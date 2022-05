Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Inicia plan de acción ayuntamiento en Tapachula para casos de Covid

La alcaldesa de mi pueblo Tapachula informó que el ayuntamiento que ella preside dio inició el plan de acción para la búsqueda intencionada de casos de Covid-19 mediante brigadas domiciliarias. Agrego la edil huacalera que, en cumplimiento a una estrategia instruida por el gobierno estatal, el ayuntamiento tapachulteco, ya inició inmediatamente en las colonias Las Vegas, El Jazmín, Montebello y Fraccionamiento Las Vegas y Ruiseñores, las brigadas domiciliarias con el objetivo de promover y fortalecer las medidas preventivas para la detección oportuna de casos de Covid-19 con el propósito de brindar tratamiento oportuno a la población que lo requiera. Agrego más adelante categóricamente la alcalde de Tapachula que, durante dos semanas, las brigadas de ese ayuntamiento están visitando diversas colonias, sobre todo aquellas donde se han focalizado mayor número de casos del COVID-19, con el firme compromiso y objetivo -dijo- de mitigar la cadena de contagios y brindar atención inmediata a las personas que a través de un sencillo cuestionario se detecte como posible caso de coronavirus. De igual forma Rosa Irene Urbina enfatizo que el personal del ayuntamiento está plenamente identificado, uniformados y protegidos recorrerán en horario de ocho de la mañana a dos de la tarde los domicilios tapachultecos, donde se hará entrega de kit gratuito de tratamiento a personas que cumplen la definición operacional de sospechoso en base al cuestionario, además de la guía “Salvemos Vidas, Quédate en Casa”. Al final la edil acoto, “exhortamos a la población a participar en estas brigadas domiciliarias a fin de coadyuvar con las autoridades sanitarias y mitigar el riesgo de contagio, sobre todo para cuidar a la población más vulnerable como adultos mayores, menores de edad y mujeres embarazadas, siguiendo y respetando las medidas preventivas como sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de cubre boca y gel antibacterial y quedarse en casa para continuar con el aislamiento social”…ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

El coordinador del parlamento del partido verde ecologista en el senado mexicano, senador Manuel Velasco Coello, afirmo que, El TMEC será una palanca para reactivar la economía del país, pero no es por sí mismo una solución, se deben implementar otras medidas como el ingreso básico universal para apoyar a quienes perdieron su empleo y a las familias que no tienen un ingreso económico. Así mismo adujo que, Con reglas claras como las leyes del TMEC que aprobamos en el Senado y cuidando las inversiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no tengo duda alguna -dijo- que tendrá más elementos para dar una buena señal en su visita de trabajo a EEUU…ver para comentar…El fiscal de la zona costa fronteriza, Olger Ovando Villanueva, dio a conocer vía celular a este columnista, que 49 pandilleros han sido detenidos en el marco del reforzamiento de esta estrategia diseñada en la Mesa de Seguridad Estatal que coordina todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Agrego de igual manera que los operativos se ejecutan en los municipios colindantes con Centroamérica, principalmente en Tapachula, Suchiate, Comitán y Palenque, en coordinación con el Centro Antipandillas (CAT) y las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, con estas acciones -acoto- el fiscal general Llaven Abarca culpe con el compromiso de seguir manteniendo al Chiapas como una de las entidades más seguras en toda la república mexicana…sin comentarios…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK