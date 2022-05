Intentona De Asalto Al Podeer En Estados Unidos

#HASHTAG DE LA SEMANA

#INTENTONA DE ASALTO AL PODER EN ESTADOS UNIDOS. Los hechos de esta semana, en la que se pudo apreciar una intentona de asalto al poder. Encabezada e incitada por el propio presidente Donald Trump, como una forma de resistirse a aceptar la derrota electoral. Terrible para los legisladores que se encontraban en el Capitolio que nunca imaginaron, que algún día vivirían lo que es frecuente en América Latina. ¿Cómo es posible que el modelo de democracia haya sido golpeado de esta manera? Esto nos traslada a México, deseando que, en verdad para junio del 2021, que la democracia nacional se haya transformado, y los perdedores terminen aceptando derrotas. Este llamado va para los partidos tanto de la alianza “Va por México”, como los de Morena y Asociados. Hasta ahora Morena va como en caballo de hacienda, con la seguridad de conservar la mayoría legislativa, pero la alianza PRI, PAN y PRD está trabajando muy fuerte, y que tal si lograra el triunfo en algunos distritos, Morena está preparada para aceptar los resultados electorales. En fin, los deseos de los mexicanos tienen que ver con respeto a la participación democrática de los ciudadanos.

#LAS CARTAS A UFEMIA DE TIO PATRO A DON AUGUSTO. Tío Patro sigue con sus Cartas a Ufemia, que muchos consideran es lo que lo mantiene vivo, porque no tiene nada que hacer, es penoso estar en el ostracismo político y estar buscando de alguna manera alguien que le haga caso. Que después de cuidar guacamayas y tapires, allá en su parque Aluxes, se tiene que entretener de algún modo. Bueno sería que algún día en lugar de hacer volar el recuerdo por la preparatoria, por las lides estudiantiles, explicara por qué siendo trotskista y tan inteligente, se le estallara el conflicto zapatista. Otra cuestión también sería saber, la razón porque Carlos Salinas de Gortari lo cesó, lo despidió del cargo de secretario de gobernación. Diciéndole que se tenía que ir lo que no había funcionado. Lo demás son líneas de lo que todavía recuerda; “He leído y vuelto a leer tu carta, Augusto, y al hacerlo surgen los recuerdos de aquellos años en que convivimos en la vieja Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso y en la Facultad de Derecho, en la calle de Argentina. Parece que fue ayer, pero sucedió al inicio de la segunda mitad del siglo pasado. En ese ayer de hace 70 años”. Rematando “Me duele disentir de mis viejos amigos y compañeros de luchas políticas, de gentes como tú, Augusto, político de tan clara y limpia trayectoria al servicio de la gente del campo, pero como sobrino de Tomás Garrido Canabal e hijo de Salomón González Blanco, a quienes mencionas en tu carta, sé que ninguno de ellos habría hecho alianza con la reacción ni con los clericales que representa el PAN”. Esto ya parece la serie de los Cuentos del Abuelo, de Don Ángel M. Corzo.

#SIGUE EN FRANCA ACTITUD MISOGINA CARLOS MORALES. A pesar de que tiene en su haber, un mandato de ley que cumplir, Carlos Morales Vázquez a pesar de ser abogado, no le ha dado importante al principio de “nadie por encima dela ley. Nada por encima de la ley”. Lo más grave es que con frecuencia coincide con la Regidora Adriana Guillén Hernández como sucediera esta semana, y en lugar de darle vuelta a la hoja, insiste en no dirigirle la vista ni saludarla. No cabe duda que sigue siendo violador de la ley. que es un político que quiere cambiar. Le gana la soberbia y la amargura, el rencor. Sigue siendo violador de la ley y un misógino consumado.

#PRONTA RECUPERACION AL SENADOR MANUEL VELASCO. Familiares y amigos le desean al ex gobernador y actual senador de la república Manuel Velasco Coello, que el fin de semana fuera contagiado por el coronavirus. Persona joven, comprometido con el trabajo legislativo. Se espera que por ser una persona que hace mucho ejercicio y lleva un estilo de vida saludable, pronto se recupere. Reciba nuestra solidaridad y aprecio.

