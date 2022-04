Miscelánea

Guillermo Soto

Huixtla estuvo casi una semana sin agua, por obras de introducción de tuberías

Uno pone y Dios dispone, pues sí, lo proyectado era previsible para menos tiempo, sin embargo, se complicaron las cosas y la situación cambio y empeoró, sobre todo para quienes vivimos en el centro y varios sectores de nuestra población, bien sabido que, el agua es elemental para todas las necesidades en nuestro diario vivir, demás estaría enumerar para todas las cosas en que la utilizamos pues es básica y prioritaria, pero también si esos trabajos de introducción de nuevas, más amplias y modernas tuberías de PVC, no se hubieran realizado en poco tiempo estuviéramos adoleciendo y padeciendo de mayor escasez de agua en nuestros hogares, comercios u oficinas.

Como siempre en todo pueblo no faltan los agoreros del desastre y que hacen una tormenta dentro de un vaso con la mitad de agua, bailaban y zapateaban clamando y exigiendo agua, cuando que muchos de los aducidos en forma anónima o cobarde, se escudan en otros nombres o dizque seudónimos para atizar con gasolina el fuego, en contra de las autoridades municipales, cuando que la labor y tarea de realizar los ajustes, cambios y transformación de tuberías le correspondió siempre a SAPAM, claro, con la ayuda y supervisión de la secretaría de obras públicas municipales. De ahí se valieron para despotricar y sacar a relucir sus infamias, rencores y resentimientos, sobre todo con el munícipe José Luís Laparra Calderón.

SAPAM argumentó que era por introducción de nueva tubería

Quisieron alentar el descontento general en el pueblo contra el ayuntamiento, ciertamente algunos les siguieron sus tretas y maniobras, pero fueron tan pocos que sobran los dedos de nuestras manos para cuantificarlos, predicadores lamentándose en el desierto. Pues la mayor parte de la población sabe y conoce que, en poco tiempo los beneficiados seremos todos por igual ya que habrá más líquido, en los grifos de nuestras tuberías. Es cuestión nada más de tener paciencia, serenidad y un poco de tolerancia. Lo mismo está y, en otras partes, habrá de suceder que, en breve nuestras calles y banquetas quedaran inutilizadas para la vialidad vehicular y molestias para los peatones.

Muchas de nuestras arterias están bloqueadas e inutilizadas por ahora, por la introducción de red de tuberías para agua, alcantarillados y drenajes, se aprovecha además para insertar cableado subterráneo y así tener alumbrado público a ras de suelo o banquetas, desapareciendo dentro de poco de los postes y cableado al aire libre, ya que estará bajo tierra tales alambres que trasladan el fluido eléctrico. Son obras valiosas y que no se pueden realizar en un abrir o cerrar de ojos, tienen determinando tiempo para hacerse, igual que la buena cimentación del concreto hidráulico en la pavimentación de calles y aceras.

No todos los ángeles están en el cielo, existen muchos aquí en la tierra

La fundación Manos Amigas es una agrupación mexicana-norteamericana, cuya sede en nuestro país se encuentra en la bella y progresista ciudad de Guadalajara, más que nada dicha organización altruista se dedica a proporcionar en forma gratuita, prótesis para ambos brazos y piernas a personas discapacitadas que lo soliciten, hay que peticionar las donaciones y llenar unos requisitos elementales e indispensables para su aprobación. Aquí en la región costa y la serranía chiapaneca el encargado de esa filantrópica agrupación la representa Héctor Romeo Calderón Martínez, el director general es Hiram Navarro y el constructor-hacedor de los reemplazos de tan importantes partes de nuestro cuerpo humano es Hugo Corral.

Al ser autorizada la obtención de tales sustituciones corporales, los beneficiarios se tienen que trasladar a la perla tapatía en donde les entregan la donación y ahí mismo, en la clínica de la ortopedia, propiedad del bonachón y súper optimista Hugo, adorador y amante por sobre muchas cosas materiales, del famoso chile picante mexicano en todas sus presentaciones, es más, desprecia cualquier otro obsequio que le ofrezcan, a cambio de un magnifico pimiento producido casi por lo regular en toda la república mexicana. Es tan goloso para tal fruto o legumbre Corral que se ríe gustoso con el famoso habanero, chile chocolate, mira hacia arriba y demás ajillos que, en verdad, lo hacen sudar la gota fría, pero los disfruta a plenitud.

