Epígrafe

Marco Briones

¿Inició la operación cicatriz?

El mensaje no verbal que envió en tres días de trabajo el Gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, en la zona costa, específicamente en Tapachula, fue claro.

En primer lugar, eran urgentes y necesarias reuniones con importantes sectores productivos y, sobre todo, anunciar de manera personal el plan de inversiones correspondiente al año en curso, pues ese municipio, desde mi punto de vista, es el bastión más grande de las economías que se generan en Chiapas.

Y eso nos da a entender que se ha iniciado con la “Operación cicatriz”, llamada así por algunos personajes de la vida pública y política, cuyo objetivo es, garantizar la estabilidad política y social en Tapachula los siguientes nueve meses del 2020, para con ello llegar en condiciones al 2021, de cara a las elecciones intermedias.

Lectura entre líneas…

El llamado implícito en cada mensaje del gobernador de Chiapas, estuvo encaminado a la reconciliación social, a gobernar sin distinción de colores y a construir una sociedad participativa, sin rencores y sin remordimientos.

¿Por qué lo digo?

La visita del Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, al ejido Pavencul y Toquian, no fue casualidad, es parte de las estrategias para garantizar la gobernabilidad en algunas regiones de Tapachula, que por ningún motivo se pueden perder.

Digo, no por algo habían pasado más de veinte años, para que un Secretario de Gobierno pisara esas tierras…

De haber sido necesario pactar con el señor de las tinieblas, no hubieran dudado en hacerlo, sin embargo, eso no fue necesario. Solo bastó la visita de Brito Mazariegos a la inauguración de una oficialía del registro civil, imprimir un acta de nacimiento para confirmar su veracidad y anunciar el compromiso en materia de movilidad y transporte, para que la marimba no dejara de sonar.

Es decir, Tapachula, en menos de tres días, fue atendido y escuchado desde la montaña, hasta la playa, confirmando con esto, el inicio de la llamada “Operación cicatriz”.

Por cierto, en la visita realizada a Toquian y Pavencul, dos personajes que seguramente aparecerán en las boletas electorales para la contienda electoral de 2021, estuvieron acompañando al Secretario General de Gobierno, uno de ellos es quien mueve los hilos de Chiapas Unido en toda la región y el otro es quien se ha convertido en la mano derecha del secretario aquí en el municipio.

Breves epígrafes. –

El espaldarazo que recibió la alcaldesa de Tapachula, en esos tres días, le ha dejado un municipio en paz, una ciudad en completa calma.

Lo refería líneas arriba, en menos de 72 horas, se resolvieron los problemas en todos los puntos cardinales de ese municipio y con ello se confirma que Rosi Urbina, tendrá una administración con todo el apoyo del gobierno, quienes harán labor de contención durante su mandato.

Lo importante para estos próximos meses será, que la alcaldesa no se deje engañar por perversos que buscan a toda costa posiciones y venganza, porque a la larga, esto le puede generar conflictos e ingobernabilidad y toda esa paz y calma, se conviertan en un polvorín.

+++++++++

“Priistas celebran 91 años de supervivencia”

A pesar de que la maquinaria López Obradorista les pasó por encima, en Tapachula y en varios municipios de Chiapas, el priismo no pierde las esperanzas de algún día reencontrarse con la historia, una historia que, a decir de muchos, ellos mismos (Los priistas) soterraron administración tras administración.

Por ello, no es de extrañarse que, en la casa de los priistas en Tapachula, únicamente estuvieron los rojos de verdad, no a los que el corazón los traicionó y hoy forman parte de estructuras que funcionaran de manera institucional en favor de ya saben quién…

++++++++++

Aunque la muestra ganadera en la feria Tapachula, cada vez es menos interesante, el sector ganadero sigue siendo un rubro importante en esta región, es una fuente de ingresos para cientos de familias, genera empleo y contribuye con la derrama económica en la región, por ello, es importante la dignificación de ese sector.

++++++++++

Todo un éxito la carrera 5K, alusiva al día internacional de la mujer, organizada por la Secretaría de la Juventud del municipio de Tapachula. Para esta ocasión se contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, quien no se perdió de ningún detalle de este evento deportivo. ¡Felicidades!