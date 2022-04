Reflexiones

Fernando Álvarez Simán

“Haz bien lo que esté en tu mano, el resto lo hará el destino”

Proverbio Japonés

Nieto de un ex primer ministro de la posguerra fundador del partido que más tiempo ha conservado el poder, sobrino también de un primer ministro e hijo de un ex ministro de Relaciones Exteriores de Japón; podría decirse que Shinzo Abe es miembro de la “realeza” gubernamental de su país. Mientras su padre encabezaba la diplomacia nipona en la década de los años 80s del siglo pasado, Shinzo Abe lo acompañó como asistente personal a las visitas de 81 países diferentes.

De niño, Shinzo Abe soñaba con ser un gran director de cine, detective o beisbolista. Pero el entorno familiar finalmente lo llevó por el camino de la política. Apodado el “Príncipe” por sus antecedentes familiares, Shinzo Abe saltó a los grandes planos de la política japonesa en 2006, cuando fue elegido Primer Ministro. Era el primer ministro más joven de la posguerra de Japón.

Shinzo Abe ha sido también el primer ministro japonés con más duración en el cargo. Ha cumplido cuatro mandatos; el primero de ellos del 2006 al 2007 y el los demás mandatos del 2012 a la fecha. Con problemas intestinales detectados desde los 17 años de edad, Abe renuncia a su primer mandato debido a las complicaciones de su enfermedad; pero regresa en el 2006.

Apenas este viernes, Abe anunció que completaría su periodo de primer ministro que culmina el próximo 16 de septiembre, pero que ya no buscaría otro periodo más, debido a su enfermedad. El anuncio se produjo días después de que se convirtiera en el primer ministro de Japón con más años de servicio, rompiendo el récord de duración en el cargo establecido por su tío abuelo, Eisaku Sato, hace medio siglo.

Su renuncia pone fin a un período en el cargo que comenzó con su convicción de reformar la economía después de décadas de estancamiento y cero crecimientos económicos, con el deseo de la clase política japonesa de contrarrestar la creciente influencia de China en la región y de otorgar un papel más destacado a las fuerzas de autodefensa de Japón.

Abe se define como político “conservador” pero para la mayoría de los japoneses, es un nacionalista de derecha. De hecho, es miembro de la organización social conservadora más grande de Japón. Abe es conocido internacionalmente por las políticas económicas de su gobierno que recibieron el acrónimo de “Abenomics” y que buscan la relajación monetaria, el estímulo fiscal y la implementación de reformas estructurales.

Como político que intentaba restaurar el orgullo de un Japón en crisis económica, Abe buscaba al mismo tiempo, reforzar la identidad nacional y las tradiciones históricas del país. Abe promovía restarle importancia al historial de Japón en tiempos de guerra. Tema bastante sensible en un país cuya tradición de posguerra es la autocrítica en los temas bélicos. Al mismo tiempo, promovía incrementar la influencia de Japón en temas internacionales.

Ministro de Japón posterior al periodo económico que se conoce como la “década perdida”, Abe fue el Primer Ministro más joven de la posguerra y el primero en haber nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Abe renunció a su primer periodo como primer ministro después de un año en el cargo. Fue reemplazado sucesivamente por una serie de cinco primeros ministros que no pudieron retener el cargo durante más de dieciséis meses.

Abe dejará el cargo con éxitos notorios en temas internacionales en donde buscaba posicionar la influencia mundial de Japón, buscando también ser el contrapeso regional de China, pero también; deja el cargo en la coyuntura de la pandemia del Coronavirus, una crisis donde su actuación ha sido cuestionada porque se considera que no ha estado a la altura de las circunstancias.

Del milagro a la década perdida

Entre el final de la II Guerra Mundial y el término de la “Guerra Fría” Japón experimentó un gran crecimiento económico. Ese crecimiento convirtió al país en la segunda economía más grande del mundo solo detrás de Estados Unidos. Ese periodo se denominó el “milagro económico japonés”. El consumo medio mensual de los hogares familiares se duplicó entre 1955 y 1970 comenzando también la libertad económica.

Desde la década de los años 60s y hasta 1991, Japón y sus empresas electrónicas, tuvieron gran presencia mundial. Toyota, Sony, Panasonic, Toshiba; entre otras grandes empresas del país. Los empresarios japoneses salieron al mundo a comprar activos y se endeudaron con los bancos nacionales. Sin embargo, pronto aparece la competencia de otros países, especialmente de la misma Asia.

Para competir y al mismo tiempo pagar los préstamos, las grandes compañías japonesas reemplazaron gran parte de su fuerza laboral con trabajadores temporales, que tenían poca seguridad laboral y menos beneficios. Para 2009, estos empleados no formales constituían más de un tercio de la fuerza laboral nacional. Adicionalmente, los salarios se estancaron. Actualmente, desde 1997 a la fecha, los salarios reales han caído un 13 por ciento, la cifra más alta para un país altamente desarrollado. Todo ello afectó a una población que, además, tenía grandes índices de envejecimiento demográfico.

Para contrarrestar la crisis, Japón ha formulado distintos estímulos económicos, la consecuencia es un déficit fiscal desde 1991. Lo que ha provocado la deuda más alta del mundo en relación al PIB. Japón debe el 240 por ciento de su PIB, pero es un caso especial; porque la mayoría de la deuda pública se mantiene en el mercado interno y con el Banco Central.