Somos muchas ya las personas que hemos resultado agraciados y beneficiados con tales prótesis, dándonos una nueva oportunidad de reiniciar nuestra antigua forma de vida, pues no es lo mismo estar postrado en una cama, silla, andador, muletas, silla de ruedas que tener libertad e independencia de moverse a nuestro entero gusto, eso es precisamente lo que nos proporciona ese emblemático artefacto y recobrar nuevamente vida como parte de nuestra sociedad. Y no vaya usted a pensar que un armazón de esos es barato, no qué va, se cotizan en miles de dólares en Norteamérica y bien cotizados euros en el continente europeo. Por lo que significan una nueva oportunidad de rehacer nuestra existencia.

Romeo Calderón cumplió con guateque su aniversario #70

Hago la relatoría como una muestra de gratitud de mi parte. Primero al ex alcalde de Huixtla 1983-1985, quien por cierto apenas el 20 de febrero cumplió 70 años y se lo celebramos con bombos y platillos, la noche del sábado 22 acompañado él por su inseparable Conchita Ayala en el salón Los Girasoles, ya que Romeo Calderón fue quien llegó a visitarme al hogar, platicó de tal oportunidad, me pidió unas copias de tres o cuatro documentos personales e inicio los trámites para la donación, misma que él se dio a la tarea de tramitar todo y hasta su obtención, dándome la magnífica noticia de la aceptación y tener que irme a la tierra natal del tequila y de la ex Miss Universo, Ximena Navarrete.

De nueva cuenta retorné a la tierra del colibrí y la legendaria piedra, en donde en el pasillo o corredor del hogar tengo que practicar arduamente, para irme adaptando y aclimatando a tal valioso bien mueble que es la prótesis en mi pierna derecha, debo decirles con honestidad que es como volver a caminar nuevamente, no es tarea fácil sino de empeño, constancia y perseverancia, en verdad de mi parte soy demasiado flojo, pero habrá de superar tan pequeño obstáculo con la gracia de Dios y el apoyo de mi familia. Para no ir tan lejos, es como tener una nueva dentadura postiza y adaptarse a sabores nuestros alimentos, claro que no es lo mismo, pero a es algo que hoy me está devolviendo a realizar poco a poco mi antiguo ritmo de vida.

Va pues mi gratitud perenne para la fundación Manos Amigas, su presidente, para el ortocista con más de 40 años fabricando prótesis y, sobre todo para el ex edil de Huixtla, que gracias a esa trilogía de personas altruistas, benévolos y generosos estoy aprendiendo a dar mis primeros pasos, ahora valiéndome de ese adelanto de la ciencia, medicina y creatividad del ser humano. Gracias pues, con mi corazón y pensamiento puesto en sus manos. Dios los bendiga junto a sus seres amados y sus actividades profesionales y universitarias.

RAPIDITAS EN CASCADA

Ni bien nos hemos repuesto de la ingrata noticia de la corona virus chino, cuando de nueva cuenta el continente africano nos envía nuevo brote de enfermedad, pues sí, una nueva epidemia que causa la muerte al ser humano en menos de 48 horas. Después del ébola, la influenza, ahora llega tal pandemia. La extraña epidemia apareció en Nigeria ¿Qué tal eso eh?

Y bueno, afirman politólogos en las redes sociales del internet que, en menos de dos meses sería detenido y extraditado por la justicia europea, creo que aún se encuentra en España, el ex presidente Peña Nieto. Que por acuerdos entre declaraciones de Lozoya (ex director de Pemex en el anterior sexenio) y, que vendría preso a México.

No creo ni dejo de creer en tanta belleza, pues según se sabe que por intermedio del ahora ex gobernador y senador MVC, hubo convenio entre EPN y AMLO. Al tomar posesión el 1º de diciembre del 2018, el tabasqueño enfático declaró que no iba a encarcelar, perseguir, ni buscar chivos expiatorios del pasado. Bueno, una cosa es prometer y otra cumplir.

Y también por medio de la autopista mundial de las comunicaciones, se dio a saber que, desde su estancia de refugiado político en Argentina, el ex presidente de Bolivia declaró la ingratitud de AMLO, en su contra al sacarlo de nuestro país, en el cual pidió asilo y enviarlo a Cuba, cuando cita Evo Morales que en las campañas del 2006 y 2012, envió miles de millones de dólares para la campaña presidencial del tabasqueño, producto de la venta de cocaína.

Al parecer ya se empezaron a hacer bolas en el gobierno federal, con dimes y diretes, ya que el mismo ideólogo y politólogo Muñoz Ledo, se deslindó de seguir participando como militante de MORENA, y fue prácticamente desechado en sus labores legislativas por órdenes del que manda desde palacio nacional, y cumplimentadas tales disposiciones por Mario Delgado. Por lo que Porfirio está acechando cual vil león de la selva política en que se desenvuelve. ¿Qué es lo que sigue?

¡Buen Día!