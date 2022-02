#HASHTAG DE LA SEMANA

#JAQUE A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. Decreto del 7 de julio del 2020, publicado en el número 113 del Periódico Oficial y que ha entrado ya en vigor a partir del 8 de julio, establece que se cancela y prohíbe la práctica de colocación de créditos a los trabajadores de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, mediante convenios celebrados por los trabajadores en forma directa o a través de Sindicatos, con entidades financieras, intermediarios, prestadores de bienes, productos o servicios y en general con empresas no gubernamentales, bajo la modalidad de retenciones, deducciones o descuentos salariales vía nómina a los trabajadores; y se instruye la conclusión, terminación, extinción, finiquito o resolución de los convenios vigentes que sobre el particular se hubiesen suscrito. Esto porque durante las pasadas administraciones gubernamentales, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal adoptaron la práctica recurrente de suscribir convenios con entidades financieras, intermediarios y terceros prestadores de bienes, productos o servicios no gubernamentales, que ofertan créditos, préstamos personales, seguros, bienes, productos o servicios, en los que se establece como garantía de pago o recuperación del crédito las percepciones salariales, emolumentos, incluso pensiones de los trabajadores, que son retenidas, deducidas y/o descontadas por las propias Dependencias o Entidades, para luego ser enteradas a los terceros; lo anterior bajo el esquema de autorización o mandato expreso del propio trabajador, de sus representantes sindicales, o a través de la expedición de títulos, permisos, validaciones o autorizaciones emitidos por las autoridades estatales, en los que se permite a las empresas no gubernamentales la posibilidad de otorgar créditos de manera exclusiva bajo esa modalidad de descuentos vía nómina. Esta práctica recurrente de suscribir convenios sigue presentándose en algunos entes públicos de la presente administración. En esta referencia se pone fin a la posibilidad de contratar prestamos o créditos, pagaderos con descuentos vía nómina. El decreto busca orientar esta situación a instituciones como ISSTE, IMSS y Fonacot, que indudablemente a estas alturas no cuentan con la estructura de una financiera para atender esta necesidad de los trabajadores. Quedan muchas preguntas por hacer para perfeccionar el decreto ¿Qué va a pasar con los créditos que ya están otorgados? ¿Podrán responder las instituciones mencionadas a las solicitudes de los trabajadores o de plano tendrán que volver a la antigua, a recurrir a los agiotistas? Habrá que medir las consecuencias de un decreto de este tamaño, en las actuales circunstancias. Está bien retomar el control de estos sistemas, pero habrá que ver el impacto.

#PABLO SALAZAR PREOCUPADO POR SUS AMIGOS. Se observa una gran preocupación en el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía que se puede leer en el Facebook, por lo que esta pasando con sus amigos, Primero con Miguel Arturo Ramírez López que fallece, y ahora con Roger Grajales, quien está siendo afectado por el Covid 19, quien fuera su Secretario de Gobierno en representación del famoso “medio PRI”. Se hablaba de un distanciamiento, pero con esta manifestación se advierte el afecto. No cabe duda que en política es como en los romances, donde hubo fuego cenizas quedan.

#EL TSUNAMI LOZOYA ESTA PONIENDO A TEMBLAR A MUCHOS. Por lo pronto Vanessa Rubio, que tiene sus orígenes en Chiapas, quien como posición de Pepe Meade se asume en el senado y en la dirigencia nacional del PRI, enterada de muchos de los temas de Pemex y demás desde hacienda, ha optado por poner tierra de por medio, por lo que ha solicitado licencia al parecer para irse a vivir a Inglaterra. Lo interesante es que esta posición podría ser otorgada a su suplente que es de franca tendencia morenista. A Vanesa le importa poco dejar esta posición ya que nunca fue priista. Pero ahora está “apanicada” por el caso Lozoya, y ahora está optando por un perfil bajo.

#EN GIRA EL CHOCORROL QUE BUSCA SER DIPUTADO. Con todo y los antecedentes que lleva consigo el famoso “Chocorrol”, Octavio Macías, ex presidente municipal de La Concordia, ahora aspira a llegar por la vía del PT a diputado federal, Razón por la que últimamente se le ha visto por la frailesca y los valles de Cintalapa y Jiquipilas. Para él, que el expediente abierto de la maquinaria robada que escondía en el rancho de su compadre un famoso cantante de La Concordia ya está olvidado. Cuando se sabe que está en las meras manos de la Fiscalía General del Estado. Otro chocorrolazo, que ahora cobra como diputado local. En el Congreso del Estado. Para fichitas.

#PATRICIA ARMENDARIZ LA MUJER DEL MES DE JULIO. Hace apenas unos días que acompañara al presidente Andrés Manuel López Obrador en su viaje a Estados Unidos, Patricia Armendáriz, y prácticamente fue declarada la empresaria del mes de julio. Toda una revelación, a tal extremo, que ni tarde ni perezosa María Elena Orantes ya la integro a su grupo “50 más Uno”, para sumarla a su proyecto político, de la diversidad femenina. María Elena Orantes no pierde el tiempo y la elogia como una gran chiapaneca.

#HAYDEE OCAMPO EL CABALLO DE TROYA EN EL PRI. Ante la ausencia de un auténtico liderazgo priista, Haydee Ocampo está convertida en el caballo de troya priista. Conocida como la diputada “totalmente palacio” y no propiamente por su outfit si no que está siendo utilizada por el inquilino del 2º. Piso de palacio, para controlar a los priistas que aspiran a ser candidatos perdedores en el próximo 2021. Los vacíos se llenan, y al no existir dirigencia estatal, el caballo de troya funciona. Al extremo de que ya hasta se olvidaron que su mamá es la responsable de la suspensión del proyecto Chicoasén 2, que ha conseguido imponer una sanción pecuniaria en contra de la CFE por 200 millones de dólares. Bonita familia.

#ACOSO POLITICO DEBE SER DENUNCIADO POR LEGISLADORA. De alguna manera los medios de comunicación se han enterado que la legisladora local Aida Guadalupe Jiménez Sesma está siendo objeto de acoso político, por lo que coinciden en que debe denunciar a quién o a quienes lo están haciendo, para que estos actos no queden impunes. Ella debe poner el ejemplo. Cabe señalar que se le ha visto muy de cerca con la gente de Movimiento Ciudadano y hasta de México Libre. Habrá que investigar de que se trata el acoso político de que está siendo objeto.

#ACCION COMUNITARIA ARRANCA EN CHIAPAS LOPEZ GATTEL. Acompañado del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas. y del Director del IMSS, Zoé Robledo, el subsecretario de Salud Hugo López Gattel, puso en marcha la iniciativa de acción comunitaria en contra del CONVID 19, en Tuxtla Gutiérrez.