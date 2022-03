#HASHTAG DE LA SEMANA

#IMPEACHMENT INCLUYENDO AL PRESIDENTE. Recogido en la constitución estadounidense, el impeachment designa al proceso de separar del cargo a altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente, por haber cometido delitos penales. La potestad para presentar cargos reside exclusivamente en la Cámara de Representantes, mientras que sólo al Senado le corresponde la función de juzgar un caso de impeachment. Viene a cuento este asunto, porque está en marcha el proceso que tiene sentado en el banquillo de los acusados, al presidente de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos de América. En estos días se está desahogando el proceso de Donald Trump. ¿Algún día las cámaras de representantes en México, se atreverían a romper este paradigma, para poner a expresidentes de la república en el banquillo de los acusados por la violación al régimen legal? Saqueo a la nación. Omisión en materia de seguridad. ¿La cámara de diputados o de senadores pondría a un presidente en funciones bajo este sistema del impeachment, por la violación al artículo 14 constitucional en materia de extinción de dominio? Por supuesto que no. La historia puede confirmar que esto no se ha dado, ni se dará en mucho tiempo en el país. En el momento en que alguien propusiera este proceso político se aplicaría el “mayoriteo”, para desechar la solicitud. Este tipo de procesos son los que garantizan el ejercicio de los pesos y contrapesos, pero en los Estados Unidos. México es otra historia.

#SE PREPARA ACUERDO CNTE-SNTE ELECCION ACORDADA. Como en los viejos tiempos ya se habla de que tanto Pedro Gómez Bahamaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Alfonso Cepeda Salas de la dirigencia del Sindicato más grande de América, el SNTE fundado en 1943, presuntamente han iniciado pláticas para una elección acordada. Ante el inminente relevo de la dirigencia de Sección 40 de Chiapas. y próximamente del comité ejecutivo nacional, están pactando una transición sin mayores problemas, con una sola planilla. Si avanzan las conversaciones, y se da la posibilidad del reparto adecuado de las carteras del Comité Seccional de la Cuarenta, este sería el mensaje para el cambio nacional. Desde Chiapas se observa que se está preparando el laboratorio que podría dar un giro importante al relevo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y una sorpresa para el equipo de operadores de la Maestra Elba Esther Gordillo. Veremos. Por lo pronto Paulino Canul ya debe comenzar por olvidarse de “su negocio personal” llamado Sección 40. Eso si como el jibarito, se irá pronto, pero loco de contento, con su cargamento para su Mérida querida. Esto se dice, tiene que resolverse pronto, máximo unos 60 días.

#PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. En gran medida la suerte del sistema político estatal, como a nivel nacional, depende del financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, este tema sigue pendiente a nivel federal y estatal, ya que existe la propuesta para que se reduzcan las prerrogativas, lo que traería como consecuencia que en el futuro se pudiera descubrir la presencia de dinero no tan lícito en las campañas de los candidatos a un cargo de representación popular. Por lo pronto el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se encuentra entrampado, porque sigue esperando la liberación de estas disposiciones y sobre todo del dinero que tendrá que entregar a los partidos políticos, que ya comienzan a presionar. ¿Cómo se va a repartir la rebanada del pastel es la interrogante?

#PIERDE EL VALOR DEL SILENCIO CON LA EDAD TIO PATRO. No cabe duda que en el transcurso del tiempo y después de su importante paso por el poder político en este país, Patrocinio González en su deseo por cambiar la ruta de su trascendencia vital, ha perdido con la edad hasta el valor del silencio. Como si fuera burro en primavera anda repartiendo a diestra y siniestra, tratando con esto de construir una figura de “persona polémica, valorada y analizada”. En el último de los casos, es probable que, por esa razón, uno de sus asesores más cercanos sea precisamente un psicólogo. Antes fue Manuel Camacho su referente para la controversia, ahora le siguen “Roger Grajales el que se enriqueció con Pablo Salazar”, “Juan Lara un borrachín”, “Federico Falconí de carácter de la chingada”, “chusito Cancino no quiso”, por esa razón no fueron gobernadores. Por lo visto ahora es importante entrevistarlo, ya que se le puede agarrar en oferta, y lograr este tipo de apreciaciones sobre quienes fueron sus colaboradores más cercanos. Se salvo de milagro el colega Higinio García, quien fuera responsable del área de comunicación, o se lo estará reservando para la próxima. De cualquier forma, es todo un actor político, que tiene muchas cosas que contar sobre Chiapas y el país en pleno siglo XXI.

#POLEMICA SOBRE EL ABORTO. Mucha polémica a pesar haber sido tan discutido, viene provocando en el Congreso del Estado, el tema del aborto. Por lo pronto, Los diputados y diputadas que representan a los chiapanecos y chiapanecas en el Congreso del estado, deben tomar en cuenta que hay una gran diferencia entre legislar con artículos que, con versículos, planteó Adriana Bustamante Castellanos, integrante de la LXVII Legislatura. Bustamante Grajales dio a conocer que los diputados que integran la LXVII Legislatura son libres de expresar sus opiniones y de representar las ideas de la ciudadanía que los llevó a ocupar un escaño en el Congreso local, pero para ello, destacó que es importante diferenciar entre la laicidad y la devoción. Tras preguntarle sobre el “voto católico” que promueve Janette Ovado Reazola, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la LXVII Legislatura, refirió que la diputada de Acción Nacional es libre de expresar sus ideas como se le venga en gana, pero tomando en cuenta lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que nada ni nadie puede estar encima de lo que dicen las leyes. “Cada quien es libre de expresar sus ideas, realmente nosotros estamos aquí representando a la población que votó por nosotros… es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre la Biblia y la Constitución, entre los artículos y los versículos, y que estamos hablando aquí de derechos”. Si la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas consideran que el aborto debe despenalizarse en Chiapas, el Congreso del Estado se apegará a lo que decida la población, consideró Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la Mesa Directiva. La diputada local del Partido del Trabajo (PT), dio a conocer que la agenda legislativa 2020 tomará en cuenta las iniciativas de la despenalización de la interrupción del embarazo, así como la del derecho a la identidad de género, que durante el 2019 no fueron analizadas en lo general. “Veremos si realmente tienen el consenso necesario, si los tomaremos en cuenta”. En fin, que la controversia está en su máxima expresión entre puntos de vista personales y las creencias religiosas.

#LOS OTRO SDATOS DE LSULTAN. Como si se tratara del “humor social” concepto que inventara Enrique Peña Nieto, el estimado “Sultán”, Carlos Morales asegura que los “numerosos delitos que se cometen en Tuxtla Gutiérrez” son producto de este y que lo inventan los medios de comunicación. Es probable que estaba declarando sobre la “seguridad de la ciudad capital”, cuando estaban asaltando el negocio de carnes asadas “Las Pampas”. Con este cuento que convenzan a los afectados, sobre todo a aquellos que han sido afectados en su vida, integridad y patrimonio. Suerte que tiene el “sultán”, de que en México no exista el famoso impeachment, no cabe duda que está en otra realidad. Esa bendita cannabis con la que se doran la píldora los políticos, es peor que la yerba.