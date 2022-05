Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

“Huacaleros” podrían ir al “amate”, por supuestas falsificaciones de firmas …

Como reguero de pólvora corrió la noticia esta mañana que el regidor del ayuntamiento que dice ser doctor Chilo Ovando Medina, según dicen, sin conceder, podría ser un nuevo huésped del Amate junto con el ex secretario del ayuntamiento que presidia el extinto Oscar Gurria Penagos, en base a una carpeta de investigación que al parecer está enmarcado en un expediente con número 0390-10113012018 que se abrió en la fiscalía anticorrupción. Trascendió que a la par de la posible detención del regidor podría darse también la del ex secretario de gobierno. Según se supo, este par de energúmenos están acusados desde el pasado 2018 presuntamente por la falsificación de documentos, entre las que se encuentra actas de cabildos, entre otros. Cabe destacar que la denuncia al parecer fue interpuesta por los regidores del ayuntamiento de Tapachula, por lo que se dice en cualquier momento el “doctor” Chilo Ovando y el yerno incomodo, que fungía como secretario de gobierno podrían ser nuevos huéspedes del Amate… así las cosas allá en mi pueblo…sin comentarios

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DEL DR. SIMI, LLORA SU DESGRACIA…

Fabula, Cuento o Realidad, Comentan que allá en un pueblo de la costa-Soconusco un tal Chilito, que dicen es Doctor, no sabemos en qué, (al parecer egresado de la universidad del Dr. Simi) luego de haberse enterado del fallo que emitió el congreso del estado sobre su demanda o denuncia que interpuso contra la designación de una señora para que se hiciera cargo de la alcaldía de ese lugar al morir el presidente municipal, salió como bólido a los brazos de su compañera de estrategias y equipo Anti-Rosy, el Doctorcito Chilito lloraba a moco tendido su desgracia, y le decía a su amiga, Miss Lau, Miss Lau, Miss Lau, nos volvieron a chingar, que vamos a hacer ahora, ¿Y ahora quien podrá ayudarnos?, ya ni el Chapulín colorado porque ya murió, el Ruti nos chingo otra vez Miss Lau. Con los ojos rojos llorosos, la patrona del egresado de la universidad del Dr. Simi, el Chilito, le dijo, no te preocupes, nos han ganado la batalla, mas no la guerra, espérate mi “chilito”, (sin albur) ahorita me voy a mover a nivel nacional voy hablar con Andrés para decirle todas las pendejadas que están haciendo aquí en nuestra tierra. Pero, el doctorcito Chilito, espetaba lloroso, se lo dije a tu difunto marido, esa Bruja nos iba a traicionar, y mira lo que nos está haciendo. Ya cállate, ni me lo nombres, el ya paso a otra vida, hay que buscar nuevas estrategias, esto no se va a quedar así, argumentaba la odiosa Miss Lau a su chilito, que no paraba de llorar. Déjate de tonterías mi chilito, ya ni lloriquees, vamos a apelar a otras instancias, si es necesario nos iremos a ver a Donald Trump o a Vladimir Putin, pero seguiremos luchando, ya deja esos llantos. El doctor Chilito limpiándose las lágrimas le decía, ya viste Miss Lau, Ruti, como te lo dije, no es de fiar, dices que te prometió que tu ibas a ser la presidenta y mira, te dio atole con el dedo. Ya, ya, ya, déjate de pendejadas mi Chilito, ya pareces una mariquita, y sollozando, y triste, ojerosa, cansada y sin ilusiones, remarcaba la Miss Lau, lamento que Ruti no me haya dejado seguir con el proyecto de mi Carin. Pero como siempre en su devenir histórico la Miss Lau, altanera, soberbia y déspota, cobijo entre sus brazos a su Chilito, diciéndole, cálmate ya Chilito, el que ríe al último ríe mejor, mientras que chilito no dejaba de lloriquear a moco tendido lamentando la muerte del Carin. Bueno amigo lector juzgue Usted, fabula, cuento, o realidad…cualquier semejanza con algunos personajes de la vida real es pura coincidencia…ver para comentar

ASISTE DIPUTADA DEL VERDE A INFORME DE EDIL…

La diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos manifestó que el desarrollo de Chiapas es el resultado del trabajo coordinado del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos, todo al asistir al Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Jorge Humberto Molina Gómez. Ahí en ese evento la también líder estatal del partido verde agrego que, el desarrollo, el progreso y el bienestar del pueblo de Chiapas es consecuencia del esfuerzo coordinado de los municipios y del Gobierno que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En ese sentido Santiago Barrientos fue clara al manifestar que “como es el caso del municipio de Chiapa de Corzo, que ha logrado mantener la paz y la seguridad en sus ciudadanos”. Al final la diputada local reconoció el trabajo que realiza el presidente municipal en beneficio de las familias chiapacorceñas…sin comentarios

DE SACA MUELAS A BOCON, EL MITOMANO PINOCHO DEL SUICOBACH…

Presumiendo una fotografía que se tomó en el senado con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, el mitómano sacamuelas remedo de líder del SUICOBACH, Víctor Pinocho, trata de engatusar a trabajadores sindicalizados dizque argumentando que ya tiene el apoyo del Jaguar negro y lo que el gobernador o el IBM digan no serán factor para que su reelección no se dé, toda vez que el primo del senador ERA Antonio Aguilar trae controlados a todos los del COBACH porque fue titular de ese subsistema e hizo muchos favores. Los cobachenses disidentes exhortan a sus compañeros que no se dejen llevar por las mentiras del sacamuelas que ya se convirtió es un bocón y mitómano. El remedo de líder Víctor Pinocho anda desesperando buscando alianzas porque sabe que el cielo se le viene encima ya que los cobachenses están hartos de todas las atrocidades y corrupciones que ha hecho a lo largo de su administración sindical. El Pinocho Bocón, comentan los trabajadores del COBACH, antes andaba con sandalias de pie de gallo, hoy luce mocasines, se trasladaba en bicicleta, sim embargo hoy trae un flotilla de carros del año -dicen- hasta un jeep que mando a tunear como todo un junior, mas viajes que ha realizado al extranjero cuando antes apenas y conocía puerto Madrero, hoy en día viaja a distintos estado del país en primera clase en Avión, antes lo hacía en autobuses guajoloteros, comía tacos de Cabeza del Novillo, hoy se da lujo de comer en ostentosos restaurantes con toda la recua de familia, amigos y compadres. Los cobachenses desde hace varios años viene solicitando una exhaustiva investigación en contra del inepto Pinocho bocón por enriquecimiento ilícito lo cual nunca lo han hecho, porque el remedo de dirigente sindical amenaza a los gobernantes y directores del colegio de bachilleres con hacerles movilizaciones creando caos e ingobernabilidad, por esa razón algunos trabajadores se han envalentonado y han decidido formalizar una planilla opositora para poder auditar al sacamuelas y así dar fin a una horda de corruptos que deberían estar en la cárcel…sin comentarios

CESAR AMIN, SIN MIEDO A LO QUE VENGA, VA CON TODO Y DE FRENTE…

El político Cesar Amín, dice no le teme a nada y su proyecto político va en serio y con todo y contra todo, se dice que se está buscando consolidar una alianza entre el PAN-PRI-PRD y están enamorando al partido del senador Dante Delgado Movimiento ciudadano para lograr la candidatura a la presidencia de Tapachula…Por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK