctrica. De Antonio afirma que todos sus trayectos son neutros en emisiones de carbono y esperan llegar a cero en 2025 con una progresiva electrificación de flotas y servicios.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”, 102.5FM

@vsanchezbanos