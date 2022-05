Ronda Política

Víctor Lara

Hasta hoy vamos con 1,215 casos confirmados, 3,511 casos sospechosos, 6,282 casos negativos y 29 defunciones.

El 84% han sido no graves y solo el 16% ha requerido hospitalización por #COVID19 a nivel nacional

Y a nivel estatal suman ya 13 casos de coronavirus en Chiapas el último es un taxista de Tuxtla, tiene 64 años de edad y tuvo contacto con un extranjero que lo trasladó al aeropuerto…

El señor contagiado está hospitalizado en el ISSSTE

Y ya que estamos hablando de este terrible tema le comento que ayer Participo Rutilio Escandón en videoconferencia encabezada por Segob, ante la emergencia por COVID-19

Junto a Olga Sánchez Cordero y sus homólogos, el gobernador analizó las medidas adoptadas y la declaratoria emitida por el Consejo de Salubridad General

Externó que el apoyo del Gobierno de México es indispensable para hacer frente a este desafío; el mandatario destacó los esfuerzos que se realizan en Chiapas para mantener filtros sanitarios en puntos fronterizos y atender eficazmente esta emergencia

En este ejercicio virtual, en el que intervinieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, entre otras autoridades federales, el mandatario chiapaneco mencionó que se hace un gran esfuerzo para tener de forma permanente los filtros sanitarios en todos los puntos fronterizos, pues se tienen 654 kilómetros de frontera.

Señaló que también se han instalado filtros en los aeropuertos y centrales camioneras, así como unidades de inspección e información sanitaria en entradas y salidas de distintos municipios para proteger a la población ante el arribo de chiapanecas y chiapanecos que se encontraban fuera de la entidad, y de visitantes nacionales y extranjeros.

Cabe mencionar que en esta videoconferencia se analizaron las medidas adoptadas por el Gobierno Federal y la declaratoria de emergencia sanitaria nacional emitida por el Consejo de Salubridad General.

Excelente labor del Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca al detener a dos presuntos implicados en la agresión a dos mujeres policías, cada acción deja de manifiesto que habrá cero impunidad para nadie.

Qué gusto que el buen Lalo Balcázar se siga moviéndose no solo en grandes ligas, sino que no olvide a su gente de Chiapas, eso es lo mejor, “Chiapas, no te olvides de los jóvenes”, reconoce el liderazgo de Ismael Brito

En un encuentro con el Secretario General de Gobierno, Ismael Brito, dirigentes del movimiento Chiapas, no te olvides de los jóvenes, reconocieron el liderazgo del encargado de la política interior del estado, y le agradecieron que encabece un intercambio de ideas con la juventud.

En el diálogo que se realizó en las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno, participaron profesionistas y empresarios jóvenes, todos representantes de sectores y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la reunión, Eduardo Balcázar Castillo, Presidente de este movimiento, afirmó que son jóvenes interesados en aportar, desde sus conocimientos y habilidades, al bienestar de la entidad y dijo que durante los dos años que llevan de trabajo, han logrado con éxito ser un altavoz de las necesidades juveniles de todo Chiapas, al tiempo que agradeció el espacio y aseguró que Ismael Brito, es un servidor público que sí se interesa en las ideas de la juventud.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, afirmó que la administración del Gobernador Rutilio Escandón, estará siempre de lado de la juventud para sacar adelante los temas de la agenda pública estatal, además de reconocerlos en todos los espacios de participación.

Chiapas no te olvides de los jóvenes es una organización plural, que desde 2018 agrupa a líderes de diversos sectores para visibilizar las demandas juveniles; actualmente se encuentra en producción un documental que lleva por título, el mismo nombre de la agrupación y que ellos han denominado como “un profundo viaje por el verdadero Chiapas”.

En la reunión, estuvieron también presentes Enrike Ojeda, Vicepresidente del movimiento; Gerardo Velázquez, de Coparmex; Juan Pablo Clemente, de Canacintra; Jonathan Velasco Gómez y Hugo Cruz Carballo, del Colegio de Ingenieros Civiles; Óscar Gerardo Rojas Cabrera, del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas; Daniel Monclova, del Colegio de Arquitectos; Roberto Cano, de la Barra Chiapaneca de Abogados, así como Alonso Rivero Lázaro, del Colegio de Ingenieros Civiles Siglo XXI; todas en sus ramificaciones de liderazgo y representación juvenil.

Pronto darán mucho de qué hablar estos jóvenes, quienes serán ya casi el futuro de Chiapas…

