#GOLPE A LA ALTA BUROCRACIA. – Dentro de las once medidas para la atención de la crisis económica, una va directo y a la cabeza en contra la alta burocracia, cuando señala el presidente Andrés Manuel López Obrador que se habrá de reducir el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera progresiva; es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para niveles inferiores. Este año los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. Se cancelan 10 subsecretarías. Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario para dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los programas sociales prioritarios, y los programas del presidente como el Tren Maya, Dos bocas. Tendrán trato excepcional la SSA, la GN, la Sedena y la SEMAR. Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. La eficiencia, la honestidad y la austeridad permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y los proyectos prioritarios en 622 mil 556 mdp, Precisó que va a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier índole siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se gobierno para y con el pueblo. Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo federal. La responsabilidad de este ordenamiento corresponderá a los secretarios, a los directores de dichos organismos y a la SFP. El decreto tendrá vigencia a partir del 22 de abril al 31 de diciembre del 2020.

#VIVALES CONTRATISTAS EN INFONAVIT. – Sobre la marcha, en las mañaneras de la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador descargó parte de su estrés en contra de los desarrolladores de viviendas que han colaborado con el INFONAVIT, y los catalogó de vivales y vividores. Razón por la que lanzo su propuesta de autoconstrucción con los créditos de vivienda. Señaló que la Mayoría de las empresas, y profesionales de la construcción son corruptos, por lo que no se requiere su asesoría. Desconfianza presidencial a un importante sector de la construcción en México. Se dice que esta semana probablemente “comió galló” Don Andrés, porqué, así como se fue a la yugular a los ingenieros y arquitectos, así dejó claro que en los medios nacionales de comunicación no hay un solo periodista profesional e independiente.

#GOBIERNO PASMADO Y REBASADO ASEGURA ALEJANDRO MORENO. Ante la crisis sanitaria y la económica, “vemos un gobierno pasmado y rebasado”. Sin una gran estrategia nacional. Desempleo. Crimen organizado Un escenario doloroso. “Cuando el PRI gobernó durante años, nos tocaron vivir grandes tragedias naturales, crisis económicas mundiales y la caída de los precios del petróleo, pero siempre, siempre logramos sacar adelante al país. Sin descalificaciones, sin divisiones y en la unidad nacional”. Esto aseguro Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en el mensaje enviado a los mexicanos.

#REFORMA PLURINOMINAL ES POR LISTA ESTATAL UNICA. – Para reducir en gran medida la complejidad que representaba la designación de diputaciones plurinominales por circunscripción, en la que se otorgaba preferencia a las mujeres, esta semana fue aprobada una reforma en materia electoral, que establece que de ahora en adelante las plurinominales se habrán de designar por lista estatal única, la que estará encabezada por una mujer, pero después seguirá un hombre, con lo que la equidad de género estará garantizada. En esta referencia, cabe señalar que el proceso electoral no habrá de iniciar en septiembre por la contingencia, sino hasta el mes de enero del 2021.

#FELIZ EL PROFESOR JULIAN NAZAR SEGUIRAEN EL PRI. – Quien no cabe de alegría es el profesor Julián Nazar Morales, ya que la contingencia le ha llegado como dijera el presidente López Obrador, “como anillo al dedo”. Cuando estaba en la etapa final para entregar la dirigencia estatal priista, llega la pandemia, y ahora mantiene cerrado el edificio, suspendidas las actividades y lo que es más importante se queda con las prerrogativas para usar los dineros de acuerdo a “su buen criterio”. Suertudo el profe.

#FALLECE ENFERMERA DE CORONAVIRUS EN EL ISSSTE. – Desde hace algunos días se ha venido denunciando que, en el ISSSTE, la situación es preocupante, porque además de la falta de medicamentos y material de curación, el personal de salud no cuenta con los equipos de protección. El temor fundado de que pudiera darse un proceso de contagio, viene desde aquel médico que, de manera irresponsable, luego de su viaje a España, se incorporara a sus actividades en el ISSSTE y resultara sospechoso de tener el virus. Ahora se confirma que ya está presente el virus, con el deceso que se diera, de una joven enfermera, trabajadora del hospital pediátrico que se encontraba internada en el ISSSTE. Mientras el gobierno federal toma en serio el tema de la pandemia, el delegado del ISSSTE sigue jugando a que todo está bien, sin hacer caso a las demandas de los trabajadores. Informan que ya hay otra enfermera que fue ingresada con la sospecha de este virus maligno. Alerta para las autoridades del Hospital Pediátrico y del Hospital del ISSSTE. Se requiere equipo de protección personal. Para los trabajadores de la salud, si no se van a seguir muriendo.

#HAY QUE SANITIZAR A LOS HOSPITALES. – No habrá alguien a estas alturas, Felipe Alamilla en Denuncia Pública, que le diga a Carlos Morales Vázquez, que, si organiza a los distribuidores de agua en pipa, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, le puede salir de gratis “la sanitización” de los hospitales. Es decir, que, si el Ayuntamiento les proporciona el ozono o cloro, podrían limpiar la zona de hospitales. Urge en la zona del pediátrico y del ISSSTE, donde ya hay brotes. El Hospital Rafael Pascasio y el Gilberto Gómez Maza. Estas son las acciones que se necesitan para poner barreras de limpieza a cualquier propagación del virus. Les falta imaginación a los presidentes municipales, que prefieren ver lo que hace el presidente de la república o el gobernador de Chiapas.

#DENUNCIAN AL ALCALDE DE SANFERNANDO. – Por cierto, habitantes de la col. Mauricio Martínez, del municipio de San Fernando denuncian al alcalde Juan Antonio Castillejos de estar entregando despensas, pero solamente a personas que son sus incondicionales, cuando la indicación es proporcionarlas a todas las que lo necesitan. No aprenden los alcaldes.