En consecuencia, Japón de 1991 al 2001 vivió una época de estancamiento económico sin precedentes, casi como una economía subdesarrollada porque el crecimiento económico era de solo 1.5 por ciento. Por si fuera poco, las empresas eran afectadas por la deflación, ya que los precios se mantenían estancados, lo que imposibilitaba el crecimiento y la expansión de las empresas, impidiendo la innovación, pero incrementando la productividad del trabajador, quien veía que a pesar de que trabajaba más, su salario real se reducía.

Todo ello, propició que los ciudadanos japoneses dejaran de gastar grandes cantidades de dinero y comenzaran a fomentar el ahorro personal; lo que contribuyó a aminorar el impacto de la crisis. Sin embargo, el impacto social fue devastador porque socavó la confianza y el orgullo de la población de una nación que se muestra muy sensible a los temas del esfuerzo personal y colectivo para afrontar adversidades.

Las “flechas del Abenomics”

Luego del receso político, tan pronto como supera la crisis de salud que lo alejó del cargo de Primer Ministro y en el 2012 al regresar al cargo, Abe formula su propuesta de recuperación económica. Sus biógrafos dicen que le obsesionaba el encontrar una fórmula política para detener el ascenso de China y que, a pesar de esa obsesión, intentó emular al rival regional de su país en la meta de crecimiento económico o por lo menos, detener la desaceleración productiva de Japón y ser un contrapeso efectivo para China.

Pronto Shinzo Abe presentó su programa de emergencia económica, al que la prensa especializada en economía y finanzas bautizó rápidamente como “Abenomics”, un acrónimo de su apellido y la palabra economía. El plan era impulsar la economía de Japón utilizando las denominadas “tres flechas”.

Esas “tres flechas” eran la política monetaria, los estímulos fiscales y las reformas estructurales. En la primera, las tasas de interés del Banco Central bajaron para que los consumidores y las empresas les resultara barato pedir dinero prestado y gastarlo.

La segunda medida se refería dinamizar la economía impulsando inversiones, lo que significa que el gobierno gastó más dinero en infraestructura y dio incentivos financieros a empresas como exenciones fiscales. La tercera flecha eran las reformas estructurales, tales como la incorporación de más mujeres a la fuerza laboral, la liberalización laboral y permitir que más migrantes ingresen a la fuerza laboral para ayudar a aliviar las presiones laborales y contribuir al crecimiento económico.

El agresivo programa presionó al yen a la baja frente a otras monedas importantes y elevó las ganancias de las grandes empresas y el precio de las acciones. Ello esperaba que se tradujera en la recuperación del salario real. Sin embargo, la meta de inflación anual del 2 por ciento establecida por el banco central llegó solo siete años después.

Los planes de Abe, si bien fueron ambiciosos, tuvieron sus claroscuros. No se cumplieron a cabalidad, pero en cambio dieron estabilidad política al país que, a su primera renuncia, no encontraba un político que desde el cargo de Primer Ministro diera estabilidad política y con ello confianza a los inversionistas. Sin embargo, Abe nunca pudo implementar correctamente la tercera flecha de sus propuestas, es decir las reformas estructurales. Las regiones o prefecturas japonesas piden más autonomía política y fiscal y además la población envejece más rápidamente y aumenta su productividad laboral que no se refleja en mejores salarios.

El legado: la estabilidad política

Líder también del Partido Liberal Democrático durante un récord de 12 años. Abe en sus periodos de gobierno, se ha enfrentado a crisis de popularidad. Sin embargo, siempre fue un político de gran influencia entre la clase política de su país y en el exterior es visto por los líderes mundiales con una simpatía que sorprende a los ciudadanos japoneses.

Bajo la presidencia de Shinzo Abe, Japón logró estabilidad y continuidad política. Una de sus polémicas locales es el deseo de Abe de lograr que Japón tenga independencia militar de Estados Unidos con un ejército que, ante el ascenso de China, sea proactivo en la escena regional y nacional. Ese deseo choca con la visión pacifista de la mayoría de la población japonesa.

Abe ha hecho esfuerzos por mejorar los lazos con comerciales con China, pero ha chocado con Corea del Sur, llegando a restringir las exportaciones de tecnología surcoreana; especialmente de microchips y semiconductores para proteger la planta laboral japonesa.

En lugar de irse, como probablemente esperaba, en el resplandor de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 esperados para estas fechas del año, pero cancelados ante la Pandemia del Coronavirus; Abe se marcha en medio precisamente de la pandemia y un cuestionamiento ciudadano sobre su desempeño.

Su sucesor heredará la lucha contra el virus, junto con otros desafíos: una economía golpeada por el covid-19, una población en disminución, el creciente asertividad de China y un aliado impredecible en Estados Unidos. Sin embargo, Abe será recordado como transformador, sobre todo porque, después del estancamiento de las “décadas perdidas”, cuando la economía no creció, logró la estabilidad política que Japón había perdido y que tanto anhela. Para los japoneses, no se trata de entrar o no en crisis, se trata de no perder la confianza en que se podrá salir de ella.

*Docente-Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas