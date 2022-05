Asesoría Legal

Inversiones en la bolsa mexicana de valores

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Muy duro les ha pegado a los comerciantes, a empresarios chicos, medianos y grandes, se ha incrementado el desempleo, el Covid no da tregua ni tampoco cede, mucha gente piensa que al irse el año también se va el Coronavirus porque piensa que es una estrategia del Gobierno, hay muchas y muchas ideas de lo que está actualmente pasando en el mundo entero, hay quienes tienen aún un guardadito y lo van a invertir para tratar de ganar un poco más y pagar cuentas, otros prefieren esperarse un poco a ver qué sucede en los próximos días, tan solo hablando el tema en México, para muchos el 2020 fueron meses de tristeza, ansiedad, soledad, falta de economía y de trabajo, sean empleados o patrones, a todos por igual azotó el coronavirus, incluso, varias personas que han estado en confinamiento fueron perdiendo la memoria poco a poco porque en eso fue lo que contribuyó el confinamiento, nada fácil, lo que jamás debe dejar de parar es la economía, esto mueve al mundo entero, detrás de cada empleado hay una familia y muchos gastos por pagar, la gente se preocupa aún más cuando ve que lo poco que tiene ahorrado se le está yendo de las manos con facilidad por pagar las cuentas y otras cosas más, los mexicanos somos conocidos por no leer nada, a la mayoría de los mexicanos les cuesta leer o simplemente no leen ni un libro ni nada porque no le toman importancia y porque a los problemas le dan más prioridad, si la gente en realidad leyera, México sería otra cosa, hablando positivamente, es importante estar al tanto de los gastos de la casa, útiles escolares, medicamentos para la salud, etcétera, mucha gente quisiera regresar a ser niños y niñas para no sentir los problemas que enfrentan, una serie de cosas que pasan a nuestro alrededor es lo que nos tiene preocupados, sin embargo, podría haber un paso importante que dar para evitar estar estresado o estresada por los gastos futuros, invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, lo anterior, es un mercado en el que todos pueden participar, estudiantes (mayores de edad), maestros, doctores, etcétera, cualquiera que tenga tiempo para gestionar sus inversiones, es denominado mercado bursátil, es para que aprendan a manejar su dinero de forma disciplinada y constante, determinar la cantidad que se está dispuesto o dispuesta a invertir, una vez que empieces a invertir, tus inversiones se convertirán en un nuevo uso del dinero, antes, es importante buscar asesoría dentro de la misma Bolsa de Valores, esto, para que les enseñen los mecanismos con los que funciona el mercado de valores, de hecho, se puede invertir desde mil pesos en deuda o acciones, no se requiere ser experto ni millonario, los fondos de inversión y las casas de bolsa son el vehículo para acceder al mercado de valores, al invertir en un fondo de inversión o a través de una casa de bolsa tu portafolio de inversión puede contener deuda gubernamental, corporativa, acciones y hasta bienes inmuebles, como ya lo dije, hay fondos de inversión que permiten invertir desde mil pesos, una casa de bolsa les va a cobrar por administrar sus recursos y asesorarlos sobre los montos invertidos, eso es un hecho, la Bolsa de Valores solo es como el árbitro en un partido de futbol, haciendo que el juego se lleve con transparencia, pero ella no lo juega, para que pueda invertir en la Bolsa de Valores necesita abrir una cuenta en la Bolsa, si no quiere ningún intermediario, entonces puede ser cualquier persona física o moral para invertir en los valores (de capitales o deuda) listados en la Bolsa, de hecho, el proceso comienza cuando un inversionista está interesado en comprar o vender algún valor listado en la Bolsa, en primera instancia, dicho inversionista deberá suscribir un contrato de intermediación con alguna de las casas de Bolsa Mexicana, voy a exponer un ejemplo, José decide analizar la posibilidad de invertir en el mercado accionario de la Bolsa Mexicana, por otro lado, Eugenia decide vender 5,000 acciones de la empresa X que adquirió hace algunos años, José consulta a un promotor de una casa de bolsa para analizar distintas opciones de inversión, en base a la amplia información financiera y de mercado disponible, posteriormente José le pide a su promotor que le proporcione cotización de mercado para adquirir acciones de la empresa X, y establece una relación contractual con la casa de Bolsa (contrato de intermediación), por el otro lado, Eugenia instruye a su promotor para vender en la Bolsa de Valores las 5,000 acciones de la empresa X a precio de mercado, José tomando en cuenta que ya conoce sobre la empresa X instruye a su promotor para comprar las 5,000 acciones de la empresa X, ambos promotores (de José y Eugenia) ingresan en sus respectivos sistemas las órdenes de compra y venta, una vez hecho esto, tanto José y Eugenia son notificados de dicha negociación, 3 días después de haberse concretado la negociación la casa de Bolsa vendedora transfiere los valores accionarios a la cuenta de la casa de Valores compradora, y el importe correspondiente a la transacción es transferido de la casa de bolsa compradora a la casa de bolsa vendedora, es lógico que a ambos (José y Eugenia) les descuentan las respectivas comisiones por la operación, quien regula las acciones que lleva a cabo la Bolsa Mexicana de Valores es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Bolsa de Valores es una entidad financiera concesionada por la mencionada Secretaría de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, la cual es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto desarrollar el mercado de valores en forma equitativa, eficiente y transparente, proteger los intereses del público inversionista, minimizar el riesgo sistémico y fomentar una sana competencia, es importante leer, informarse de cómo invertir en la Bolsa de Valores, investigar en Google el número de teléfono de la Bolsa Mexicana de Valores y solicitar informes y asesoría para invertir, en esto, nada está perdido y todo está ganado, lo importante también es que ustedes no se estén tronando sus dedos de que tienen que pagar cuentas y que el dinero de su trabajo no les rinde, hay que tener una mente emprendedora si en verdad quieren alcanzar el éxito solicitado el fin de año.