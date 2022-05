Asesoría Legal

Incrementaría riesgo de Covid en clases presenciales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Como que no le cae el 20 al Titular de la SEP, para empezar, no pueden tomar decisiones de mandar a los niños y niñas a clases presenciales porque el riesgo de COVID va incrementar, el Gobierno Federal no toma en serio la pandemia, y lejos de eso, la SEP cree que con mandar a los niños y niñas a clases ya con eso se avanza para salir de la confinación, no, no es así, no sería correcto que a las niñas y niños regresen a clases, si en un salón de clases hay 50 niños ¿Cómo le van hacer para que tengan 2 metros de distancia uno de otro?, no creo conveniente que regresen a clases, los políticos no saben nada de educación, que van a saber si son únicamente políticos y algunos cuando estudiaron y se graduaron eran unos porros estudiantiles en sus tiempos, ¿Qué van a saber entonces? Es incorrecta la decisión de la SEP el decir que regresaran a clases presenciales los Estados que están en semáforo verde, nadie, absolutamente nadie puede regresar a clases presenciales porque de su foquito verde va a pasar a rojo con el incremento de COVID entre alumnos, y los alumnos que no tengan COVID se contagiarán en clases y de su escuela lo llevarán a su casa y contagiaran a sus padres, abuelos, tíos, etcétera, no pueden hacer firmar a los padres que ellos se responsabilizan si sus hijos e hijas se contagian, el gobierno no tendría entonces culpa si los alumnos y alumnas se contagian, ni siquiera han vacunado a la cuarta parte de la población mexicana como para decir que ya pueden regresar a clases, aun y ya hayan vacunado a la población mexicana en general en cierto determinado tiempo no pueden todavía tomar la decisión de decir que ya están fuera de peligro, lo que sigue después de la vacuna es el monitoreo de la vacuna para ver las reacciones secundarias, primero es la salud de los niños y niñas y jóvenes en general desde la primaria hasta la universidad, padres, no arriesguen a sus hijas e hijos a ir a clases presenciales porque si no van a lamentar la situación más tarde, si en verdad aman a sus hijos sigan sus clases en línea, tal vez es más estresante las clases en línea que las presenciales, pero va ser más peor si los mandan a clases presenciales y se contagian y de paso los contagian a ustedes, el semáforo verde no lo hay ni existe en ningún Estado del país, mientras haya un infectado en un Estado no se puede decir que el Estado está en semáforo verde, no puede la SEP arriesgar a millones de niñas y niños y pensar de forma desconsiderada que como si nada pueden regresar, de igual manera no puede decir que usan gel y cubre bocas con eso pueden regresar, una clase de 50 niños podría afectar a más de 850 personas, para regresarlos a clases presenciales se necesita no tener un solo infectado de COVID en todo el país, con uno solo que hubo se extendió en todo el mundo, no todo y todas las mexicanas piensan en ponerse una inyección porque no les gusta las inyecciones, incluso, hay personas que son positivas y no lo saben porque no tienen los síntomas, son las personas que por lo regular no creen en el COVID piensan que el gobierno les ha mentido siempre, hay que analizar que las niñas y niños no viven en burbujas, ellas y los docentes conviven con sus propias familias, por ejemplo, de 20 estudiantes que acudirían a las aulas vienen de una familia que tienen dos adultos y 2 hijos, o un adulto y 2 hijos, entonces, se expondría a cerca de 80 personas en el primer día aproximadamente, en México hay muchas madres solteras, las cuales trabajan para poder mantener a sus hijos e hijas y por lo regular tienen 2 hijos, sin embargo, en otras familias, no solo hay madre soltera, hay también abuelas y abuelos así como primos, dentro de los niveles socio económicos en el país el cual se divide en tres, Alto, Medio y Bajo, en el nivel alto viven dos adultos y un hijo, en el nivel medio viven dos adultos y 2 hijos, pero, en el nivel bajo viven dos adultos y 5 hijos, o, dos adultos y 4 hijos, por lo tanto, cada hijo que acudiría a la escuela expondría a su propia familia, vecinos y con los que conviva, no hay realmente una metodología correcta y adecuada para que los niños y niñas acudan a clases presenciales, el decir que los padres firmen que bajo su responsabilidad acudirán a clases eso no es una metodología correcta, probablemente hay opiniones divididas al respecto, ya que los padres ya se estresaron de las clases en línea con sus hijas e hijos, los padres la tienen que hacer de sus maestras o maestros teniendo clases en línea, pero, lo que se debe tener es paciencia si en verdad se ama a los hijos, sin embargo, hay quienes tienen 3 hijos y con los tres hay que estar de clases en línea, la gran pregunta es, ¿si una familia solo tiene un equipo de cómputo, como le harán los otros 2 para estudiar? En eso no se pensó tampoco, sin embargo, los padres son los que tienen que sacar el trabajo de los maestros, con las clases en línea hay muchas dudas al respecto porque hay muchos padres que debido a su baja escolaridad hay cosas que ni entienden y tienen que recurrir al Google inmediatamente, por ambos lados es todo un show, sin embargo, por el lado de las clases presenciales los niños y niñas corren el riesgo de infectarse, hay que pensar en los escenarios donde se consideran riesgos muchísimo antes de que sucedan, las escuelas particulares por su lado hacen su agosto, ya que cobran también las vacaciones, cosa que no debería ser ya que no prestan el servicio en vacaciones, es un robo lo que las escuelas particulares a nivel nacional hacen, se debe sancionar a las escuelas particulares por ello, por otro lado, Gobierno debe dar un incentivo a los padres que colaboran en sus clases con sus hijos ya que ellos son quienes realmente hacen el trabajo de los maestros y maestras, estos últimos cobran su dinero y los alumnos si entendieron o no entendieron poco les importa eso, hay maestros y maestras que ni deberían dar clases debido a que les han hecho bulling a sus alumnos en plenas clases en línea, la cuestión es que es muy peligroso que las niñas y niños regresen a clases presenciales en los Estados llamados semáforo verde, el semáforo verde no existe, porque Chiapas ha tenido muertes diarias al igual que Campeche, no deben politizar el Coronavirus porque este mortal virus se lleva a personas de la tercera edad y a todos en general, los bebés también han muerto de COVID, la idea de la SEP de regresar a los alumnos a las aulas en Chiapas y Campeche es una decisión equivocada y errónea, exponer a los alumnos y alumnas en sus clases presenciales es exponer también sus familias, la salud es primero.