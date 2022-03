Hazaña Tres Aeropuertos Funcionando

#HASHTAG DE LA SEMANA

#HAZAÑA TRES AEROPOUERTOS FUNCIONANDO. Con la inauguración de las nuevas pistas de la base militar de Santa Lucía quedó demostrado que pueden funcionar tres aeropuertos al mismo tiempo, presumió el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario recordó que ese fue el principal argumento que esgrimían opositores y empresas para que no cancelara el proyecto de Texcoco “. Argumentaban que no podían convivir o mantenerse el aeropuerto de la Ciudad de México y de Santa Lucía, que con el nuevo aeropuerto tenían que cerrarse los dos aeropuertos. Cómo estaba el nivel de descomposición que corrompieron hasta una institución de aviación que maneja todo lo relacionado con los espacios aéreos, Mitre. Esa institución de fama mundial especializada llegó a dictaminar que no se podía por interferencia aérea hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, ayer que fuimos se demostró que pueden manejarse tres aeropuertos al mismo tiempo: el Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad y el de Toluca”, expresó. Una verdadera hazaña de la ingeniería militar.

#CHIAPAS CON FINANZAS ESTABLES. Gracias al excelente trabajo que evidencia el buen manejo de las finanzas públicas estatales, la agencia calificadora Moody’s de México cambio la perspectiva del estado de Chiapas de negativa a estable durante el ejercicio fiscal 2020. Al informar lo anterior, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, resaltó que de los estados calificados por Moody’s, 10 cambiaron perspectiva a negativa, mientras que Chiapas fue el único que cambió a estable. Las principales consideraciones por parte de la citada agencia calificadora radican en lo siguiente: el perfil crediticio de Chiapas (Ba2/A2.mx estable) refleja una mejora en los balances operativos y financieros y un fortalecimiento de la liquidez que le permitió suspender el uso de deuda. Buena noticia para el gobierno del Dr. Rutilio Escandón Cadenas.

#EL ONASSIS DE LA 4 TENE EL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA.– Como si se tratara de Aristóteles Onassis que compraba islas griegas, así un nuevo rico de la 4T del ayuntamiento tuxtleco ha comprado en Boca del Cielo su propia isla, en donde ha decidido construir su mansión y un complejo hotelero de primera clase. ¿De dónde esta saliendo el financiamiento? Buena parte de los “moches” por el asunto de los antros y de Veolia debe estar sirviendo para este moderno Partenón en Boca del cielo. ¿Adivinen de quien se trata? En mucho supera la “casa blanca” de Fernando Castellanos Cal y Mayor.

#MUERTOS Y MAS MUERTO SIN SEGURIDAD EN TUXTLA GUTIERREZ. Es lamentable que los tuxtlecos ya acepten como parte de la nueva normalidad, el hecho de los muertos que diariamente se siguen dando por la inseguridad en la capital del estado. Ya le dicen a Carlos Morales Vázquez la Pandemia, porque diario arroja decesos en atracos a comercios. Pobre Tuxtla. Desesperado anda que hasta salió a buscar la bendición del ex gobernador Pablo Salazar. Esto seguramente lo hizo por el consejo de su comunicador “El Rey Pakal” que es su principal operador político. Le Urge contar con el fuero para protegerse.

#JUAN CARLOS CAL Y MAYOR DE AVENTURERO. Como la canción de Miguel Aceves Mejía, Juan Carlos Mayor sigue de aventurero. Activo importante del PAN y congruente con sus ideas. Ahora coquetea con el Movimiento Ciudadano, después de hacerlo con el grupo de Margarita Zavala. Se espera que no vaya a terminar de patiño de Paco Rojas porque sería muy triste a estas alturas. Juan Carlos Es de los jóvenes, ya no tanto, pero que merecen una oportunidad para servir a su pueblo.

#VACIOS Y REACOMODOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. Por el fallecimiento del Dr. Martin Macías Ruiz, la Comisión de arbitraje México esta acéfala, como están dándose vacíos en el gabinete, por estarse registrando como candidatos a cargos de elección popular sus titulares, como es el caso del ISSTECH y otros, con lo que en breve tendremos una nueva composición de la estructura de gobierno en el estado.

#CARICATURISTA VICTIMA DE LA CENSURA DE CARLOS MORALES. Al que de plano no le dejan tener vida profesional es a Carlos Orantes, un caricaturista de primera, que ni bien a terminado de publicar su obra en las redes sociales, y ya está siendo bombardeado por las huestes de Carlos Morales.

#ARIEL COUTIÑO JOVEN CUADRO POLITICO DEL PRI. Como una buena carta que el PRI pudiera presentar en las próximas elecciones del 2021, Ariel Coutiño ya recorre la región de la frailesca, Es de los nuevos cuadros políticos, que tiene su origen en una familia decente, que podría resultar útil para fortalecer la vida política de esta zona. Así es, es hijo de Ariel el Coutiño ex funcionario y ahora dedicado a la producción agrícola y ganadera.

#GIL EL CHAVORRUCO DE BOCHIL ES CACHETEADO Mientras en su pueblo apenas si lo recuerdan, Gildardo Zenteno Moreno que se ostenta como empresario propietario de varios GIM Prestige en Tuxtla Gutiérrez, y que disfruta del presupuesto como presidente municipal de Bochil, se dedica a noviar y hacer negocios, el pueblo está abandonado. Por lo pronto le salieron unas damitas muy enojadas, y lo cachetearon por andar de infiel.

#TALENTO Y JUVENTUD DECAROLINA ZUARTH. – Un cuadro político que deberían de tomar en cuenta para la integración de la nueva legislatura local, es precisamente la actual regidora de Villacorzo, Carolina Zuarth. Ahí están los nuevos cuadros en la pelea, se conjuga en ella capacidad y talento para ser una digna representante popular.

#REAPARECE ROBERTO ALBORES GLEASON PERO EN SONORA. – La experiencia, convicción y capacidad de diálogo serán fundamentales para ganar las elecciones, afirmó Carlos Iriarte Mercado, secretario adjunto a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI Oficial México, al presentar a Roberto Albores Gleason como delegado de este instituto político en el estado de Sonora.

El exdiputado federal describió a Roberto Albores como un militante del PRI con gran trayectoria, honesto, de valores y que sabe dialogar. Confió en el triunfo de Ernesto Gándara, respaldado por una coalición en la que hay equilibrio y unidad, en torno a las causas más sensibles de la sociedad y en la defensa de la democracia e instituciones.