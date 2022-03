Asesoría Legal

Implementar Mercadotecnia En Negocios Nacionales E Internacionales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Se tratar de no perjudicar a los inversionistas extranjeros ni a las empresas de México permitiendo que cierren sus puertas, las empresas extranjeras vienen a México y se asientan, le dan trabajo a mucha gente pero lamentablemente al parecer entorpecen intereses personales y particulares del actual gobierno federal, se trata de implementar mejores estrategias mercadológicas para que también otra de las empresas más poderosas del país no cierren sus puertas como es Sanborns entre otros, mucha gente depende de un solo trabajo, familias enteras, se trata de producir, de tener activa la economía los 365 días del año, México no puede cerrarle las puertas a nadie, el Presidente López Obrador es un empleado de gobierno porque representa los intereses de México, pero López Obrador no es México, no le están saliendo nada bien las cosas a la 4T, dice el presidente que no le interesan los negocios privados, pero tampoco al pueblo mexicano le interesa convertirse en un Venezuela, se está viendo, el actuar es muy socialista y eso no ayuda en nada a México, de hecho, yo soy columnista de un medio de comunicación de España, y he comentado a esos medios que para invertir en México se debe obtener la autorización de la Secretaría de Economía mediante la inscripción de sus documentos constitutivos en el Registro Público de Comercio de cierta determinada empresa extranjera, se debe también protocolizar ante Fedatario los documentos constitutivos y la autorización, de hecho, por regla general y de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Inversión Extranjera, las personas físicas o morales extranjeras podrán participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, siempre que dichas sociedades no realicen las actividades reservadas para sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros, en caso de actividades con regulación específica, deberán sujetarse a los límites establecidos, o en su caso obtener resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, lo importante es facilitar los requisitos y ayudar para que las empresas extranjeras se asienten en México y recibirlos de la mejor manera facilitando todo para que puedan operar sin problema alguno, sin embargo, por la pandemia cientos de empresas han cerrado en todo México, las empresas que trabajan mediante aplicaciones que son ventas por internet se han estabilizado, las que no, cierran, lo mismo pasa con los pequeños negocios, cierran sus cortinas por falta de clientes, los restaurantes solo sacan para darle vuelta al dinero y pagar empleados y volver a invertir, esto, va arreciar más en estas fechas porque se avecina el rebrote y el país regresará al semáforo rojo, de hecho, nunca debió haber cambiado de color, lo que debió haber cambiado es la estrategia de vender, de apoyarse mutuamente entre gobierno y pueblo, no soy de ningún partido político, pero, en los tiempos del PRI esto no había pasado jamás, las empresas que han cerrado no les conviene tener abierto porque el SAT no les perdona absolutamente nada, para el actual gobierno solo le importa que todos paguen sus impuestos, a gobierno federal no le importa si viven o mueren, si abren o cierran sus empresas o negocios, y claro lo dejó López Obrador que poco le importó que una empresa extranjera se haya ido, como esa empresa otras más podrían irse, lo importante es no cerrar fuentes de empleo, agradecido debería estar porque empresas extranjeras ponen sus ojos en México, lo que se debe hacer es implementar la mejor mercadotecnia, se acerca nuevamente los focos rojos entonces es cuando se debe estar preparado, Gobierno federal debe otorgar facilidades a empresas nacionales y extranjeras, las diversas dependencias gubernamentales que cedan un poco, capacitar a las y los empresarios del país para que no los vuelva a tomar desprevenidos este rebrote.