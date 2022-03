Letras Desnudas

Mario Caballero

Igual que las ratas

“Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, pieza clave en la “Estafa Maestra”, ofreció convertirse en testigo protegido y revelar el papel del ex Presidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del PRI.

“Fuentes del Gobierno federal confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal.

“En su primer acercamiento para iniciar la negociación de ese beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de las cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos.

“También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la “Estafa Maestra”, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público federal”.

Esos son los primeros cuatro párrafos de la nota principal que el diario Reforma publicó el día lunes 2 de noviembre y que me atreví a transcribir fielmente para dejar en toda su pureza la connotación que tiene esa noticia tanto políticamente como en el tema judicial.

Ninguno que la lea debería tomarla con ligereza porque no se trata de una noticia cualquiera, y tampoco debería tomarla como parte del discurso anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque lo robustece.

Se trata, propiamente, de una noticia que revela la oportunidad extraordinaria que tiene la Fiscalía para acercarnos a la verdad y para que se castigue a los abusivos. Porque nadie podrá negar que las acusaciones que rodean el caso de la Estafa Maestra tocan quizá el núcleo de la corrupción de la vieja hegemonía. Con ello se abre la posibilidad de conocer realmente la manera en cómo se compitieron las elecciones, la utilización de dinero público para beneficiar a ciertos candidatos y derrotar a la oposición.

Sí. Es la ocasión perfecta para saber sobre el curso del dinero ilegal que se usó para financiar las campañas políticas del PRI, pero que, de acuerdo a la revelación reciente, también pasó por muchas manos y que un poco de éste se quedó en los bolsillos de muchos de los involucrados. Corrupción electoral, administrativa y política, es el fondo del asunto.

Si de por sí la investigación periodística que reveló este caso de corrupción nos permitió conocer el nivel de las complicidades que hay en el gobierno federal, las declaraciones que podría rendir Emilio Zebadúa a las autoridades acerca de los implicados y la trama del asunto sacudirán sin duda las estructuras del poder en el país.

Este caso se parece mucho al de Emilio Lozoya. No sólo por la gravedad de los cargos y la enormidad de su impacto, también por la disposición de uno de los implicados para colaborar con la Fiscalía y aportar elementos que muestren la red de corrupción en la que –según Zebadúa- también fue partícipe el expresidente Peña Nieto.

Insisto en que el gobierno autonombrado como la Cuarta Transformación tiene en este caso una oportunidad inigualable y una prueba fundamental en la lucha contra la corrupción. ¿Pasará la prueba? ¿Marcará un cambio histórico el caso del ex Oficial Mayor? Ojalá así sea para bien del país.

PON TUS BARBAS A REMOJAR

Por otro lado, no sorprende que Emilio Zebadúa esté dispuesto a declarar en contra de su ex jefa y que hasta se haya atrevido a poner el dedo en el expresidente Peña. Así ha sido, así es y de seguro así seguirá siendo: un traidor que, al igual que las ratas, es el primero en abandonar el barco cuando se hunde.

La pregunta es: si Zebadúa fue capaz de apuñalar por la espalda a dos peces gordos de la administración pasada, ¿qué esperanza tienen los pececillos que de alguna forma intervinieron en la estafa?

Dice el viejo apotegma: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Es cuestión de tiempo para que el ex Oficial Mayor comience a señalar a los alcaldes, diputados locales y federales, secretarios de Estado, etcétera, con los que tuvo tratos en Chiapas. Como Ezequiel Orduña Morga y Navor Ballinas, dos casos muy especiales.

El primero de ellos fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas. Una investigación descubrió que Ezequiel Orduña había realizado un pago a la Universidad Autónoma de Chiapas por 28 millones 721 mil 300 pesos, de un contrato de trabajo que amparaba un monto total de 53 millones 102 mil 260 pesos. El trabajo para el que fue contratada la universidad consistía en la formación de comités comunitarios e identificar las demarcaciones en pobreza prioritarias, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa emblema del gobierno de Peña Nieto.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que la Unach no creó los comités y que Orduña Morga había depositado los 28 millones de pesos en cinco cuentas bancarias a nombre de mencionada institución educativa.

Por tal situación, un juez condenó al ex delegado de Sedesol a cinco meses y 29 días de prisión y al pago de una multa de 6 mil 759 pesos, pero Ezequiel Orduña negoció un procedimiento abreviado con la FGR y se declaró culpable a cambio de no pisar la cárcel y sólo pagar una multa de 12 mil 222 pesos. Pero seguramente ese no fue el único caso en el que colaboró, ya lo dirá Zebadúa.

Actualmente, Ezequiel Orduña está buscando la candidatura por la presidencia municipal de Tapachula, municipio que gobernó hace algunos años con los peores resultados.

El caso de Navor Ballinas es muy peculiar. Nunca ha sido requerido por las autoridades, pero su participación en la Estafa Maestra es evidente y está comprobada a través de diversas auditorías practicadas a su gestión como rector de la Universidad Politécnica de Chiapas.

Se estima que en los 6 contratos que la UPCh firmó con Sedesol y Sedatu, Ballinas pudo haberse embolsado alrededor de 156 millones 550 mil pesos, producto de la triangulación de recursos públicos. O, al menos, quedarse con una parte del botín y haber repartido lo demás.

Cito un ejemplo: De los 400 millones de pesos que la universidad recibió bajo los convenios 710.33901.13/2015 y 710.33901.14/2015, por los que se comprometía a la realización de los trabajos de supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios del Estado de México, también como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Ballinas había pagado 278.4 millones de pesos a una empresa que subcontrató por adjudicación directa y el resto, 121.6 millones, nunca los comprobó.

CASTIGO PARA LOS CULPABLES

Es necesario exigir un proceso irreprochable que llegue al fondo de la cuestión. Emilio Zebadúa tiene mucho que decir y hay muchos que merecen ser castigados. Porque el dinero que fue ilegalmente sustraído para beneficio de unos cuantos y que pudieron servir para mejorar la calidad de vida de miles de mexicanos en indefensión, en situación de pobreza, de hambre, sin hogar, no puede repararse pagando una multa de 12 mil pesos y mucho menos quedar impune.

Ya abundaremos. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com