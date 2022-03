Asesoría Legal

Importancia Del Subsidio En Transporte Público

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los transportistas con placas federales por décadas han realizado peticiones y peticiones de subsidio, así como los concesionarios y permisionarios estatales has solicitado incrementos a la tarifa y no le es autorizada ninguno de sus puntos expuestos a las diversas autoridades, lo cierto es, que ni las mismas autoridades del Transporte y Movilidad saben cómo bajar los recursos federales para poder ayudar y auxiliar a los transportistas que tanta ayuda necesitan para que sus empresas se fortalezcan, 3 puntos claves son para que los transportistas del país vuelvan a ser los mismos de antes, incluso, mas fortalecidos y son los siguientes, PUNTO UNO: Retirar todas las unidades piratas que anden circulando de forma ilegal robando el pasaje a las empresas del transporte legalmente establecidas, las cuales son las que pagan impuestos para que este país tenga economía y haya dinero para pagar salarios de funcionarios y empleados federales, estatales y municipales, para que haya inversión en el país y un mejor desarrollo, un Estudio Técnico Privado podría llegar a detectar por qué una empresa podría irse a la quiebra, los fundamentos podría ser la invasión de rutas por el pirataje que circula y es denominado en algunos Estados “Tolerados”, el cual, esta ultima palabra no existe en Ley alguna en todo lo largo y ancho del país, mucho menos debe existir en ningún contrato ni compromiso entre gobiernos estatales y autodenominados transportistas, ya que es darle un duro golpe a la economía del país, PUNTO DOS: Que todos los transportistas tengan subsidio de forma mensual, ya que la economía de los transportistas de todo el país se encuentra fracturada, un transportista denominado taxista, combis o vagonetas, microbuses y camiones en general de pasajeros, de carga y turismo no puede solicitar unidad nueva debido a que lo que se percibe como socio o directivo de alguna empresa del transporte no tiene garantía, ya que los pasajeros son el aval para poder adquirir cualquier crédito, o bien, recibir subsidio de forma mensual podría entonces garantizar el pago de las letras, el mismo Estudio Técnico Privado podría ser presentado no solo ante las autoridades Estatales y Federales, sino también ante las diversas empresas que venden unidades de pasajeros en donde los mismos números y resultado del Estudio Técnico Privado indique que si existirán las condiciones para poder renovar parque vehicular y pagarlos a tiempo, en esto, Gobierno Federal debe intervenir para que los usuarios tengan mejores condiciones en el transporte público y entonces comprometerse con una buena y excelente Movilidad, es Gobierno del Estado y el Federal los que deben también sostener de forma inmediata reuniones con empresarios del transporte público para que reciban subsidio para mantenimiento de terminales, que los usuarios gocen de unas buenas instalaciones, ya que eso habla mucho no solo de los transportistas sino también de gobierno, pero debe ser un gobierno totalmente comprometido, y es que mucha gente cree que las terminales son propiedad del gobierno, y no es así, son propiedad de los mismos transportistas que apuestan sus inversiones en la construcción de terminales y su mantenimiento, pero muchas están deterioradas porque la economía del transportista ya no da para el mantenimiento de las terminales y es importante por ello el subsidio para esos dos segmentos en materia del transporte, gobierno debe invertir en lo que mueve al mundo entero, LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE, no hay que dejar morir solos a los transportistas de pasajeros, carga y turismo, es tomar inmediatamente decisiones para volver a tomar el control que antes se tenía, PUNTO NUMERO TRES: El Lic. Julio Cesar Zamudio, Empresario y Columnista Internacional en medios de comunicación, presentará una iniciativa de Ley de Subsidio al Transporte Público, el cual estará compuesto por 192 artículos, tendrá vigencia para todo el país, y solo entra la modalidad Terrestre (pasajeros, carga y turismo), en reuniones con diversas autoridades se ha llevado a cabo pláticas donde se indica que podría extinguirse el descuento a estudiantes de todo el país, puesto que ellos reciben dos beneficios, el primero es “Jóvenes construyendo el futuro” y “descuento en transporte público”, dicha extinción podría hacerse efectiva dentro de la mencionada iniciativa de Ley, a cambio, se pediría que los Gobiernos Estatales otorguen subsidio a los estudiantes para que al subir a cualquier unidad de transporte público paguen su pasaje completo, el decreto es de Ley, y de ser aprobado y exhibido en el Diario Oficial de la Federación, que entre en vigor a partir del primero de enero del año 2021, esto, es en respuesta a tantas y tantas negativas de los Gobiernos Estatales como del mismo Gobierno Federal por décadas, hay que reconocer que existen transportistas en algunos Estados que tienen miedo a mandar a realizar algún Estudio Técnico Privado para sustentar y fundamentar sus peticiones, tienen temor a sus Gobiernos, prefieren cerrar sus puertas como empresa que pelear no solo por sus intereses sino también por el de sus compañeros socios y socias, y no me refiero a pelear con manifestaciones, no, no me refiero a ello, me refiero a pelear inteligentemente y de forma estratégica con Estudios Técnicos para demostrar la veracidad de sus palabras, trabajo de campo bien realizado, procesado y listo para presentarlo no a las autoridades locales, sino a las más altas autoridades después del Gobernador de cada Estado, no entiendo porque muchos transportistas siguen a los políticos pensando que ellos beneficiaran a sus empresas con subsidio o algo similar, mas no es así, los políticos son solo eso, políticos, mas no son conocedores de la materia del transporte, como tampoco les interesa aprobar ninguna ley de subsidio, porque de interesarles, ya lo hubieran hecho desde hace muchas décadas, porque entonces Mercadotecnia de México, propiedad del

Lic. Julio César Zamudio creará, sustentará y fundamentará dicha iniciativa de Ley? Es hasta este momento la única persona y empresa que creará dicha iniciativa a nivel nacional bajo Estudios Técnicos al transporte público y son los que de enero y febrero encabecen dicha iniciativa de Ley, la respuesta de varios Gobiernos es de que no pueden apoyar a ninguna empresa privada del transporte, mas sin embargo, los someten a que respeten el descuento a estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados, incluso, en algunos Estados, el discapacitado y los senectos no pagan pasaje, solo presentan su credencial como tal y tienen servicio gratuito de transporte, mas sin embargo, el gobierno solo piensa en que saldría beneficiado el mismo gobierno, porque al presionar a los transportistas a respetar dichos convenios entre gobierno y estudiantes es gobierno quien sale beneficiado electoralmente, mientras los transportistas se ven seriamente afectados en su economía, dentro de los 192 artículos también se contempla la eliminación de todo convenio o tratado realizado por gobiernos y pocos socios transportistas de años atrás acerca del descuento a estudiantes, y es que muy seguramente quienes pactaron esos convenios no respetan el descuento total de los estudiantes, solo una parte, mientras que otros transportistas son sometidos en contra de su propia voluntad a respetar el descuento a estudiantes no solo entre semana, sino los 365 días del año, los transportistas que se han visto beneficiados son aquellos que en su momento y años atrás por su propia voluntad e iniciativa mandaron a hacer sus Estudios Técnicos de forma privada y no solo han alcanzado los beneficios del subsidio, sino otros beneficios también, ya que los Estudios se presentan a empresas gigantes de consumo masivo con quienes hacen ciertos lazos, las carreteras donde pasan las unidades se exhiben para que sean reparadas, esto, ha sido de los resultados en los mismos Estudios, mas sin embargo, cuando gobierno manda a hacer algún Estudio Técnico es mas que obvio que no tiene costo, pero tampoco beneficia a ningún transportista, sino por el contrario, les piden que primero arreglen sus unidades, que les pongan cámaras de videovigilancia y muchas cosas mas que no son posibles por el alto costo, mas con el subsidio todo es posible, la pregunta es, ¿defender sus propios intereses o someterse a lo que diga el gobierno?, los funcionarios de gobierno de los tres niveles son nuestros empleados y hay que tratarlos como tal, ellos no nos están haciendo ningún favor, los funcionarios y empleados tragan gracias a que hay empresarios con carácter y una tenacidad enorme que persiguen de cumplir sus metas como grandes empresarios, de igual manera hay comerciantes que defienden sus intereses y por lo mismo los mismos gobiernos los respetan, no hay que estar sometido a lo que digan los funcionarios ni los gobernantes, sino, que ellos se sometan a la voluntad de los empresarios y comerciantes porque son los que pagan los impuestos que son recaudados por el SAT, aquí simplemente hay que implementar una muy buena estrategia de como lograr y conseguir las metas deseadas todo en base a la inteligencia y no a la fuerza bruta, ningún empresario transportista debe ser sometido, acosado, chantajeado ni amenazado por ningún autoridad.