Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Hospital del IMSS en Tapachula, propiedad de la IP, “rentado” a la federación

• Jugoso negocio de los “socios propietarios” del inmueble que alberga el nuevo hospital del IMSS en Tapachula

• Instalaciones nuevo hospital del IMSS, no debió haberse puesto en marcha existen varios vicios ocultos.

• Se dice, fue edificado en un terreno nada recomendable que costo una “Millonada”, que dio diezmos varios personajes.

• La Federación (IMSS Nacional y ASF) obligados a investigar esa transacción que se hizo entre dueños y funcionarios del IMSS.

Amigo lector déjame decirte que, apenas dábamos cuenta de algunos señalamientos que se hacen en redes sociales y prensa escrita mediante columnistas prestigiados en la entidad, y resulta que ayer en redes sociales corrió como reguero de pólvora, lo que este columnista ya había comentado en sus manuscritos sobre que el edifico que albergan el hospital del seguro social recientemente construido en la zona del fraccionamiento Framboyanes, es de la Iniciativa Priva (IP), y que es Rentado” rentado al gobierno federal, para que el IMSS pueda hacer usos de esas instalaciones que al decir de varios conocedores en materia de construcción aun no debieron haber puesto en marcha, toda vez que ese edificio que alberga a la institución de salud del IMSS cuenta con varios vicios ocultos, ¿será por esas razones que el famoso AMLO no quiso inaugurarlo? Ese jugoso negocio que se da según se dijo en redes sociales, es repartido entre al menos 10 socios, ¿cierto o falso? Pero también se dice que ese terreno nunca fue factible para edificar ese hospital que presenta vicios ocultos, toda vez porque al parecer, sin conceder, sufre inundaciones, (aunque ya nos llovió y dicen que no pasó nada), pero, las autoridades del IMSS nacional están obligados a investigar al respecto, así como la auditoría superior de la federación, ¿cuándo se dio esa adquisición del predio?, Todos esos misterios y dudas que se dan entorno a las elecciones del 2021…sin comentarios

LA VIDA SIGUE, INAGOTABLE E INMORTAL: ALBORES GUILLEN…

El ex gobernador de Chiapas Roberto Armando Albores Guillen dijo en uno de sus escritos o colaboraciones que envía a un medio nacional que, Lo conocido, lo habitual, lo de siempre, se esfumó, no volverá, ya no existe, nos abandonó. Colapsó. Se llevó mucho de lo nuestro: costumbres, hábitos, rutinas, formas de ser y comportamientos, vicios y virtudes. Aduce que El proceso aún no concluye, la despedida y el adiós están resultando dramáticos e interminable, provocando desconcierto en el espíritu y en el alma humana; soledad, desamparo, tristeza, miedo, frustración, coraje y muerte. Muchas muertes. Así mismo comenta el ex mandatario que, la vida sigue, inagotable e inmortal. Hemos superado calamidades, guerras, desastres naturales, pandemias. Hemos librado batallas que parecían imposibles de ganar y con determinación y coraje hicimos posible la victoria. No son tiempos de rendición, son momentos de lucha, entrega, y confianza en nuestra capacidad de resurrección. Nuestra fuerza es indomable. Venceremos. Saldremos adelante. Indica que, Hay mucho por cosechar. No todo está perdido. La siembra ha sido prodiga y la semilla generosa. Todas y todos, hemos construido un mundo maravilloso; un mundo de enormes y grandiosas realizaciones. Es sorprendente el avance en todos los órdenes de la vida humana. Llegamos a la luna, pronto conquistaremos el universo. El avance de la ciencia y la tecnología raya en lo divino. Muy acertadamente subraya que un fantasma recorre al país, el COVID, deja muerte tristeza y miedo; es un verdadero problema que debemos afrontar con toda la fuerza de nuestro ser. Está amenazada nuestra vida, no podemos flaquear, no hay tregua posible, nuestro objetivo debe ser único e irrenunciable: vencer la calamidad. Tiempos de trabajo y esperanza, tiempos de reinvención y renacimiento, de valentía y arrojo para atreverse a descubrir el secreto de la nueva vida. Momentos de cambios profundos en nuestro ser, de intensa emoción por vivir, y transformarnos y, de nuevo, aprender a caminar en un mundo desconocido. Y advierte que, el costo es muy alto y el precio inalcanzable. Esperamos que pronto termine la pesadilla. Es el ciclo de la vida, también el de la muerte. Ya somos otros, ya no somos los mismos, tenemos que reconstruirnos; aparecidos de pronto, dando nuestros primeros pasos, nuevos viajeros y pobladores de otro mundo, inédito e inexplorado por nosotros. Es nuestra gran aventura, vayamos por ella. Albores Guillen describe que, Despertemos de nuestro espasmo, alejemos nuestros miedos y pongámonos en marcha. La travesía es larga y se antoja prometedora, es el rescate de nuestra vida, es nuestro destino. Démosle la bienvenida, abracémosle con emoción inusitada, y bendigamos a Dios por la salvación. Aprovechemos esta oportunidad para transformarnos, para ser mejores seres humanos, para aplicar nuestra propia metamorfosis y sólo conservar lo más puro y limpio de nuestro ser. Comenta que, “Vendrán tiempos mejores”, aligeremos nuestra marcha, desechemos la carga negativa de prejuicios atávicos y complejos que entorpecían nuestro caminar y escondían nuestra felicidad en ese mundo de cuanthuà, en ese mundo del recuerdo. Llego la hora de romper las viejas ataduras, que nos anclaban al árbol que el viento y la pandemia se llevaron. Acota al final de su escrito que, Emprendamos, pues, el vuelo y tramontemos lo más alto posible las alturas para lograr la verdadera realización humana…ver para comentar

LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL PRIORIDAD PARA LA FISCALÍA: LLAVEN

El fiscal general Jorge Llaven Abarca, al destacar que hoy se trabaja con conciencia de las nuevas políticas para consolidar la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia, comento que hoy en Chiapas hay un órgano de procuración de justicia más humano y que realiza acciones coordinadas con todas las autoridades para transformar la mentalidad machista del personal de esta institución. Al encabezar la inauguración del Taller de Masculinidades dirigido a servidores públicos de alto nivel de la Fiscalía General del Estado (FGE), el funcionario estatal agrego que, “La capacitación y los talleres son un tema prioritario para la Fiscalía, los fiscales de Distrito y de Materia, así como directores de áreas sustantivas trabajan con conciencia de las nuevas masculinidades y tenemos el compromiso de aprender y transmitir, que hombres y mujeres tienen los mismo derechos y de mantener cero tolerancia a cualquier conducta que atente contra las mujeres, niñas y adolescentes”, declaró el fiscal general.

Por ultimo Llaven Abarca, comino a las y los servidores públicos de la FGE a mantener un estilo de vida y de trabajo con perspectiva de respeto a la equidad de género: “Este taller debe cumplir con tres objetivos fundamentales, que sirva como servidores públicos a tener una sensibilidad con perspectiva de género, el de transmitir a nuestro personal las nuevas masculinidades y llevar este aprendizaje a nuestras familias”.

LA LEY, PARA UNOS SI, Y PARA OTROS NO, EN TEMA NOTARIAS EN CHIAPAS…

Es muy lamentable amigo lector lo que algunos “profesionistas” andan diciendo en torno a las notarías que se les quitaron de parte del gobierno del estado, mientras a otros se las dejaron. Los comentaros que se están vertiendo tocan a gente que dicen se sirvieron con la cucharada grande y que se adjudicaron una notaría, solo que les cambiaron de fecha, como la del hijo de la Máscara Ramón Guzmán Leyva y la del diputado Chamula. Al decir de los quejosos esos temas no fueron alcanzados por la ley y siguen operando sin que se les moleste, carajos, es delicado este tema, pero amigo lector por lo pronto, por hoy, hasta aquí la dejamos, en la semana venidera daremos más datos al respecto y les daremos a conocer cómo es que esas notarias fueron otorgadas, sobre todo la del hijo de la mascara desde luego y por supuesto que con la venia de nuestro director general …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK