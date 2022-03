Asesoría Legal

Indígenas, derecho a la vacuna

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

MERCADOTECNIA DE MEXICO estaba en busca de un personaje que representara los derechos de los indígenas para evaluarlo, pensó en una persona y se le informó si quería representar los derechos de los indígenas, jamás contestó, es Salvador Jiménez, como él, a ninguno de los indígenas les interesa representar los derechos de los suyos, se ha descartado totalmente a este personaje que tal vez jamás va a llegar a ocupar un cargo de elección popular para defender a los suyos debido a su negatividad, todos le apostaban a ese personaje, pero si no quiere, tampoco el zapato a la fuerza va entrar, bien, es muy penoso que a nivel nacional los indígenas serán los últimos en recibir la vacuna, ¿Por qué? Porque no todos los indígenas tienen acceso a internet para tramitar su vacuna, al menos los adultos, la mayoría de ellos no tienen estudios y sus hijos casi no saben leer ni escribir porque los ponen a trabajar en el campo desde muy chicos, y sus hijas tampoco porque no les dan estudios ya que el machismo en los indígenas del país está muy arraigado y prefieren hijos varones que hijas, por lo tanto no les dan estudios porque piensan que sus hijas se les van a casar y se van de la casa o bien, hacen lo que toda la vida han practicado, vender a sus hijas o arreglar sus bodas con dinero, lo siento por las personas de la tercera edad que son personas que por lo regular no hablan muy bien el castellano o muchos otros ni siquiera eso, su lengua materna no les ayuda de mucho ante la sociedad, lamentablemente el gobierno solo en las personas de las zonas urbanas y suburbanas, mas no en las comunidades más alejadas, no hay quien defienda los derechos de los y las indígenas no solo de un Distrito Electoral, sino del país entero, ¿Cómo le harán muchos de ellos que viven de sus artesanías y las venden a los turistas en las ciudades? Sin turistas o paseantes es muy difícil la vida indígena, relacionado a la presidenta de la Comisión de los Pueblo Indígenas solo trabaja para su Distrito y por su Distrito, los indígenas del resto del país están al descubierto, pero hay algo más grave aún, un municipio del Estado de Chiapas no va a permitir la vacuna en su municipio y los parajes que tenga bajo su mando, esto se da en Cancuc, Chiapas, de hecho, llevaron a cabo asamblea con agentes municipales auxiliares de comunidades, hablaron sobre el tema de la vacunación, sobre los beneficios y sus posibles efectos adversos, decidiendo que no van a permitir la vacuna para esa población, sus dirigentes tomaron una decisión muy lamentable, pues todos los mexicanos y mexicanas no importando si son indígenas o no, tienen derecho a la vacuna para su protección, cuan más los de la tercera edad, tienen que estar protegidos, ese tema no se ha hablado, y los que componen la Comisión de Pueblos Indígenas no tienen visión ni misión, porque al parecer su única misión es únicamente servirles a los de su Distrito, no se les hace de su conocimiento a los indígenas del país sobre las reformas que hay para ellos, por un lado, la Diputada Irma Juan Carlos dejó en claro por medio de su cuerpo administrativo cuando MERCADOTECNIA DE MEXICO la visitó que ella solo le trabaja a los indígenas de su Distrito, y es que, cuando en realidad un Diputado o Diputada busca la reelección es cuando vuelve a salir a las calles, antes, no lo hace, se sabe de las múltiples actividades que tienen en el Congreso, pero, también, es importante coordinar asuntos para los indígenas de todo el país no solo para un puñado de indios, de hecho, la vacuna es para todos y todas las mexicanas, no para los elegidos, estuvo mal organizado de como vacunar a las personas, crearon un sistema para poder registrarse, lamentablemente la demanda es mucha y es lógico que se sature, en los centros médicos del país hay mucha gente administrativa y los auxiliares, lo que México hubiera hecho, es ir a hacer un barrido general físicamente obviamente debidamente protegidos para recabar documentos, o simplemente registrar los datos del INEGI y si no están actualizados entonces para eso está el personal de salud que pueden acudir a las comunidades indígenas para apoyarlos en su cita o bien recolectar documentos físicamente, el gobierno indica que se hará a través de la red estructurada que se utiliza para diseminar los apoyos federales, lo que se debe hacer es actualizar los datos, es muchísimo mejor que personal de los centros de salud hagan un barrido general, es mucho mejor y no faltará nadie, relacionado al municipio de Chiapas de que tomaron la decisión de rechazar la vacuna, una autoridad no puede jugar ni decidir por la vida de otros solo porque en el artículo 2 de la Constitución les dan autonomía total a los pueblos indígenas, una autoridad sea quien sea no puede decidir la vida de los demás, esa gente necesita forzosamente las vacunas, sus líderes son unos completos ignorantes al tomar decisiones totalmente equivocadas, no hay quien los represente, cada quien ve sus intereses personales y a como mejor les conviene, utilizan a su gente indígena para su provecho personal, se necesita en el Congreso de la Unión un o una autentica líder que una a todos los indígenas del país, hacerles de su conocimiento a los indígenas sobre los derechos que tienen, constitucionalmente deben conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o al menos ser parte de ellas, no se debe hablar con los líderes de los indígenas, sino con los indígenas directamente mediante algunos traductores para avanzar con más facilidad, la mayoría de los indígenas del país carecen de carreteras estatales en sus comunidades, de agua, educación, transporte, salud (este servicio solo se da medio día), no hay medicamentos para este sector y muchas otras cosas más, sumándole que la pandemia no permite avanzar, por lo tanto es muy probable que muchas personas de la tercera edad de los indígenas se enfermen por desnutrición y eso ocasionará deterioro en su salud al grado de llegar a morirse, los actuales líderes de los pueblos indígenas del país son unos vividores que utilizan la bandera indígena supuestamente para apoyar a su gente, condenándola en la miseria, porque hay gente indígena que necesita servicios médicos y nadie, absolutamente nadie levanta la voz por ellos, y los que se dicen ser líderes únicamente velan por los intereses pero de sus negocios, la mayoría de las autoridades indígenas del país no velan por los intereses de su gente, sino de la propia, y no es correcto que las autoridades decidan si su gente se pone o no la vacuna, se trata de vidas humanas, de igual manera, se debe implementar ya una campaña de concientización de que sus hijas no se deben vender, eso es un delito, serán muy indígenas, pero la dignidad humana se debe respetar, las mujeres y los hombres somos exactamente iguales ante la ley y ante la sociedad, hay que acabar, erradicar y combatir el machismo muy arraigado que hay aun en esas zonas mediante campañas agresivas para que las nuevas generaciones no aprendan nada negativo de sus antepasados.