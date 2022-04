Asesoría Legal

Imposible regresar a clases

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

¿Quién le dijo al titular de la SEP que los escolares podrían regresar a clases en enero? Creo que no sabe las consecuencias de salud y legales que se avecinan si llegara a autorizar realmente que los estudiantes regresen a clases como si ya se hubiera descubierto el medicamento correcto para vacunar a millones de mexicanos para que se recuperen y otros para que no se contagien, el hecho que haya una vacuna contra el Covid y eso tendría que ser la respaldada por la Organización Mundial de la Salud aun y con eso no quiere decir que los demás no se van a contagiar, tan solo en la Ciudad de México muchísima gente es inconsciente porque no usa el cubre bocas, poco les importa su vida cuan menos la de los demás, no hay un respaldo real que indique que los jóvenes pueden regresar a clases, es absurdo realmente porque México no está tomando en serio las consecuencias del Covid, como siempre lo he dicho, la gente ignorante es la que dice que no cree en el coronavirus, o piensan que porque algunos se han enfermado y se han medio recuperado en casa no quiere decir que no se van a volver a enfermar de Covid, han de creer que es como la viruela que si ya te dio no te volverá a dar, el Covid es totalmente distinto, estaría la SEP poniendo en riesgo a millones de jóvenes y exponiéndolos a que se enfermen, lo más curioso es que ningún padre de familia se ha inconformado y creo van a ver su realidad cuando eso pase entonces no harán nada al respecto porque la cantidad se duplicará con la enfermedad entre los jóvenes, es muy probable que el gobierno no haya hecho un sondeo de que si hay personas enfermas en los Estados que dicen que está en semáforo verde porque si lo hubieran hecho entonces se darían cuenta que hay personas enfermas en sus casas y que por temor a que los maten en los IMSS no quieren decir nada y ni siquiera se quieren parar por los hospitales porque temen que ya no vuelvan a salir de ahí vivos, es imposible siquiera acercarse a recibir asesoría pedagógica y socioemocional a través de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), en otros Estados la SEP quiere que los padres redacten una carta donde se hacen responsables de lo que les pase a sus hijos y de que tienen interés de que participen en las clases, en pocas palabras al gobierno no se le puede demandar ni hacer absolutamente nada porque son los padres los responsables, con esto, doy a entender que ni el gobierno siquiera está seguro que los estudiantes estarán bien en las aulas, la pregunta es, ¿Por qué existen Estados en semáforo amarillo y verde? ¿Acaso ya no hay ningún infectado ni tampoco enfermo? ¿Qué tan seguro es esto?, la SEP indica que Chiapas, Veracruz y Campeche están en semáforo verde, pero, qué pena decir que Veracruz no se encuentra en semáforo verde, aún hay personas infectadas, México no tiene la vacuna comprada para decir que se le pondrán la vacuna a los mexicanos y mexicanas y que están seguros, son muchos factores, el hecho que una persona se vacune supuestamente contra el Covid no quiere decir que ya está sano, ni siquiera son vacunas respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, además, Coatzacoalcos y Orizaba (Estado de Veracruz) aún tienen pacientes con Covid en sus hospitales regionales, y no solo eso, el alcalde de Coatzacoalcos dio su tercer informe de labores de forma virtual donde la misma Rocío Nashle fue invitada especial en su tercer informe de labores del mencionado presidente el pasado viernes 11 de diciembre, eso no hace a un Estado estar en semáforo verde, que raro tomar ese tipo de decisiones y bien equivocadas, de hecho, en Veracruz hay ladrones de medicamentos, el Estado de Veracruz tiene todos los males, ante esta pandemia a varios municipios los dejan sin agua, y es que, sin agua la gente no puede ni lavarse las manos por tocar dinero infectado, o productos que compran para su consumo, esto, no es estar en semáforo verde, Veracruz tiene más de 41 mil contagiados de Coronavirus, no pueden decretar a un Estado con personas infectadas con semáforo verde, la gente común no entiende aun que es semáforo naranja ni que es semáforo verde, la gente cree que en semáforo verde ya pueden hacer sus reuniones, mandar a sus hijos a clases, andar sin cubre bocas, no usar antibacterial, en fin, están muy equivocados, ningún Estado debería estar en semáforo verde ni naranja, pero, antes de decir los colores primero deben informarle a la gente por los medios de comunicación a que se refieren los colores, la Ciudad de México completa no debe estar ni una colonia en semáforo naranja, completita debe ser roja porque es la zona de mayor contagios, no deberían haber actividades de bares y los hay, de hecho, las tres ciudades principales del país tienen bares abiertos, de hecho hay enfermeras y enfermeros que lucha por quitarse el Covid, hay dependencias que no trabajan todos los días de la semana y solo trabajan dos días a la semana precisamente por el Covid, hay personas que no tiene los síntomas del Covid y creen que no son portadores del Covid, hay muchísima gente que a diario viaja y son portadores de Covid, en las terminales de autobuses y aéreas hay una medición muy pobre que solo es tomar la temperatura y ponerles gel de dudosa calidad a los pasajeros en las manos y con eso basta y sobra para que viajes y puedas contagiar a los demás, sin embargo, los transportistas no respetan la sana distancia ni tampoco el uso de cubre bocas al interior de los autobuses o aeropuertos, porque venden todos los boletos de los autobuses, las terminales se ven abarrotadas de pasajeros, lo que los transportistas quieren es dinero, total, ellos no viajan en sus unidades, pero los pasajeros que forzosamente tienen que usar el transporte público están expuestos a contagiarse porque realmente no respetan los protocolos de sanidad, es por todo esto que los jóvenes no pueden regresar aun a las aulas, se va a multiplicar los casos de Covid y el hecho que una persona esté joven no quiere decir que no se va a infectar.