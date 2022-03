Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Indicios de corrupción de Zoé-Bartlett comprometen a las Fuerzas Armadas

La asignación directa al hijo de un funcionario, sobre todo si la administración actual lleva como bandera de su gobierno combatir la corrupción es políticamente inmoral. Frases como «no somos iguales» o «ya no es lo mismo», se convierten en la falacia de la 4T cuando a la vista de todos se enriquece a funcionarios consentidos. Resulta muy conveniente que el hijo del titular de la CFE tuviera una empresa con ventiladores disponibles dispuestos de manera inmediata. A la fecha León Bartlett ha recibido 18 contratos por más de 278 millones de pesos donde 11 de ellos han sido por asignación directa. ¿De qué información goza Bartlett que a pesar de ser señalado por robar las elecciones del 88 con la famosa “caída del sistema” y poseer una red inmobiliaria de más de 800 millones de pesos no incluida en su declaración patrimonial, sin recato alguno la empresa beneficiaria del COVID tenga como dirección fiscal un domicilio propiedad del funcionario? La denuncia ante la SFP por la fracción del PRD en la cámara baja por presunta utilización indebida de información privilegiada, conflicto de intereses y tráfico de influencias, exponen el nivel de corrupción que se da en el nuevo gobierno caracterizado por otorgar generosos contratos con manga ancha para vender a sobre precios y sin licitación. Cómo dudar de la ganancia de estos funcionarios si Sheinbaum adquiere ventiladores en más de 2 millones de pesos, Zoé en más de 1millón y Ebrard en menos de 500 mil, mientras que en los hospitales de la CDMX y del IMSS médicos, enfermeras y pacientes mueren por falta de equipo de protección e insumos para controlar la enfermedad. No es casualidad que Nemesio Ponce forme parte del equipo de Zoé cuando es conocido por enriquecerse a costa de la pobreza de los chiapanecos en el gobierno de Sabines en Chiapas. Lo lamentable de esta inmoralidad es que Zoé arrastra a dependencias como las FA quienes según cuentan, se vieron obligadas a adquirir diversos insumos al mismo intermediario. Las FA gozan de credibilidad y confianza por la transparencia en el manejo de recursos que innecesariamente por acciones así se comprometen en la investigación. El Plan DNIII-E empieza a desplegarse a lo largo de todo el país, su capacidad ampliamente reconocida por la coordinación y cumplimiento de tareas asignadas empieza a sufrir sus primeros obstáculos. Se cuenta con suficiente infraestructura hospitalaria en número de camas y no en número de ventiladores, pero, aunque los tuviera, pese al gran prestigio de los médicos militares, la utilización de éstos requiere de especialistas con la pericia necesaria para intervenir a pacientes que lo requieran. Por otro lado, el gobierno a través del vocero, coordinador, responsable, o el papel que esté jugando en esta pandemia Hugo Gatell, ha dejado ver la posibilidad de reabrir a inicios del mes de junio ¿En qué se basa cuando apenas empieza la saturación de camas en los hospitales y cuando además del centro Banamex se está adecuando el autódromo como hospital? ¿Cuál curva aplanada si los casos no sólo no han bajado, sino que siguen en aumento? Las contradicciones en las gráficas y la discrepancia de éstas por instituciones que por ley deben conformar el Consejo de Salubridad General como las FA, cuestionan la veracidad del método Gatell y no sólo no se les toman en cuenta, se le desestima por parte del ejecutivo con porras innecesarias que sólo logran confrontar.

DE IMAGINARIA

Lamentable la omisión del comandante de la IV Zona Militar en Sonora al minimizar el informe de la oficial Médico Militar por posible brote de coronavirus entre sus elementos. Circunstancias que resultan de la presión a la que es sometido por presidencia nuestro Ejército Mexicano.