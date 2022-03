Letras Desnudas

Mario Caballero

Hablemos de la mariguana

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, puso sobre la mesa el tema de la despenalización de la mariguana y otras drogas como parte de su estrategia para combatir al poderosísimo crimen organizado.

Su partido hizo suya la iniciativa y con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones aprobó este jueves en el Senado la Ley General de Regulación del Cannabis. Y considerando que Morena y sus aliados tienen la mayoría en ambas cámaras legislativas, su aprobación en la Cámara de Diputados no será más que un mero trámite.

Esta iniciativa contempla, entre otras cosas, el uso de la mariguana con fines médicos, recreativos y científicos. Además de proponer la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Es decir, este nuevo ente gubernamental tendrá la facultad de emitir licencias para controlar algunos actos relacionados con el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de dicha droga.

En su primer artículo, la norma declara que pretende “mejorar las condiciones de vida” de los mexicanos y “contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico”.

Por otro lado, estipula que sólo las personas mayores de 18 años podrán cultivar, portar y consumir marihuana y sus derivados, pero con un permiso por mencionado instituto. Asimismo, se permitirán 28 gramas de posesión, pero queda prohibido su consumo psicoactivo en áreas de trabajo tanto públicas como privadas.

La parte que concierne a su comercialización, la “Ley del Cannabis” permite a las personas y empresas vender la droga a mayores de edad en establecimientos autorizados. El Instituto establecerá los niveles máximos de la sustancia psicoactiva y de cannabidiol.

Cabe mencionar que los ejidos y las comunidades agrarias que antes habían sido afectadas por el sistema prohibitivo, con la nueva legalización podrán ser titulares de más de una licencia para cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación de la mariguana.

En fin, desde que Canadá se convirtió en 2018 en el primer país industrializado en legalizar la mariguana recreativa, y de que varios estados de Estados Unidos permiten el consumo de ésta y de sus derivados, la despenalización en el territorio mexicano no era más que una cuestión de tiempo. Como dijo el senador independiente Emilio Álvarez Icaza: “Es un tema que debimos discutir hace muchos años”.

Así, pues, bienvenida la legalización de la mariguana a este país duramente azotado por la violencia de los cárteles de la droga.

OPINIONES DIVIDIDAS

El tema de la despenalización de las drogas en México ha sido por mucho tiempo causa de gran polémica, que no de un gran debate nacional, por desgracia.

Una de las primeras discusiones más o menos serias se dio en 2013. Donde las opiniones sobre la legalización estaban tan divididas entonces como ahora. Por un lado, la Secretaría de Salud del gobierno federal, tutelada en su momento por Mercedes Juan, argumentaba que “tenemos que cumplir con lo que nos marca la Constitución, el Artículo 4 sobre la protección de la salud. Y la mariguana es un estupefaciente conforme a la Ley General de Salud y, por ser estupefaciente, puede producir daños a la salud y eso es lo que preocupa a esta secretaría”.

Entrevistado por la revista Time, Enrique Peña Nieto dijo: “Personalmente, estoy en contra de la legalización (…) no creo que sea la ruta correcta”.

En contraparte, exfuncionarios del gobierno del presidente Vicente Fox coincidían en que criminalizar las drogas y a los consumidores traía un alto costo para el país. Uno de sus argumentos más importantes fue que la mariguana era causa de sólo el 9 por ciento de adicción, menos que el alcohol y el tabaco, por lo que proponían empezar con la legalización en la Ciudad de México.

La opinión de Andrés Manuel López Obrador de ese entonces era que “hay cosas más importantes” que debatir la legalización de la mariguana. Hoy está en el lado opuesto.

Pero ¿qué dice la población?

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019, el 45.2% de los mexicanos está a favor de la legalización para su uso medicinal y recreativo. Mientras los que se encuentran en contra es una población muy similar: 42.7 por ciento.

Entre los que están a favor, una proporción equivalente al 5.4% sólo la aprueba para su uso medicinal, no para ponerse “pachecos”. Y dos de cada tres dicen estar a favor porque la mariguana es medicinal o que cura enfermedades, lo que podría interpretarse como una aceptación débil o que dicen eso sólo para justificar su uso recreativo. Finalmente, el 15 por ciento de los que están a favor creen que legalizar las drogas contribuiría a disminuir la violencia y la inseguridad.

¿Quién tiene razón? La verdad es que ni los unos ni los otros basan su juicio en tesis sólidas. Lo mismo, lamentablemente, ha ocurrido ahora en el Senado con la aprobación de la despenalización de la mariguana.

No hubo un debate digno y a la altura del compromiso: no se consultaron a los expertos, no se lanzó la invitación a los académicos ni a los científicos que han estudiado el tema de las consecuencias de los diferentes usos de la mariguana para que expusieran los resultados de sus investigaciones; no se pidió el dictamen de organizaciones enfocadas al combate y prevención de las adicciones; no existió la participación activa de quienes por largos años han analizado el fenómeno del crimen organizado. Se legisló, por decirlo de alguna manera, a ciegas.

Sin embargo, para formarnos una idea de la viabilidad o el riesgo que puede contraer la despenalización de la mariguana en México podemos tomar en cuenta la experiencia y los resultados obtenidos de otros países que ya han avanzado en la legalización de las drogas.

LA EXPERIENCIA DE URUGUAY

Vayamos, entonces, a los datos:

Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar el mercado de la mariguana. El gobierno, entonces encabezado por el presidente José Mujica, lo hizo con la intención de disputarle el negocio de las drogas a los narcos, desde la producción hasta la venta. Pero tras una evaluación seis años después de la aprobación de aquella ley que llamó la atención internacional en diciembre de 2013, arroja resultados muy ambiguos: nada halagüeños.

Para empezar, hay estudios que demuestran un aumento preocupante en la cantidad de consumidores de ese estupefaciente en Uruguay, donde aún existe un lucrativo mercado negro de esa droga. La población que la consume pasó de 9.3% en 2014 a 14.6 en 2018. Cabe decir que uno de cada tres la obtuvo del mercado no regulado. Y la sociedad, que en su momento calificó la legalización como un avance, ahora se queja de que las calles de la capital Montevideo apestan a mariguana.

Lo peor del asunto es que la violencia vinculada al narcotráfico en lugar de disminuir, llegó a niveles alarmantes. La tasa de homicidios que dos décadas atrás era comparable a la de Europa, trepó a dos dígitos: 11.8 por cada 100 mil habitantes. Además, tres de cada cinco asesinatos cometidos en 2018 fueron casos de conflicto criminal.

Ahora bien, lo que se pensaba iba a ayudar a reducir el consumo de otras drogas tuvo el efecto contrario. El porcentaje de uruguayos que consume cocaína pasó de 0.2% en 2001 a 2.9% en 2017.

Algo más sorprendente. Tras la despenalización de la mariguana los cárteles eligieron a Uruguay para sus rutas internacionales por tener controles menos estrictos que otros países de la región, donde la producción, venta y consumo de drogas está penalizada.

Y no, no puede culparse al gobierno uruguayo de imponer medidas débiles de control. Pues el sistema determinado por el Estado para la producción y venta controlada es algo muy parecido a lo propuesto por la nueva ley aprobada por el Senado mexicano.

¿AVANCE O UN TIRO EN EL PIE?

Al momento de aprobarse la Ley General de Regulación del Cannabis, el mismo senador Emilio Álvarez Icaza dijo: “Finalmente llegó la hora de un tema vital para el desarrollo del país”. Pero tomando en cuenta lo ocurrido en el país sudamericano me parece que tal desarrollo es una quimera. Si Uruguay no ha podido tener el control del mercado de la mariguana a pesar de que es una nación con 3.4 millones de habitantes, ¿qué podemos esperar de México que tiene 130 millones?

No quiero ser pesimista, pero el espejo uruguayo nos indica que la legalización de las drogas más allá de ser un avance, es un disparo en el pie. Ojalá me equivoque. Al tiempo. ¡Chao!

