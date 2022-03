Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Hay pánico en municipios de Chiapas, por “rebrote” e ingreso invariable de migrantes extranjeros

El caso del haitiano que falleció en Tapachula por coronavirus el pasado 23 de agosto, y la que un grupo de paisanos lo tuvieron que sacar a la calle para abandonarlo en plena vía pública como si fuera basura, ha creado sobresaltos y pánico en la ciudad, porque los connacionales del muerto, desaparecieron como arte de magia y no se sabe a dónde fueron a parar, o donde se encuentran, por lo que hay temor de que estén infectados del virus asesino, porque al menos 10 haitianos trascendió vivieron juntos con el fallecido, y las posibilidades son altas que anden contagiados por la geografía citadina de Tapachula.

A esta postal dramática sanitaria se suman muchas otros episodios de extranjeros enfermos,, porque este inicio de semana Tapachula, se convirtió en la ciudad con mayor número de muertos por covid, y así se anunció por las autoridades de salud, pero curiosamente al otro día, ya la noticia se había reducido a cero contagiados, lo que no dejo de sorprender y de crear muchas expectativas, pero lo más trascendental, es que los riesgos no aminoran en esta parte del país del sur de México, porque la frontera entre Guatemala y México, cuya identidad es el rio Suchiate, lamentablemente la gente extranjera sigue pasado como entrar “Juan por su casa”.

Pese a que la gente local ha guardado sus previsiones y creencias en relación a la emergencia de salud sanitaria por el covid 19, porque se ha visto en las transmisiones que ha realizado Diario de Chiapas Multimedia, el problema grave y peligroso es que los éxodos siguen ingresando ilegalmente a México, éxodos provenientes de países centroamericanos, africanos, haitianos y cubanos. No se detiene ni se interrumpe la movilidad de migrantes con rumbo a nuestro país, como tampoco se instalaron por parte del gobierno federal los llamados “cercos sanitarios”, en los polos fronterizos de la frontera sur de México. El peligro de contagios sigue latente.

Creo tanto terror entre la ciudadanía la muerte del extranjero enfermo de coronavirus, que todavía las redes sociales siguen señalando y haciendo llamados al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que voltee sus ojos hacia esta puerta del país, y que se pondere y analice el letal peligro con este fenómeno de movilidad que sigue cruzando el rio Suchiate, sin que ninguna autoridad federal asuma su papel de vigía de México en esta frontera azteca.

El problema se ha extendido a otros municipios como Ciudad Hidalgo, Metapa, frontera Hidalgo, Cacahoatán, Huixtla, y hasta Mapastepec, donde la gente vive con “El Jesús en la boca” cuando ve caminar a gente extranjera por las calles de sus municipios, donde afortunadamente todavía la sensibilidad del pueblo de Chiapas es muy humana, y no se ha originado hasta ahora problemas xenofóbicos, pero de que el gobierno federal de la cuarta trasformación tiene abandonado esta frontera mexicana del sur, no se niega, y seguiremos sin duda en medio de la peligrosidad por el contagio del coronavirus importado.

Hay algunos activistas, entre ellos Luis Villagrán, que han manifestado que un “rebrote” puede ser inminente en Tapachula, porque se encuentran asentados aproximadamente 70 mil extranjeros, lo que aterroriza porque tampoco muchos de ellos no han cumplido con las recomendaciones sanitarias, y lo convierten en personas vulnerables. Lo desconcertante es que no lo saben las autoridades de salud, diariamente llegan extranjeros que se acaban de cruzar el rio Suchiate, y se internan rumbo a Tapachula, para irse a refugiar con contactos o amigos que se encuentra varados en la ciudad, pero lo que no se sabe es si vienen infectados estos migrantes que constantemente entran a Chiapas-México.

Juan Pueblo. – Solamente un siniestro y deplorable funcionario público cono el edil Carlos Morales Vázquez, pudo ordenar la consigna de amedrentar y atentar contra los periodistas de Diario de Chiapas. Lo más sensacional que ahora serán los policías agresores quienes paguen culpas ante este acto violento de agresión en contra de nuestro compañero reportero Francisco Mendoza, quien estando en plena encomienda de transmisión directa en las redes sociales informando directamente a la población, fue obstruido, empujado y amenazado por los jenízaros del alcalde Morales Vázquez.

Por lo pronto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, levanto queja de oficio por la agresión policiaca en el municipio capitalino en contra del reportero de Diario de Chiapas, Francisco Mendoza, por lo que se amplió y ratifico legalmente este episodio de venganza por los señalamientos periodísticos que se le vienen haciendo a la autoridad municipal de Tuxtla Gutiérrez. Una acción por demás cobarde del gobierno municipal. Veremos y diremos.

Rapiditas. – Resultado del supuesto arribo al gabinete estatal de Luis Armando Melgar Bravo (LAM) los comentarios no se hicieron esperar. Ahora ya después de las publicaciones aclaratorias que desmienten tal “anzuelo”, podemos hacer un balance general de lo ocurrido. Y es que si se levantó polvo y los grupos antagonistas reaccionaron de manera inmediata criticando la supuesta asignación. Pero fue la sociedad chiapaneca, que levantó la mano y elogió tal decisión, en redes sociales se leían comentarios que expresaban los buenos atributos como persona y político de Luis Armando. No cabe duda que a esa cabeza mal intencionada que diseño esta idea que realmente solo buscaba desviar reflectores, no le salió la jugada porque LAM, es bien visto por la sociedad y por el gobierno de la 4T. Lo único seguro es que en una reciente charla telefónica con Melgar Bravo me aseguró que viene buenos tiempos para Chiapas y México, pues reconoce el trabajo incansable del gobernador Rutilio Escandón y del presidente AMLO… Muy lamentable el fallecimiento del médico veterinario Miguel Ángel Ruiz Palma, un profesional de altos vuelos, pero sobre todo un ser humano extraordinario, que era respetado en la costa de Chiapas, por su sensibilidad y sentimiento. La enfermedad del covid 19, cobra una vida más en Tapachula de un ser humano admirado y respetado. El Médico Ruiz Palma, supo otorgar esa buena fe que desprendía su humanidad que ganó la admiración de muchos. Se nos adelantó un gran personaje y que Dios lo tenga en su santo aposento. Hasta pronto mi médico veterinario, lo extrañaremos. Dios con usted…En otro orden, el dirigente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, “deben ser procesados”, por lo que consideró que el Consejo Nacional del partido “debe movilizar a la militancia para aprobar la consulta y someter a juicio a los exmandatarios”. Ramírez Cuéllar afirmó que “ninguna de las tracalerías financieras de Lozoya (Emilio), César Duarte y (Genaro) García Luna pudo hacerse sin la complicidad de los extitulares del Ejecutivo”. Así que para Ramírez Cuellar que sean los mismos Morenistas que ajusticien a los expresidentes de la tercera transformación. Ni siquiera se han puesto de acuerdo con la encuesta para designar a su dirigente nacional, y ya se quieren convertir en “militancia carnicera”. Una acción media atolondrada e irreflexiva. Allá él…. Dixe.