Asesoría legal

Hijos e hijas buitres

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Cuando hay falta de valores en las familias lo que se procrean no son hijos, sino buitres, cuando los padres son dueños de comercios o empresas solo están a la espera de que se mueran para hacerse de los negocios y mal baratar todo, obviamente nada les costó, hay hijos incluso que le piden a los padres que repartan la herencia en vida, los hijos no deseados son los que actúan de esa manera, hijos sin valores, y es que, un estudio de MERCADOTECNIA DE MEXICO indica que cuando los hijos no son deseados son hijos que no se les inculca valores, llegaron al mundo, se desarrollan físicamente, tienen la educación más baja que es la del gobierno, y por parte de la familia no tienen nada de valores, el resultado puede impactar negativamente a la larga, hay quienes se hacen pasar por buenas hijas y la verdad es que solo lo hacen para sacar las uñas como los gatos cuando atacan, ese es el caso de doña Virgilia con su hija Lourdes, su hija en todo momento se hace la mártir de que ella se ha encargado en todo momento de su mamá, sin embargo, la ha tratado mal porque incluso le ha gritado, se deja mal asesorar de una ex cuñada que tiene la fulana esta para decirle que no le de dinero a su mamá, que total, ella recibe pensión de López Obrador por ser persona de la tercera edad, la cuestión es que en vida hizo que su mamá le cediera una parte de su terreno donde su madre vive, despojándola de su propiedad arbitrariamente y abusando de la cercanía con ella para que en vida le cediera, la fulana esta inmediatamente construyó tres locales que tiene en renta, y que incluso, por culpa de su construcción su madre se cayó dos veces y enviada al hospital, es un ser sin escrúpulos, quien sabe cómo es que se le ha dado potestad o como es que le hace para poder manipular bien a su madre y haberle sacado la firma para cederle, lo cierto es que, la herencia es todo aquello que dejamos cuando morimos, es por ello que, JAMAS REPARTAS TU HERENCIA EN VIDA, lo malo de repartir la herencia en vida le puede llevar a que la saquen de su misma casa y la manden a un asilo o un hospital, incluso, el coronavirus puede favorecer para que estos actos negativos se lleven a cabo, los hijos e hijas que no saben agradecer a quien les dio la vida terminan siendo unos miserables aun y teniendo dinero, sin embargo, hay algo que puede hacer doña Virgilia con el testamento que en vida deja, primeramente quiero comentarles que el testamento se puede cambiar tantas veces quiera hasta antes del fallecimiento (en vida), así que lo que podría hacer es quitarle una parte de metros donde está la casa donde vive la señora, y es que, esa fulana abusiva de nombre Lourdes quiso construir sus locales hasta adentro de su casa donde vive, casi casi la andaba sacando, este tipo de personas son unos buitres, no es hija, es una verdadera buitre, la casa donde vive la señora es un patrimonio formado por ella misma sin ayuda de nadie, como para que su hija vividora vaya y casi casi la ande sacando de su casa, pero también hay otros casos, donde viven dos cónyuges, si uno ya murió y deseas repartirle a tus hijos la parte de lo que le correspondía a tu cónyuge está bien, pero tampoco está obligado a dar lo que dentro del matrimonio se construyó, y más cuando los hijos ya están grandes, entonces, que ellos mismos hagan su propio patrimonio que sería lo más correcto, los hijos están obligados a dar alimentos a sus padres, como es el caso de Lourdes, ella no le da alimentos a su madre, legalmente es un derecho que los hijos le den alimentos a sus padres, los padres pueden demandar pensión alimenticia, regresando al tema de la herencia, es el conjunto de bienes que deja una persona a su fallecimiento, pero también, puede desheredar o cambiar el testamento, es por ello que, NO ES CORRECTO HEREDAR EN VIDA PARA NO CREAR BUITRES.