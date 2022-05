Poder y Dinero

Guerra de los quesos; mensajes ocultos

· Profeco saca de mercado alimentos

· Cofepris, no opinó el riesgo sanitario

· Novelo calla ante el abuso de Sheffield

· Edomex: Oxxo, invierte $1,600 millones

Víctor Sánchez Baños

La Procuraduría del Consumidor, que encabeza Ricardo Sheffield, sacó del mercado 18 marcas, así como dos de yogur natural. Todo, según se sabe ahora, es por instrucción de la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

Acusa la Profeco que esos quesos utilizan la leyenda “100% leche” ya que en lugar de leche dan grasa vegetal. Acusó directamente a las marcas Fud, Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, Swan, Caperucita, Burr, Precissimo, Frankly, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrera y Philadelphia, así como los yogures Danone Bene Gastro y Danone Natural, que son adicionados con azúcar y no contienen casi leche.

Primero, la Profeco no es el organismo que analice el riesgo sanitario de los productos. Además, acusa de no tener leche esos productos, pero no lo prueba. Quizá sea cierto, pero deben probarse los dichos.

Ante una acusación, se debe escuchar a la acusada en su defensa y, después, apercibirlos a cambiar su fórmula bajo sanciones severas. Además, la obligación de cumplir con lo que manifiestan al consumidor.

La verdad es un relajo la administración pública. Con el fin de golpear a empresas grandes, las “fusilan y después averiguan”, como en la Revolución Mexicana.

Se necesitan organismos fuertes para proteger al consumidor, pero no organismos que abusen. Deben aplicar la ley y las normas.

Con orden y respeto a la ley. Si Hay marcas que no cumplen con lo que dicen, pues aplicar las sanciones correspondientes. Pero el que acusa está obligado a probar.

PODEROSOS CABALLEROS

TEPJF PARTIDOS

Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, así como César Augusto Santiago y Elba Esther Gordillo, no les calienta el sol de invierno, luego que el Tribunal Electoral Federal les negó el registro de sus partidos. Felipe habla de intervencionismo de López Obrador contra él y el resto, no está en el radar de la 4T. Lo único claro es que el TEPJF evitó que la derecha panista se atomizara aún más. Podrían los Calderón regresar al blanquiazul. Veremos dijo el tuerto.

PEMEX

Más de 300 trabajadores de la sección 44 del sindicato de Pemex, que dirige Octavio Romero Oropeza, exigieron en Villahermosa, Tabasco, el pago de 5 quincenas atrasadas. Los trabajadores llevaban pancartas que decían: “Soy obrero, Pemex págame, para eso te trabajo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

EDOMEX

OXXO y FEMSA, que lidera Antonio Fernández Carbajal, invertirán más de mil 600 millones de pesos en los próximos tres años, para abrir 402 tiendas en 43 municipios del Edomex. A ese compromiso llegaron luego de reunirse con el gobernador de esa entidad, Alfredo del mazo. Amas compañías también presentaron su estrategia de responsabilidad social, enfocada en rescatar y rehabilitar parques y otros espacios públicos, así como de los protocolos adoptados durante la contingencia sanitaria, a efecto de prevenir contagios de COVID-19 en sus establecimientos, además de apoyar a la sociedad con donaciones de caretas, cubrebocas o gel antibacterial.

