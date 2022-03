Asesoría Legal

Jóvenes impulsivos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

En la actualidad la mayoría de los jóvenes carecen de valores, sus padres también, por lo mismo se convierte en una cadena indestructible, sus estudios académicos en promedio al menos en el nivel socio económico bajo es de primaria máximo secundaria y eso a veces trunca, se juntan como pareja desde los 15 a 18 años de edad, aunque el joven no tenga nada que ofrecerle en la mayoría de los casos es el varón quien vive de arrimado en casa de sus padres junto con su pareja por no tener una estabilidad económica, lo peor aún, la mayoría de las madres de jóvenes varones son unas alcahuetas que todo le consienten convirtiéndolos en todos unos parásitos y holgazanes, otro punto negativo es que de igual manera, la mayoría de los jóvenes varones viven en la creencia que hombre es aquel que aguanta mas tomando bebidas alcohólicas, se sienten “hombrecitos” en cualquier tipo de trabajo y creen que eso los hace merecedores a tener una mujer, lo que buscan estos parásitos de la sociedad son mujeres que les lave y les planche, unos mediocres que piensan que las mujeres se hicieron para la cocina y que solo ellos pueden trabajar y salir a tomar con sus amigos a las cantinas o en las esquinas, pero, la culpa no la tienen ellos, la culpa la tienen los padres de las hijas que permiten que un parasito bueno para nada las enamore, de igual manera, también hay padres de hijas que tampoco tienen valores ni estudios y se encuentran en desventaja porque su hija en cualquier momento se les va ir de casa y termina por abandonar sus estudios, la juventud de ahora solo piensa en divertirse tomando bebidas embriagantes, golpean a sus novias, parejas o esposas, debido a que también su padre golpeaba a su madre y los malos consejos y ejemplos de los padres van en cadena a los hijos los denominados hijos sin amor porque sus padres no planearon a esos hijos y es por ello que de alguna manera vinieron al mundo a terminar de poblar este planeta sin saber a que vinieron, hay quienes son albañiles, tortilleros, empleados generales, en fin, el trabajo dignifica a la persona, pero no sus actos y falta de valores, hay jovenzuelos que ven la vida como cualquier cosa, se creen merecedores de todo y realmente no se merecen nada, simplemente las jóvenes que oscilan entre los 15 y 18 años no saben siquiera lo que quieren de la vida y terminan yéndose con el primer baboso que se les pone enfrente, es importante saber las costumbres y de como es la familia de los jóvenes varones para evitar violencia familiar a futuro, porque todo es miel cuando un jovenzuelo enamora a una chica inocente que todo su mundo es un vulgar parasito que tiene un vocabulario muy corriente, hay tantos y tantos ejemplos que hay que exponer pero sin nombres es mejor, de hecho el que un joven estudie la universidad eso no lo hace mejor, hay quienes estudian la universidad y son los clásicos parásitos mantenidos por su mamita que para ellas es su bebé siendo que lo único que hacen las señoras es arruinarle la vida a sus “bebes”, los jóvenes de ahora no saben que dirección tomar y terminan en manos de la delincuencia volviéndose unos delincuentes y terminan muertos en cualquier calle de ciudad, los padres de las mujeres jóvenes deben tener mucho cuidado de quien enamora a su hija, lamentablemente hay muchas niñas que también se creen grandes y toman decisiones equivocadas, la peor decisión que una chica joven puede hacer es volver su único mundo a su “novio”, y no es así, las niñas tienen por lo regular mentes brillantes y son muy capaces en el mundo escolar, lamentablemente cuando un parasito holgazán se les atraviesa porque solo andan buscando niñas tontas para engatusarlas es ahí donde pierden todo con un estúpido parasito bueno para nada, hay varones que se creen hombres manejando vehículos a toda carrera, lo mismo pasa con las motocicletas que traen terminando en accidente y llevándose entre los pies a gente inocente porque casi siempre le echan la culpa a los conductores de autos y no a los de motocicletas ni bicicletas, los jóvenes de ahora solo buscan jovencitas que les atienda en el hogar, pero en la actualidad por estudios realizados de Mercadotecnia de México es que las madres de los jóvenes varones son las culpables de todo, de hecho en las familias tienen mayor preferencia a los varones que a las mujeres, por lo regular las personas que tienen profesión concluida son los que por lo regular cuidan mas a sus hijos y planean para tenerlos, les inculcan valores, pero, no todos piensan lo mismo, porque también hay varones profesionistas que practican la violencia familiar y el machismo concluyendo su matrimonio en un juicio de divorcio, hay padres que saben orientar muy bien a sus hijas y que aunque algún parasito vulgar disfrazado de buena persona llegue a su vida ellas inmediatamente se dan cuenta, sin embargo, son muy pocas las chicas que tienen valores, la mayoría de ellas ha abandonado sus estudios escolares y solo tienen entre primaria y secundaria, los padres las ponen a trabajar y es ahí donde lamentablemente están a merced de los parásitos vulgares buenos para nada, los jóvenes y las chicas de hoy piensan que el mundo se lo comen a mordidas, sin embargo, los jóvenes parásitos cuando ellas ya caen en sus garras les prohíben hasta tocar su celular, cuídense muy bien chicas, los jóvenes de ahora no tienen absolutamente nada que ofrecer, su vida la deciden ustedes, el estudio y ser unas excelentes profesionistas o vivir con un bueno para nada que les bajó la luna y las estrellas y el día de mañana las va a maltratar.