#EDUARDO RAMIREZ SE REINCORPORA AL SENADO. Luego de haber pasado con la familia y amigos el fin de año en Chiapas, el Senador Eduardo Ramírez Aguilar se reincorpora a sus actividades legislativas en la Ciudad de México. Hay que recordar que estuvo atendiendo con mucha estima al senador Ricardo Monreal y al dirigente nacional de Morena Morena Delgado, que se dieron unos días de licencia para disfrutar de esta tierra chiapaneca.

#ALIADOS PREPARAN LA CONTIENDA 2021. Los dirigentes estatales del PAN, Carlos Alberto Palomeque Archila; PRD, José Antonio Vázquez Hernández; y PRI, Rubén Zuarth Esquinca, se reunieron en el marco del inicio del periodo de registro de convenios de coalición ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Acordaron explorar todas las alternativas que existan para crear un convenio sólido, que les permita presentar la mejor propuesta para los próximos comicios electorales, en donde se dará prioridad a la salud, a la economía, al empleo, a la seguridad, entre otros aspectos. “Hoy que vivimos momentos de incertidumbre social, económica y política, es cuando más debemos de construir alianzas que nos encaminen a un futuro de seguridad y bienestar para todas las familias. Es tiempo unir fuerzas por el bien de Chiapas y de México”. En este sentido, cabe destacar que en los últimos días diversos aspirantes a puestos de elección popular, principalmente a diputados federales, han inundado las redes sociales manifestando sus deseos por convertirse en los abanderados de esta coalición. Sin embargo, hay que precisar que son solamente cartas de intención las que han presentado ante sus respectivos partidos, sin que ello signifique necesariamente que sean postulados por éstos. Están despertando mucho interés los registros de José Antonio Aguilar Bodegas por el soconusco, Mario Carlos Culebro por Comitán, Roberto Aquiles Aguilar por la región de Ixtapa y de Julián Nazar por la frailesca.

#LA DISTANCIA SE VA HACIENDO LARGA PARA PACO ROJAS. Cada día que pasa las posibilidades, si es que algún día las tuvo, .de ser nominado candidato a presidente municipal para Paco Rojas se va siendo más larga. Ninguna dirigencia estatal o nacional confía en él. Muchos lo consideran corrupto o sencillamente cómplice del actual presidente municipal Carlos Morales de quien sigue haciendo la función de ser su foca aplaudidora. En una entrevista no tuvo más remedio que aceptar que se había sumado con votos para aprobar el aumento de la cuota del predial, y la obligación del pago del agua a las escuelas públicas. No cabe duda.

#EL ULTIMO DE LOS SABINES SE REGISTRA POR PICHUCALCO. Los Sabines son un caso inédito en términos de audacia y oportunismo en política, el último, Julio Sabines Chester que mantiene serias diferencias con su “medio hermano” el ratón de Orlando, ha informado de que se ha registrado, eso sin tener mayor respaldo ni trabajo político, como candidato a diputado federal por Moreno por el distrito de Pichucalco. Le tiran a todo por el apellido.

#EL ABOGADO “TACHO” SE PAVONEA EN TGZ.- El exconsejero jurídico de la anterior administración el llamado Licenciado Tacho-Lenko, de nombre Oscar Muñoz se pavonea cínicamente en los lugares públicos de Tuxtla Gutiérrez, sabiendo de antemano de los fraudes que cometió durante su gestión como funcionario gubernamental desde la posición que ocupaba, se quiso hacer a la mala de varias propiedades mediante triquiñuelas operadas desde el registro público de la propiedad, así como desde la dirección de Catastro del estado, el también conocido con el mote del “Chorrito” por aquello de que se hace grande y chiquito; hizo lo que quiso tan solo por servir de bufón en el gabinete; fue el payaso que distraía a la autoridad en turno. Vergüenza debería de tener en venir a Chiapas; ahora que si quiere regresar que comience haciéndolo con lo que se robó.