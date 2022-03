Asesoría Legal

Infonavit Y Sus Casas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Durante décadas las constructoras que tenían lazo con INFONAVIT hacían casas no solo lejos de los perímetros urbanos, sino también los hacían en barrancas y pantanos, fue un súper negociazo porque se le imponía a los trabajadores la casa que ellos no querían, incluso, hay constructoras que hasta la fecha no permite dentro de algunos fraccionamientos la existencia de tiendas abarroteras para que las personas que viven en esas porquerías de casas puedan tener cerca lo que vayan a consumir, lamentablemente, muchísimos fraccionamientos están muy retirados, convirtiéndolos en la mayoría de las ocasiones en lugares inseguros debido a que las patrullas ni siquiera se asoman para ver cómo viven esas personas, y es más, el transporte público ni siquiera pasa cerca de los fraccionamientos retirados, el que tiene vehículo para transportarse está un poco mejor la situación en cuestión de transporte, pero para los que no tienen se convierte en un viacrucis, muchas constructoras se convirtieron en millonarias gracias a la corrupción imperada y que hasta la fecha hay en el INFONAVIT, ante los medios de comunicación los titulares de INFONAVIT le hacen al cuento de que no se le debe imponer una casa a los trabajadores y que sean ellos mismos los que la elijan, mas no es así, la imposición sigue igual en todo el país, casuchas de mala calidad a precios de residencia lujosa, se vulneran los derechos humanos de las personas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no hace absolutamente nada al respecto por la clase trabajadora, tanto campo hay para defender a las personas que solo asoma las narices cuando se tratan de asuntos políticos, los fraccionamientos no solo deben estar ubicados dentro de los perímetros de contención urbana, sino también se debe imponer a las constructoras ingresar transporte público a los fraccionamientos cosa que nunca se hace, las personas en muchos fraccionamientos padecen del transporte y caminan largas extensiones para poder llegar a un lugar donde haya transporte, no se piensan en las mujeres, niños, niñas ni discapacitados como tampoco en personas de la tercera edad, se piensa únicamente en la economía de las empresas constructoras y en la corrupción al interior de INFONAVIT y de quienes imponen las casas a la clase trabajadora, incluso, hay fraccionamientos que está a 2 horas o más de los centros de trabajo de las personas, el gobierno siempre se da sus baños de pureza diciendo que se cumple y se cubre el que todo mexicano tenga un “hogar digno”, claro, con dinero de los mismos trabajadores, no con dinero del gobierno, hay viviendas que no cuentan con servicios básicos completos, y no solo eso, aquellos trabajadores que dejaron sus empleos por haber concluido contratos, despidos injustificados, enfermedades, etcétera, les llegan demandas de desalojo, ya que, despachitos jurídicos externos del INFONAVIT demandan mercantilmente a quienes hayan dejado de pagar sus hogares y solo les dejan 3 opciones, la primera es cubrir todo el adeudo de la casa, la segunda es ponerse al corriente con todos y cada uno de sus pagos, o desalojo inmediato, en la actualidad ya no es así legalmente, pero, muchos despachitos jurídicos lo siguen practicando y la gente que se deja, en una demanda mercantil por falta de pago se puede exponer que no hay capacidad de pago y que se les permita hacer pagos según y conforme su capacidad económica, y es que algunos que han hecho restructuras ha vencido el que no pudieron pagar, a inicio de cuentas un trabajador que recibe una casa jamás hace una investigación acerca de la calidad de la construcción de la casa que recibe porque esto es como cuando te casas recientemente, todo es miel y luego vienen los problemas legales, se debe imponer a las constructoras declarar cual es el material con que se construyen las casas, ya que nadie, absolutamente nadie supervisa las construcciones y que han vuelto millonarias a las empresas constructoras para poder corromper a personal del INFONAVIT tras la violación de los derechos humanos de los trabajadores, ningún trabajador levanta la voz ante los medios de comunicación, solo lo hacen en redes, pero, de ahí no pasa y mientras no haya una intervención legal no se podrá parar estas construcciones mal hechas, en la actualidad, tan solo en la Ciudad de México y Estado de México se está llevando a cabo obras de empresas constructoras que hacen departamentos de mala calidad, ofrecen las mejores facilidades de pagos a un plazo de hasta 24 y 30 años, lamentablemente, no soportan un temblor, y es ahí donde las casas se agrietan por temblores o se les filtra el agua y nadie se hace responsable de dicha construcción porque incluso, muchas empresas constructoras así como aparecen de la nada también desaparecen, el gobierno puede recoger las casas abandonadas tanto por parte de las constructoras como de las personas que no quisieron las viviendas debido a que les quedaba muy retirado de sus trabajos o bien porque no tienen los servicios suficientes para poder habitarlas, que dejen de acosar a los trabajadores con demandas mercantiles para quitarles sus casas y es que ese trabajo sucio de despojo es de los despachitos jurídicos, cuando una casa se deja de pagar no hay tanto problema porque las constructoras ya tienen asegurado los pagos por parte de sus aseguradoras, lo mismo pasa con INFONAVIT, que gobierno deje de vociferar haciendo como que le ayuda a la clase trabajadora diciendo que la mayoría de los mexicanos tienen una vivienda digna porque eso es falso, mucha gente sigue aun rentando, se debe aplicar mejor aún el artículo 4 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual indica: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, la cuestión es que, el presente gobierno tampoco está haciendo nada por apoyar a este sector, aquel que abandona una casa y otra familia ingresa tiene más derecho el que entra que el que sale, pasando 5 años se podría llevar a cabo un Juicio donde se le pide a la autoridad que las personas sean depositadas en el domicilio que habiten y el que abandone tenga únicamente pre escrituras como dueño pero no tiene pagos actualizados o las empresas constructoras desaparecieron es entonces el dueño quien lo habita y solo un juzgador es quien decide a quien le dará la posesión sustentado en las mismas leyes y actuando dentro del marco legal, pero, es quien entra, no quien sale, porque el que sale renuncia a sus derechos dejando al abandono una casa para que tal vez se convierta en nido de delincuentes y exponga a sus vecinos, y el que entra a habitarla de manera pacífica y le da mantenimiento es quien gozará de todos los derechos.