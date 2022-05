Puntos Fiscales

Impuesto sobre plataformas digitales

José Luis León Robles

Pasando a nuestro tema del día de hoy por demás trascendental en nuestra actual economía que desgraciadamente se está observando en nuestros bolsillos y es que ante esta pandemia es necesario realizar compras en línea, pero veremos en esta columna que tan afectados salimos con estos nuevos impuestos, las plataformas digitales en México ya están cobrando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todas las transacciones que se hagan a través de ellas, lo que podría significar mayores costos para los consumidores y que éstos tengan que elegir con cuáles se quedan, algo muy lamentable en esta situación y momento en el que estamos ya que esta medida, entre otras que impactan a la economía digital, fue establecida en las modificaciones fiscales aprobadas para este año por los legisladores, quienes dieron seis meses a las empresas del sector para adaptarse y cumplir, y es que con lo aprobado, ahora estas empresas digitales deberán darse de alta en un padrón simplificado ante el Servicio de Administración Tributaria y cobrar IVA en sus servicios, según el gobierno no debe significar un aumento en el precio final del producto pero para Alberto Arellano, gerente de Investigación de Telecomunicaciones para IDC México, esta medida significa un aumento en el precio de los servicios, dependiendo de la compañía. Los consumidores comenzaron a preocuparse por este tema cuando Netflix avisó el aumento de sus tarifas para incluir el 16% de IVA. En cambio, Amazon indicó que su servicio Prime se mantiene igual porque desde que fue lanzado ya incluía el impuesto. Esto provocará varias reacciones en cadena en los consumidores finales, ya que es obvio que a lo mejor si tenían contratado el servicio más caro, deciden pasar al intermedio o si tienen tres o más contratadas deciden quedarse con un grupo menor, lo que también incide en los proveedores de dichas plataformas, al disminuir los ingresos por el servicio prestado. Lo lastimoso y algo que enoja mucho es que con bombos y platillos el actual gobierno que encabeza la 4 T había dicho que no iba a ver aumentos de impuestos y pacatélas, que nos viene esto, muchos usuarios preguntaron si iba a ser posible acreditar dicho ante ello el Sistema de Administración Tributaria ya se pronunció al respecto al señalar que este gravamen no es acreditable en las declaraciones fiscales IVA como saldo a favor en sus declaraciones fiscales. Así es la respuesta de la autoridad fiscalizadora, contundente y sin sentimientos, esto en su momento fue corroborado con prestigiados fiscalistas que señalaron que en la mayoría de los casos no va hacer acreditable ya que el IVA que bajo las reglas no está relacionado con actividades de los consumidores que pudieran considerarse esenciales o indispensable para la actividad económica de los mismos, sin embargo deja una pequeña luz de esperanza al señalar que debe analizarse cada caso en particular, pero en la mayoría no será posible. Y es que ante tales señalamientos los funcionarios de hacienda han puesto ejemplos como la plataforma Uber en el que el IVA no será pagado por los usuarios finales, pero sí por sus socios conductores, pero volvemos a lo mismo usted cree que será los socios conductores de UBER que lo paguen, claro que no, será siempre el cliente final en el aumento de las tarifas, hoy con este nuevo impuesto no hemos podido utilizar dichas plataformas como un medio de comercio emergente por el aumento en el precio de los servicios, hay otros que se verán aún más impactados como las plataformas para educación en línea. Queda muy claro entonces distinguido lector que una cosa es lo que el gobierno menciona en sus comunicados y la otra en la que ejerce sus facultades, hay nuevos impuestos aunque se diga lo contrario, y es que el precio siempre se va a transferías a los consumidores, pensar que algunos prestadores de servicios decidan absorber el impuesto para no afectar su crecimiento es algo así como pensar que por estar pandemia el gobierno federal va a apoyar el sector productivo, lo cierto es que las plataformas relacionadas con el comercio electrónico aplican no solo el impuesto al valor agregado, sino también se realiza la retención del impuesto sobre la renta, usted es el mejor testigo de lo que realmente acontece en nuestro entorno, estamos en el tiempo de no quejarnos y actuar con el único poder que tenemos como ciudadanos y ese poder es el derecho al voto.